Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прокурору одной из районных прокуратур Киева и следователю полиции, которые получили взятку от родственников фигуранта уголовного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что прокурор и следователь по уголовному производству давили на фигуранта и его родственницу для получения 5 тыс. долларов. Женщина уговорила правоохранителей снизить размер взятки в 3 тыс. долл. Часть суммы в размере 2 тыс. долл. полицейский и прокурор получили от гражданки у нее дома, куда неоднократно приходили с "финансовым" предложением.
Прокурору сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины) и в пособничестве получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Следователю сообщено о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сейчас устанавливается возможная причастность к преступлению руководителей и коллег прокурора и полицейского, отметили в ГБР.
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- Коли я прийшла сопливою дівчинкою у міліцію, то там ще застала людей, які служили "за ідею"... Зараз в правоохоронні органи йдуть, "щоб вирішувать свої матеріальні питання...".
Коли я вчився у юрвузі, мо на лекції на трамваї їздили. Зараз студенти на лекції їздять на "Лексусах"...
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- Курував у обласному управлінні молодих слідчих. Сидять у сусідній кімнаті двоє сопливих лейтенантів, чекають розподілу по районних відділах... І обговорюють майбутню службу. Але не питання ведення слідства, а "за яку суму можна "злить" ту чи іншу кримінальну справу...".