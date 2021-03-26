Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет
Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.
По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев.
По словам представителя Pfizer Шарон Кастильо, первые дозы вакцины дети получили уже в среду, 24 марта. Результаты тестирования компания надеется получить во второй половине 2021 года.
Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех разных дозах - 10, 20 и 30 мкг - в исследовании фазы I / II с участием 144 участников.
Позднее они планируют расширить исследование до 4500 участников на поздней стадии, в котором они будут проверять безопасность, переносимость и иммунный ответ, создаваемый вакциной, вероятно, путем измерения уровней антител у молодых людей.
Кастильо сказал, что компании надеются получить данные испытания во второй половине 2021 года.
Вакцина Pfizer / BioNTech была разрешена регулирующими органами США в конце декабря для людей в возрасте 16 лет и старше. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на утро среды в США было введено почти 66 миллионов доз вакцины.
Накануне стало известно, что в Киеве начали вакцинировать людей старше 80 лет.
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Пожалуйста, подождите...
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
Твои дети вобойдутся без привики вообще или уколятся непроверенной?
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
На вопрос ответить не можешь,обосрался и слился.Ясно/понятно,двуличная глиста.
"Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.
По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев."
Я тебе ее цитирую!
Это стандвартная практика.
В этой импириалистической Америке капиталистическая компания Пфазер ловит на улицах маленьких детей, связывает их и насильно прививает!
Ужас!
Или ты ешь лекарства, которые никто не испытывал?
Но таки слив защитан👎,комбо