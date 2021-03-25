Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прокурору одной из районных прокуратур Киева и следователю полиции, которые получили взятку от родственников фигуранта уголовного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что прокурор и следователь по уголовному производству давили на фигуранта и его родственницу для получения 5 тыс. долларов. Женщина уговорила правоохранителей снизить размер взятки в 3 тыс. долл. Часть суммы в размере 2 тыс. долл. полицейский и прокурор получили от гражданки у нее дома, куда неоднократно приходили с "финансовым" предложением.

Прокурору сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины) и в пособничестве получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Следователю сообщено о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас устанавливается возможная причастность к преступлению руководителей и коллег прокурора и полицейского, отметили в ГБР.

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