В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек
За минувшие сутки в Украине выявлены 18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 826 человек;
летальных случаев - 326;
выздоровели - 7 138 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 614 707 человек;
выздоровели - 1 290 158 человек;
летальных случаев - 31 461;
проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г.. Киев (1164)", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине второй день подряд фиксируется самый высокий показатель выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Вчера было 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. До этого рекордными были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.
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але ж ні -вони позаражають інших..
бо вони,бл..ді ,легко переносять...як грип..(
Так что не картинки нужно расклеивать, а соблюдать элементарные санитарные меры, а самое первое - поменьше шастать по помещениям, где придурки без масок дышат друг другу прямо в морду.
больнички (какие-никакие) забиты, место найти - чудо! поэтому - не болейте и берегите себя!!
Вот под фонтами побегать, шаурму пожрать, за деньги налогоплательщиков с семьей отдохнуть - вот это СИЛА!!!
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-obnaruzhili-eshe-bolee-treh-tysyach-novyh-sluchaev-covid-19
Февраль. Сделано тестов... 20183шт. и 3 206шт. положительных.
Сегодня сделано 119 087 тестов. Т.е. примерно в 6 раз больше. Выявлено 18к больных. То есть в 6 раз больше по сравнению с 3к.