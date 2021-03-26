Выборы в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе полностью противоречат минским соглашениям, - Евросоюз в ОБСЕ
Евросоюз обеспокоен заявлениями о вероятности выборов в Госдуму РФ на оккупированных украинских территориях, подчеркивая, что это было бы нарушением Минских соглашений.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила делегация Евросоюза при ОБСЕ во время заседания Постоянного совета этой организации.
"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, а также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства ", - говорится в заявлении.
В ЕС осуждают любые попытки Москвы навязать российские законы и нормы населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.
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И так у них все через одно место: то наблюдатели на "референдуме"/выборах из ближайшего университета им.Патриса Лумумбы. То представители бизнеса - с рынка.
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11 марта 2021 года Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что «делегаты из Китая оценили туристический потенциал» полуострова. В разных источниках китайскую делегацию называли то «официальной», то просто «представительной».
Прокремлевские СМИ рассказывают о новых перспективах крымско-китайского экономического сотрудничества, но в самом Китае о визите делегации ничего не слышали.
Вероятно, потому, что на самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».
Кому то просто нравится жевать солли
А стосовно виборів в Думу, так там (в ЛДНР) незабаром буде більше громадян Росії, аніж тих хто ще не отримав російський паспорт.
Невже не зрозуміло навіщо Росія видає їм свої паспорти?
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Вечно обеспокоенные, а почему Вы тогда приняли росию в ОБСЕ?
Тем более, что лаптестан нарушил даже Ваши же основные принципы и обязательства?
Если Вы сейчас в сотый раз обеспокоены, то что тогда мешает Вам исключить кацапстан из ОБСЕ?
Что, жаль расставаться с деньгами из росии? Они для Вас ближе и милее чем Ваши же принципы?
Источник: https://censor.net/ru/n3255680