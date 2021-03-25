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взятка (6041) следователь (137) прокурор (1120) ГБР (2818)

Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прокурору одной из районных прокуратур Киева и следователю полиции, которые получили взятку от родственников фигуранта уголовного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

Установлено, что прокурор и следователь по уголовному производству давили на фигуранта и его родственницу для получения 5 тыс. долларов. Женщина уговорила правоохранителей снизить размер взятки в 3 тыс. долл. Часть суммы в размере 2 тыс. долл. полицейский и прокурор получили от гражданки у нее дома, куда неоднократно приходили с "финансовым" предложением.

Прокурору сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины) и в пособничестве получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР 02

Также смотрите: Прокурор и инспектор Нацполиции вымогали $10 тыс. взятки за снятие ареста с недвижимости в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР 03

Следователю сообщено о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас устанавливается возможная причастность к преступлению руководителей и коллег прокурора и полицейского, отметили в ГБР.

Смотрите: Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

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Полиция - позорный орган, нет чести тварям
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26.03.2021 04:51 Ответить
"Здивували"... Колись бачив виступ генерал-майора міліції доктора юридичних наук, жінки. Вона сказала:
- Коли я прийшла сопливою дівчинкою у міліцію, то там ще застала людей, які служили "за ідею"... Зараз в правоохоронні органи йдуть, "щоб вирішувать свої матеріальні питання...".
Коли я вчився у юрвузі, мо на лекції на трамваї їздили. Зараз студенти на лекції їздять на "Лексусах"...
Знайомий розповів :
- Курував у обласному управлінні молодих слідчих. Сидять у сусідній кімнаті двоє сопливих лейтенантів, чекають розподілу по районних відділах... І обговорюють майбутню службу. Але не питання ведення слідства, а "за яку суму можна "злить" ту чи іншу кримінальну справу...".
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26.03.2021 04:52 Ответить
А де "бриліантові" прокрори? В них вже все гаразд?
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26.03.2021 07:34 Ответить
Жвачка для лохів! Окремими особами підміняють питання про Загальну гнилість системи
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26.03.2021 09:16 Ответить
Будь-якого прокурвора хапай - і можна безпомилково тягти до тюряги.
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26.03.2021 09:47 Ответить
 
 