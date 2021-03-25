Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу, - Ляшко
Несмотря на то, что Индия остановила экспорт вакцины Covishield за границу, украинцы, которые прививались первой дозой этого препарата, смогут получить и вторую.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, также получит вторую дозу, которая сделана на этой платформе. Мы сегодня используем 500 тысяч доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, беря рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу с четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтоб поставить следующие партию вакцины", - пояснил Ляшко.
Также очиновник отметил, что в Украину в рамках инициативы COVAX в мае прибудет 1,7 млн доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.
"Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca независимо от того, на какой платформе она производится: на европейской площадке, или в Индии, или в Корее - она может сочетаться, как для первой, так и для второй прививки", - пояснил главный санврач.
Пожалуйста, подождите...
200к в день нужно, а не в год
Потом третью, четвёртую... двадцатую. Подсадим всех на иглу!
Ну а если не получится поставить в течении этого времени то не переживайте, подождем еще 3 месяца. Ну или уж в крайнем случае вторую дозу вколем от Sinovac… Да какая ведь разница, хуже не будет...
итого 350 тысяч. из 35 млн. зашибись скорость. прям волосы назад
Поки не винайдуть ефективну вакцину у вигляді таблеток або крапель - пандемія буде продовжуватись