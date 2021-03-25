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Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу, - Ляшко

Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу, - Ляшко

Несмотря на то, что Индия остановила экспорт вакцины Covishield за границу, украинцы, которые прививались первой дозой этого препарата, смогут получить и вторую.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, также получит вторую дозу, которая сделана на этой платформе. Мы сегодня используем 500 тысяч доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, беря рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу с четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтоб поставить следующие партию вакцины", - пояснил Ляшко.

Также очиновник отметил, что в Украину в рамках инициативы COVAX в мае прибудет 1,7 млн доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.

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"Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca независимо от того, на какой платформе она производится: на европейской площадке, или в Индии, или в Корее - она ​​может сочетаться, как для первой, так и для второй прививки", - пояснил главный санврач.

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Топ комментарии
+4
Якщо доживуть до другої дози.
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25.03.2021 23:40
+1
Присаживают?
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25.03.2021 23:24
+1
вы бы не чесали, а завозили бы больше
200к в день нужно, а не в год
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25.03.2021 23:30
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Присаживают?
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25.03.2021 23:24 Ответить
А вторая доза за деньги?
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25.03.2021 23:28 Ответить
Наркомани дозами не діляться
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26.03.2021 00:13 Ответить
вы бы не чесали, а завозили бы больше
200к в день нужно, а не в год
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25.03.2021 23:30 Ответить
"Все, кто получил первую дозу вакцины Covishield, получат вторую дозу".

Потом третью, четвёртую... двадцатую. Подсадим всех на иглу!
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25.03.2021 23:30 Ответить
Национальная техническая группа экспертов, беря рекомендации из Великобритании, Германии, Франции также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу с четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтоб поставить следующие партию вакцины", - пояснил Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3255674

Ну а если не получится поставить в течении этого времени то не переживайте, подождем еще 3 месяца. Ну или уж в крайнем случае вторую дозу вколем от Sinovac… Да какая ведь разница, хуже не будет...
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25.03.2021 23:33 Ответить
про вакцини для України https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 00:28 Ответить
Або на Сіноваку етикетку поміняють.
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26.03.2021 06:01 Ответить
Якщо доживуть до другої дози.
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25.03.2021 23:40 Ответить
хм.. это типа чтобы ласты склеили вакцинированные уже наверняка !? да уж... мАладцы ...
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25.03.2021 23:53 Ответить
Контрольный
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26.03.2021 00:00 Ответить
Пiсля першоi не закусывайте
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25.03.2021 23:58 Ответить
до курточки потрібні гарні штанці !
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26.03.2021 00:01 Ответить
До штанців ще і гарні туфельки потрібні і явно не виробництва фабрики "Скороход".
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26.03.2021 06:17 Ответить
Повезло наркомам - получил одну дозу бесплатно получи и вторую.
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26.03.2021 01:17 Ответить
т.е. таки только 250000 получат вакцину в полном обьеме. и 100000 китайской уколятся
итого 350 тысяч. из 35 млн. зашибись скорость. прям волосы назад
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26.03.2021 01:20 Ответить
Для імітації вистачить.
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26.03.2021 06:02 Ответить
"Эх, как бы дожить бы до............."
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26.03.2021 06:19 Ответить
В Україні на добу роблять не більше 20 тисяч вакцинацій, тобто 3 млн на рік. Щоб провакцинувати все 40-мільйонне населенгя знадобиться 13 років. І це лише по 1 разу!
Поки не винайдуть ефективну вакцину у вигляді таблеток або крапель - пандемія буде продовжуватись
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26.03.2021 06:24 Ответить
Не получат...
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26.03.2021 07:58 Ответить
 
 