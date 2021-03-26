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обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали "тишину" в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб

Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали

За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников рядом с населенным пунктом Майорск оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В границах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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По состоянию на 7:00 утра 26 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали тишину в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб 01
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Топ комментарии
+2
«Стрелков сидел и рассказывал, как убивал за русский мир. Я категорическая противница таких патриотов и национализма», - заявила она.При этом Поклонская призвала «остановиться», не уточнив, что это значит на практике для Народного ополчения ЛДНР и мирных жителей Донбасса.«Я вижу, какой Донбасс сегодня - его просто убили. Люди там нищие, они ни за российскую, ни за украинскую власть, они за мир, они устали, они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Я не знаю, кто виноват. Наверное, нужно всем остановиться и позволить людям жить», - сказала депутат.
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26.03.2021 07:57
+2
***** прийшло туди де його звали.
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26.03.2021 08:01
+2
Яка вже може бути тиша? Хіба, що в голові одного тіла, коли нанюхається коксу. Гинуть найкращі, а всяка понань розпоряджається казною держави, яка їй геть не потрібна. Ця погань не збиралася і не буде в майбутньому йти боронити Україну.
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26.03.2021 08:09
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Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали "тишину" в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9816
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26.03.2021 07:47 Ответить
«Стрелков сидел и рассказывал, как убивал за русский мир. Я категорическая противница таких патриотов и национализма», - заявила она.При этом Поклонская призвала «остановиться», не уточнив, что это значит на практике для Народного ополчения ЛДНР и мирных жителей Донбасса.«Я вижу, какой Донбасс сегодня - его просто убили. Люди там нищие, они ни за российскую, ни за украинскую власть, они за мир, они устали, они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Я не знаю, кто виноват. Наверное, нужно всем остановиться и позволить людям жить», - сказала депутат.
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26.03.2021 07:57 Ответить
***** прийшло туди де його звали.
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26.03.2021 08:01 Ответить
***** приходить навіть туди, де його ніхто не кличе. .
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26.03.2021 08:05 Ответить
В 14 році ***** засилало і до нас своїх емісарів рускава міра, але їх наладили звідси під сраку коліном .
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26.03.2021 08:19 Ответить
Но теперь Героев защищавших , ценой своих жизнейУкраину ,уклонисты - зеиуды , под руководством портного , бросают в тюрьмы
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26.03.2021 10:00 Ответить
Казанский подробно разбирал то интервью. Как обычно, ну совсем не палятся...
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26.03.2021 08:32 Ответить
Щось цей нарот переплутав. Вона лоханська, а не юзівська.
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26.03.2021 07:58 Ответить
Яка вже може бути тиша? Хіба, що в голові одного тіла, коли нанюхається коксу. Гинуть найкращі, а всяка понань розпоряджається казною держави, яка їй геть не потрібна. Ця погань не збиралася і не буде в майбутньому йти боронити Україну.
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26.03.2021 08:09 Ответить
Зривали тишу - це просто не влучили...
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26.03.2021 08:48 Ответить
 
 