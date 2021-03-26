Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов
Российская Федерация "защищает" не русских, а русскоязычных
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио НВ.
"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы, для всех стран в окружении Российской Федерации", - отметил Данилов.
Как заметил секретарь СНБО, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, "Россия постоянно пихает свой нос в другие страны, начинает там раздувать те вещи, на которые соседи не должны были бы обращать внимания".
"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком, я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан, причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они в этой защите, или нет", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
https://echo.msk.ru/news/2811018-echo.html Вертолет Ка-32, упавший в Куршский залив, лежит на небольшой глубине рядом с берегом
Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах Калининградской области, из воды видны части корпуса, решается вопрос о поднятии воздушного судна на поверхность…
Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству. Вассерман: Гражданская война на Украине - лучший из выходов. И израильские флажки пять лет -до победы Коломойского- здесь разжигали гражданскую войну: Пару сот виселец на Крещатики. / Только огонь судов Линча может избавить Украину и т.д.
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
- Вот этого я и боюсь...
- Чего? "Бандер"?
- Нет... Того, что Путин придёт защищать...
Была старая байка про волка и ягненка, с очень уместной для данного случая фразой: "Ты виноват уж тем, что хочеться мне кушать". А все соседи России виноваты потому, что являються ее соседями и при этом достаточно слабы.
И еще, вспомните повод для нападения на Финляндию в Зимней Войне. Тогда Сталин захотел "отодвинуть границы от Ленинграда". Ватка до сих пор использует этот "железный" аргумент для оправдания Зимней войны.
Зєшобла лише на словах і то не завжди хоче виглядати антикацапстанською, але смішні санкції проти медведчука і закупка електроенергії в Мордору говорить про інше.