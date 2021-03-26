Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ

Евросоюз обеспокоен заявлениями о вероятности выборов в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях, подчеркивая, что это было бы нарушением Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила делегация Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации.

"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, а также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства ", - говорится в заявлении.

В ЕС осуждают любые попытки Москвы навязать российские законы и нормы населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.

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