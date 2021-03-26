Из-за стремления РФ и Китая повлиять на вакцины мы стоим перед мировой войной нового типа, - Макрон
Из-за пандемии коронавируса и попыток России и Китая политически влиять через поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа".
Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.
"Мы стоим перед мировой войной нового типа, перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять на вакцины. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.
По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".
В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.
"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.
Напомним, 22 марта в ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V – в России возмутились.
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Женщина из Венеции ведет канал в youtube, так она сказала, что всеми ресторанами в Венеции владеют китайцы, а итальянцы на них поварами да официантами работают (иначе перед туристами китайцам неловко).
И что в дорогих бутиках скупаются только китайцы, хотя из-за пандемии им вроде как бЭ вЪезд запрещен.
Я не против того, чтобы китайцы скупались, кстати.
Просто почему бы вместе с ними не скупаться и итальянцам?
Наполеон Бонапарт предупреждал: "Китай спит. И слава Богу что спит, не дай Бог он проснётся".
Не послушали в 20-м веке америкосы и комуняки умного Бонапарта - разбудили Китай. Теперь головная боль.
Мы получаем из тоталитарных государств лишь ту информацию, которую они нам предоставляют.
А насколько она правдива - большой вопрос.
https://censor.net/ru/user/180379 26.03.21 07:59
Подлее и коварнее, чем китайцы, нет нации на свете. Кстати, заметили, сколько китайцев переехали в Киев, купили здесь жилье, создали семьи? То же самое, только активнее, в Европе. Ну и число сделок (покупатели - китайцы) по скупке недвижимости, активов по всему миру странным образом выросло. Не верите? Спросите тех, кто живет в Австралии, Италии, Австрии и повсюду.
Незрозуміло, як це уживається і відбувається.
1. Бил Гейтс уже давно забросил свой Майкрсофт и вкладывал деньги в вирусологию. Существует версия, что именно он финансировал разработки в Ухане, а китайцы не предоставляют информацию.
2. Израиль вводил самый жёсткий карантин в мире.
3. Израиль самыми большими темпами в мире вакцинирует своих граждан.
А теперь просто зададим себе вопрос - кто быстрее разработает вакцину, тот кто изобрел данный вирус или тот, кто столкнулся с результатами эпидемии?
Так что вероятных подозреваемых не две стороны, а ТРИ!
Не забываем, что РФ правят Дерипаски, Ротенберги, Абрамовичи и прочие... Неужели вы считаете, что они станут подставлять евреев?
Из Торы - "Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей, еврею, всегда руку помощи протянет". Вы, наверняка как и я, много лет слышали лишь ПЕРВУЮ половину этой пословицы, как и например, "Про покойника не говорят ничего плохого, КРОМЕ ПРАВДЫ"? Или, "моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".
Интересно, да? С этими пословицами, очень оказывается интересно.
Плохо, что этих Ковидов эти две страны-исчадья ада разработали на десять поколений.
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: "Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя хрен положил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга".
Где ж вы раньше были, суслики, пока не появилась угроза прибыли потерять?
Профит застил глаза и вы не знали, с кем имеете дело, марионетки вы жалкие?
Выражаю глубокую озабоченность.
а вирус создали хрюсские ивреи !!