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Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ

Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ

Евросоюз обеспокоен заявлениями о вероятности выборов в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях, подчеркивая, что это было бы нарушением Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила делегация Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации.

"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, а также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства ", - говорится в заявлении.

В ЕС осуждают любые попытки Москвы навязать российские законы и нормы населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ должна обеспечить доступ наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины, - посольство США. ВИДЕО

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Топ комментарии
+11
Не тільки на окупованому Донбасі, а й в Криму! Договарюйте!
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26.03.2021 00:41
+9
и полностью подтверждают участие рашки в оккупации украинских территорий...
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26.03.2021 00:40
+5
Так уже простили. И простят все в будущем. Мир - это трусливое говно, а сверхдержавы осмеливаются воевать только против банановых республик, и то не всегда.
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26.03.2021 06:11
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кацапы полностью ломают послевоенный Мир... Мир, этого лаптеносным не простит.
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26.03.2021 00:35 Ответить
Так уже простили. И простят все в будущем. Мир - это трусливое говно, а сверхдержавы осмеливаются воевать только против банановых республик, и то не всегда.
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26.03.2021 06:11 Ответить
Какой послевоенный мир? Очнись, абсолютно каждый день на нашей планете идёт война. Войны никогда не прекращались и вряд ли когда нибудь прекратятся. Ты реально думаешь что именно твою войну никто не забудет? Забудут как и любую другую.
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26.03.2021 07:39 Ответить
и полностью подтверждают участие рашки в оккупации украинских территорий...
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26.03.2021 00:40 Ответить
А чего подтверждать то? Россия и сама этого не отрицает, просто называет это другими словами.
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26.03.2021 07:41 Ответить
Не тільки на окупованому Донбасі, а й в Криму! Договарюйте!
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26.03.2021 00:41 Ответить
Немного позитивчика
И так у них все через одно место: то наблюдатели на "референдуме"/выборах из ближайшего университета им.Патриса Лумумбы. То представители бизнеса - с рынка.
***
11 марта 2021 года Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что «делегаты из Китая оценили туристический потенциал» полуострова. В разных источниках китайскую делегацию называли то «официальной», то просто «представительной».

Прокремлевские СМИ рассказывают о новых перспективах крымско-китайского экономического сотрудничества, но в самом Китае о визите делегации ничего не слышали.

Вероятно, потому, что на самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».
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26.03.2021 00:42 Ответить
Не знаю, кому как, но мне уже просто противно читать; "Евросоюз обеспокоен заявлениями о"
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26.03.2021 01:00 Ответить
Какие минские договоренности, какая обеспокоенность. Перестаньте у кацапов покупать нефть и газ и эта бензоколонка через пол- года загнется.
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26.03.2021 01:19 Ответить
Tю. Какие "соглашения" ? Кто сильнее, тот и прав.
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26.03.2021 01:28 Ответить
Кто наглее
Кому то просто нравится жевать солли
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26.03.2021 01:57 Ответить
Вже б визначились якось з цими "домовленостями". Або ми їх виконуємо, або - ні. А то в одному випадку - вони нам не підходять, а в іншому - кричимо про їх порушення.
А стосовно виборів в Думу, так там (в ЛДНР) незабаром буде більше громадян Росії, аніж тих хто ще не отримав російський паспорт.
Невже не зрозуміло навіщо Росія видає їм свої паспорти?
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26.03.2021 04:51 Ответить
Такое впечатление, что эти институции только и способны выражать разную степень обеспокоенности.
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26.03.2021 06:25 Ответить
а как же " там наши люди !! " ??? - а они то давно ихние , только за пенсиями сюда !!
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26.03.2021 07:55 Ответить
Турбуйтесь,і одночасно потоки будуйте,щоб кацапня мала ще більше бабла!!!
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26.03.2021 08:55 Ответить
може, пора вже долучити во виборів і народжених у СРСР... або усіх, хто розуміє мокшанську?
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26.03.2021 10:09 Ответить
"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.
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Вечно обеспокоенные, а почему Вы тогда приняли росию в ОБСЕ?
Тем более, что лаптестан нарушил даже Ваши же основные принципы и обязательства?
Если Вы сейчас в сотый раз обеспокоены, то что тогда мешает Вам исключить кацапстан из ОБСЕ?
Что, жаль расставаться с деньгами из росии? Они для Вас ближе и милее чем Ваши же принципы?
Источник: https://censor.net/ru/n3255680
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26.03.2021 10:27 Ответить
ну і що це для нас міняє?
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26.03.2021 13:32 Ответить
 
 