Из-за стремления РФ и Китая повлиять на вакцины мы стоим перед мировой войной нового типа, - Макрон

Из-за пандемии коронавируса и попыток России и Китая политически влиять через поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

"Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.

По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".

В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.

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"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.

Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.