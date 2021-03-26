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Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет

Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет

Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.

По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев.

По словам представителя Pfizer Шарон Кастильо, первые дозы вакцины дети получили уже в среду, 24 марта. Результаты тестирования компания надеется получить во второй половине 2021 года.

Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех разных дозах - 10, 20 и 30 мкг - в исследовании фазы I / II с участием 144 участников.

Позднее они планируют расширить исследование до 4500 участников на поздней стадии, в котором они будут проверять безопасность, переносимость и иммунный ответ, создаваемый вакциной, вероятно, путем измерения уровней антител у молодых людей.

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Кастильо сказал, что компании надеются получить данные испытания во второй половине 2021 года.

Вакцина Pfizer / BioNTech была разрешена регулирующими органами США в конце декабря для людей в возрасте 16 лет и старше. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро среды в США было введено почти 66 миллионов доз вакцины.

Накануне стало известно, что в Киеве начали вакцинировать людей старше 80 лет.

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Топ комментарии
+3
антивоспу тоже так тестировали, и поєтому оспьі сейчас нет.
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26.03.2021 08:43
+2
"По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
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26.03.2021 08:40
+1
И чуму бубонную тоже,и все это испытывали на детях..
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
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26.03.2021 10:07
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"По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
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26.03.2021 08:40 Ответить
антивоспу тоже так тестировали, и поєтому оспьі сейчас нет.
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26.03.2021 08:43 Ответить
И чуму бубонную тоже,и все это испытывали на детях..
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
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26.03.2021 10:07 Ответить
ну тому процес і є добровільний.
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26.03.2021 11:37 Ответить
Дурак ты, Барометр...
Твои дети вобойдутся без привики вообще или уколятся непроверенной?
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26.03.2021 12:14 Ответить
Ну ты не дурак,ты "умный",вот пусть на твоих детях и тестируют,нет проблем то,я согласен....а мои постоят,посмотрят как тесты на твоих пройдут.А там видно будет.
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26.03.2021 13:36 Ответить
Ты идиот? Как твои дети получат проверенную вакцину без "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ??
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26.03.2021 14:06 Ответить
Длбеб,я тебе уже написал:мои дети подождут когда пройдут испытания на твоих детях.Не мороси
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26.03.2021 14:14 Ответить
И да,в школе мои дети давно привиты стандартными,проверенными вакцинами.Шмурдяк постоим-посмотрим, как на твоих будут испытывать.Ты кстати дашь согласие на испытания вакцины на своём ребёнке?
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26.03.2021 14:16 Ответить
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
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26.03.2021 16:20 Ответить
Так я тебе-дурачку полезному,задаю вопрос:ты бы дал согласие на испытание вакцины на своих детях?
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26.03.2021 17:30 Ответить
Ты - идиот. Повторю ещё раз:
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
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26.03.2021 17:41 Ответить
Да по ходу,это ты идиот причем идиот на +100500
На вопрос ответить не можешь,обосрался и слился.Ясно/понятно,двуличная глиста.
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26.03.2021 21:46 Ответить
По ходу ты сперва прочитай что ты САМ написал, а ПОТОМ вопросы задавай.
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27.03.2021 09:34 Ответить
Ты слепой что ли?А как ты тогда пишешь?Ты статью читал?
"Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.

По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев."

Я тебе ее цитирую!
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28.03.2021 14:19 Ответить
Ну и чем ты возмущён?
Это стандвартная практика.
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28.03.2021 15:00 Ответить
Там выше,тебе человек предложил на твоих детях испытать.Пожалуй поддержу,тем более что для тебя это стандартная практика.
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28.03.2021 21:57 Ответить
Дорогой Барометр, я тебя понял !
В этой импириалистической Америке капиталистическая компания Пфазер ловит на улицах маленьких детей, связывает их и насильно прививает!
Ужас!
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29.03.2021 11:14 Ответить
А ну розкаж,на чьих детях можно испытывать,а на чьих нет?Подонок,твоя фамилия Менгеле?Испытаем на твоих,чтоб не блеял
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26.03.2021 21:52 Ответить
Мой маленький крикливый Пиноккио, так устроен мир....
Или ты ешь лекарства, которые никто не испытывал?
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27.03.2021 09:35 Ответить
Я не ем лекарства,спорт деточка тебе в помощь
Но таки слив защитан👎,комбо
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28.03.2021 14:13 Ответить
Никогда не говори "никогда"....
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28.03.2021 15:01 Ответить
Есть детдома и интернаты.
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26.03.2021 21:54 Ответить
 
 