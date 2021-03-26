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Из-за стремления РФ и Китая повлиять на вакцины мы стоим перед мировой войной нового типа, - Макрон

Из-за стремления РФ и Китая повлиять на вакцины мы стоим перед мировой войной нового типа, - Макрон

Из-за пандемии коронавируса и попыток России и Китая политически влиять через поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

"Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.

По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".

В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.

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"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.

Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.
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Топ комментарии
+21
Когда же уже скажете, что пацаки и китайцы вместе создали этот вирус и атаковали мир? Это же очевидно.
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26.03.2021 07:29
+18
А кто вас заставлял переносить все производство в Китай и Индию?
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26.03.2021 07:29
+11
Это ты в самой честной китайской газете прочитал?
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26.03.2021 07:53
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А кто вас заставлял переносить все производство в Китай и Индию?
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26.03.2021 07:29 Ответить
Капиталисты, там дешевле рабсила. Вместо того, чтобы заплатить хорошо своим гражданам, те переносят производства в развивающиеся страны.
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26.03.2021 07:51 Ответить
И в россию тоже.
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26.03.2021 08:04 Ответить
Ягуар.ру Карл! Немає слів(((
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26.03.2021 09:10 Ответить
Когда же уже скажете, что пацаки и китайцы вместе создали этот вирус и атаковали мир? Это же очевидно.
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26.03.2021 07:29 Ответить
На сегодня на весь Китай 163 человека больных короной...
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26.03.2021 07:43 Ответить
Это ты в самой честной китайской газете прочитал?
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26.03.2021 07:53 Ответить
Подлее и коварнее, чем китайцы, нет нации на свете. Кстати, заметили, сколько китайцев переехали в Киев, купили здесь жилье, создали семьи? То же самое, только активнее, в Европе. Ну и число сделок (покупатели - китайцы) по скупке недвижимости, активов по всему миру странным образом выросло. Не верите? Спросите тех, кто живет в Австралии, Италии, Австрии и повсюду.
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26.03.2021 07:59 Ответить
Желтая подпихня уже пол Венеции скупила.
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26.03.2021 08:09 Ответить
А, кстати, да.
Женщина из Венеции ведет канал в youtube, так она сказала, что всеми ресторанами в Венеции владеют китайцы, а итальянцы на них поварами да официантами работают (иначе перед туристами китайцам неловко).
И что в дорогих бутиках скупаются только китайцы, хотя из-за пандемии им вроде как бЭ вЪезд запрещен.

Я не против того, чтобы китайцы скупались, кстати.
Просто почему бы вместе с ними не скупаться и итальянцам?
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26.03.2021 08:33 Ответить
якщо замість слова-китаєць-вставити-комуняка плюс лозунг їхній-пролєтарії всєх стран об*єдіняйтєсь-тоді все стає на свої місця
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26.03.2021 10:04 Ответить
А это их ползучая оккупация мира.
Наполеон Бонапарт предупреждал: "Китай спит. И слава Богу что спит, не дай Бог он проснётся".
Не послушали в 20-м веке америкосы и комуняки умного Бонапарта - разбудили Китай. Теперь головная боль.
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26.03.2021 22:30 Ответить
может им просто не очень радостно жить вместе с сицзиньпином под чутким руководством партии? хотя конечно зная коммуняк - таки да, первыми скупились партработники и шпионы.
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26.03.2021 09:12 Ответить
за кожним катайозом емігрантом стоїть партія комуняк
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26.03.2021 10:07 Ответить
ну таки Австралия уже практически полностью китайская скуплено китайцами всё . кстати государство китайцам работающим в других странах неплохо доплачивает и они спокойно демпингуют во всех странах и вроде работают за чашку риса . на самом деле им в два три раза больше на родине идёт - экспансия в чистом виде
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26.03.2021 10:25 Ответить
идёт уничтожение не китайцев.
Через прагнення РФ і Китаю вплинути на вакцини ми стоїмо перед світовою війною нового типу, - Макрон - Цензор.НЕТ 5205
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26.03.2021 08:12 Ответить
Интересно бы узнать причину, по которой Китай авральными темпами построил временные больницы (и почему только в Ухани - ведь это инфекционная болезнь, которая быстро распространяется по всей территории) и так же быстро их демонтировал. И почему директор ВОЗ (некий африканец на содержании китайского правительства) так долго отмазывал Китай, как источник распространения вируса.
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26.03.2021 08:15 Ответить
Китай - тоталитарное государство.
Мы получаем из тоталитарных государств лишь ту информацию, которую они нам предоставляют.
А насколько она правдива - большой вопрос.
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26.03.2021 08:37 Ответить
Написав
https://censor.net/ru/user/180379 26.03.21 07:59

Подлее и коварнее, чем китайцы, нет нации на свете. Кстати, заметили, сколько китайцев переехали в Киев, купили здесь жилье, создали семьи? То же самое, только активнее, в Европе. Ну и число сделок (покупатели - китайцы) по скупке недвижимости, активов по всему миру странным образом выросло. Не верите? Спросите тех, кто живет в Австралии, Италии, Австрии и повсюду.

Незрозуміло, як це уживається і відбувається.
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26.03.2021 09:04 Ответить
Вот только три нюанса куда отбросить.
1. Бил Гейтс уже давно забросил свой Майкрсофт и вкладывал деньги в вирусологию. Существует версия, что именно он финансировал разработки в Ухане, а китайцы не предоставляют информацию.

2. Израиль вводил самый жёсткий карантин в мире.

3. Израиль самыми большими темпами в мире вакцинирует своих граждан.

А теперь просто зададим себе вопрос - кто быстрее разработает вакцину, тот кто изобрел данный вирус или тот, кто столкнулся с результатами эпидемии?
Так что вероятных подозреваемых не две стороны, а ТРИ!
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26.03.2021 22:27 Ответить
это лживая кремлевская версия
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27.03.2021 12:18 Ответить
Почему вы решили, что это кремлёвская версия?
Не забываем, что РФ правят Дерипаски, Ротенберги, Абрамовичи и прочие... Неужели вы считаете, что они станут подставлять евреев?
Из Торы - "Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей, еврею, всегда руку помощи протянет". Вы, наверняка как и я, много лет слышали лишь ПЕРВУЮ половину этой пословицы, как и например, "Про покойника не говорят ничего плохого, КРОМЕ ПРАВДЫ"? Или, "моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".

Интересно, да? С этими пословицами, очень оказывается интересно.
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27.03.2021 12:38 Ответить
Зате у нас є чемпіон боротьби з ковідом Галактіческага машштаба. Він пабідіт будь який вірус, але вам не дамо. Самим потрібен.
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26.03.2021 07:36 Ответить
Ярчайшее проявление мерзости человеческой! Пусть вымрет мир, но не уступлю! Вместо объединения усилий - стремление получить личную выгоду за счёт других. И не капитализм или социализм виноваты,. а именно природная мерзость недоразвитого и вредного ХОМО, далеко не сапиенс. История человечества - история войн, убийств, унижения и грабежей себе подобных! 90% перебиваются "с хлеба на воду" и молчат, не соображая кто и что делает за их счёт, а 3% всегда мало!Пока не перебьют друг друга войны не закончатся. Какой Марс?
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26.03.2021 07:54 Ответить
Человек - одно из немногих созданий на Земле, которое способно убивать подобных себе и разрушать мир лишь ради развлечения или удовлетворения личных амбиций..
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26.03.2021 07:58 Ответить
Макрон скромно умолчал, что именно Россия и Китай причастны к разработке и распространению этого биологического оружия, которое теперь известно как Ковид-19.
Плохо, что этих Ковидов эти две страны-исчадья ада разработали на десять поколений.
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26.03.2021 07:56 Ответить
В РФ теж епідемія. Або прорахувались, або версія про штутність вірусу помилкова.
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26.03.2021 09:06 Ответить
вы что не помните трусы навального? они там рукожопые!
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26.03.2021 09:42 Ответить
Хаха, а когда рашке было не пофиг своё население?На Зееловых Высотах, Соловках, ГУЛАГе или Колыме?
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26.03.2021 22:49 Ответить
надо же... россиюшку в негативном ключе упомянул.. щас получишь от пукина по попке
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26.03.2021 07:57 Ответить
Это случилось из-за дырявого дешевого халата в китайской лабе или может какой китаец ел сырую мышь. Кроме того Китай замалчивал ситуацию месяца. После такого они должны бесплатно раздавать вакцины всему миру.
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26.03.2021 08:14 Ответить
Макрон - демагог. Сама Франция, не создала вакцины от Ковид, так чего рассуждать? Работать надо. Вот зырю за перспективой выборов в апреле 2022 года, и что? Маша Ле Пен, уже на 4-5% делает Макрона (разрыв увеличивается), и во второй тур, выходят только они, остальные там пигмеи. Рассказать кто такая Ле Пен? Впрочем, гуглите. Так, выборочный тезис - санкции с Раши, надо срочно снимать. А этот слизняк, приведет Машу в Елисейский дворец.
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26.03.2021 08:14 Ответить
Тут ситуация не столь однозначна. Ле Пен может и опережает Макрона , но есть один ньюанс. Количество голосов за Ле Пен что в первом туре, что во втором будет примерно одинаково, а вот Макрону во втором туре достанутся голоса всех остальных кандидатов. Для победы Ле Пен ей и в первом туре надо иметь 50% поддержки, а это вряд ли случится.
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26.03.2021 08:57 Ответить
Я не понял Макрона. Китайская вакцина - это что плохо? Ну если плохо так не покупайте её. Китай производя вакцину влияет на вакцины? Что за бред? Не нравится товар - не покупайте. Или Китаю нужно запретить производство лекарств что бы они не влияли?
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26.03.2021 08:26 Ответить
Клоун у власти
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26.03.2021 08:26 Ответить
Вечером того же дня "визнаний поціновувач грудей стареньких бабусь"® Макрон пожаловался любимой школьной учительнице: "Брижит Жановна, сегодня я почувствовал на себе какую-то необычную тяжесть и очень испугался".
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: "Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя хрен положил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга".
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26.03.2021 08:27 Ответить
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26.03.2021 09:36 Ответить
""Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net/ru/n3255685

Где ж вы раньше были, суслики, пока не появилась угроза прибыли потерять?
Профит застил глаза и вы не знали, с кем имеете дело, марионетки вы жалкие?

Выражаю глубокую озабоченность.
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26.03.2021 08:36 Ответить
Взагалі то офіційно в цій війні, поки що,постраждала тільки збірна України по футболу.
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26.03.2021 08:42 Ответить
Ну нарешті! Нарешті хоч хтось із европейських перших осіб вголос промовив, що ОСЬ ЦЕ Й Є "АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ" від кремлядських.
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26.03.2021 09:13 Ответить
Вот вам и ответ, кто выигрывает от пандемии, от появления нового вируса, и от куда , как говорится" растут ноги. ( если не сказать точнее, от куда этот вирус "появился".) Что в Китае, что в Раше цена человеческой жизни не стоит и копейки, скрепы их не все., не получается бороться с остальным миром по другому решили использовать новые варианты.. А Китай еще в добавок имеет такую численность население что списание в процессе пару десятков миллионов вообще чисто статистика. Ну а в Раше как сказал один маршал " бабы еще нарожают".
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26.03.2021 10:15 Ответить
макарон был зачат в лубянском сортире, и там получает зарплату!
а вирус создали хрюсские ивреи !!
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26.03.2021 21:53 Ответить
Это кто сказал? Макрон? Так он *******, такойже *******, как и зеленский, только **** на рояле не играет. Теперь можете банить ********!
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26.03.2021 22:03 Ответить
 
 