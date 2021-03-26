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Новости Борьба с коронавирусом
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Байден (2764) вакцина (3777) США (24852) COVID-19 (18606)

200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США

200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США

Президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, заявил, что поставил целью, чтобы в стране сделали 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания на посту главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"8 декабря я сообщил, что надеюсь, что людям сделают 100 млн прививок за первые сто дней моего президентства. Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 42 дня раньше срока", - заявил Байден во время своей первой пресс конференции в Белом доме с тех пор, как он стал президентом, передает агентство dpa.

"Сегодня я ставлю перед собой вторую цель. Она заключается в том, чтобы к моим 100 дням ввести людям 200 млн доз", - сообщил президент США.

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Как известно, после медленного старта кампания вакцинации в США быстро ускорилась. На темпы повлиял выход на рынок США третьей вакцины, разрешенной к использованию - вакцины Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы.

В настоящее время в США ежедневно вакцинируют от двух до трех миллионов человек. Страна относится к тем, которые пострадали от пандемии COVID-19 больше всех в мире. Там зафиксировано больше вскго заражений (более 125 млн), так и больше всего смертей вследствие болезни (более 558 тыс.).
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Топ комментарии
+5
а у нас 20 видосиков в неделю, о процветающей инвестиционно-привлекательной стране зебуинов
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26.03.2021 07:49
+4
ни одна страна в мире при отсутствии вакцин для собственного населения не озабочена тем, чтобы дать возможность и приветствовать завоз вакцин частным бизнесам, потому что собственное население это просто бы не поняло и такая власть не продержалась бы и до вечера..., но Украина здесь может быть впереди всей планеты - у нас население даже не дрогнуло, потому что привыкло, что о нем вспоминают только перед выборами, а в остальное время власти вытирают об него ноги и откровенно считают абсолютными лохами...
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26.03.2021 09:23
+4
Кацап, ты же в курсе как никто другой, что Трамп это клоун из кремлёвского цирка ! ))
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26.03.2021 10:21
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а у нас 20 видосиков в неделю, о процветающей инвестиционно-привлекательной стране зебуинов
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26.03.2021 07:49 Ответить
А Трамп бы с убовольствием всех колол Спутником 5 )))
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26.03.2021 07:51 Ответить
Трамп і організував виробництво вакцини в Америці, дурна ти кацапура.
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26.03.2021 08:16 Ответить
Не Трамп, а Пфайзер, бо Пфайзер це ж не державний завод...
Це те саме, що сказати, що Трамп організував виробництво Тесли Модел 3 в США - найпопулярнішого електромобіля у світі
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26.03.2021 08:57 Ответить
Якщо б не Трамп, то вакцин взагалі не було б. Та й США не було б, якщо б не Трамп.
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26.03.2021 10:11 Ответить
.........................................................................
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26.03.2021 10:17 Ответить
Кацап, ты же в курсе как никто другой, что Трамп это клоун из кремлёвского цирка ! ))
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26.03.2021 10:21 Ответить
догоним и перегоним!
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26.03.2021 07:56 Ответить
А зебизяны получат китайский укол, но только после того как вернут мотор сич.
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26.03.2021 07:58 Ответить
Зранку отримав *дозу * ?
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26.03.2021 08:00 Ответить
Та подожди,они ещё за эту сич спросят с украины.
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26.03.2021 08:03 Ответить
200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США - Цензор.НЕТ 5994
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26.03.2021 07:59 Ответить
Митрику-радіть!
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26.03.2021 08:08 Ответить
А у нас целый ОДИН полностью вакцинированный украинец! Спасибо Зебобам!
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26.03.2021 08:07 Ответить
Що ти, Джо, робив коли президент Трамп організовував виробництво вакцини в Америці? А! Згадав!-разом із іншими ідіотами-демами верещав, що вакцину треба називати «вакциною Трампа» і закликав американців масово відмовлятись від вакцинації.
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26.03.2021 08:20 Ответить
But across America, Democrats, independents and even some Republicans do not trust his administration to produce a safe and effective vaccine on such an aggressive timeline. Such hesitancy threatens to exacerbate the public health risk for millions of Americans whenever a vaccine is released.
With the Nov. 3 election fast approaching, Democratic officials face a delicate political challenge.
Should they attack Trump's vaccine claims too aggressively, Democrats risk further undermining public confidence in a possible lifesaving medicine while looking as though they are rooting against a potential cure. But if they don't push back, it makes it easier for Trump to use the real or imagined prospect of a vaccine to boost his reelection campaign.

19 Вересня, 2020.
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26.03.2021 08:27 Ответить
Завдяки недолугим діям Трампа в США від ковіду померло БІЛЬШЕ людей, ніж загинуло у Другій світовій, Корейській та В'єтнамській війнах разом узятих! Показники смертності в США при Трампі навіть гірші були, ніж в Україні зараз...
Ну і Трамп демонстративно не носив маску і чомусь інших публічно за це засуджував! Його виборці повелися на це і наслідували його!
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26.03.2021 09:00 Ответить
ни одна страна в мире при отсутствии вакцин для собственного населения не озабочена тем, чтобы дать возможность и приветствовать завоз вакцин частным бизнесам, потому что собственное население это просто бы не поняло и такая власть не продержалась бы и до вечера..., но Украина здесь может быть впереди всей планеты - у нас население даже не дрогнуло, потому что привыкло, что о нем вспоминают только перед выборами, а в остальное время власти вытирают об него ноги и откровенно считают абсолютными лохами...
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26.03.2021 09:23 Ответить
А чим вакцинують американців, євреїв та китайців? І скільки їх провакцинували? Хотілося б дізнатися ось таку просту інформацію.
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26.03.2021 10:40 Ответить
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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26.03.2021 11:06 Ответить
У Байдена надо учиться, как держать слово. Но в нашем политикУме не знают, что это такое
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26.03.2021 12:09 Ответить
и все эти вакцины разработаны и произведены при Трампе.
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28.03.2021 01:52 Ответить
 
 