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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 03госпитализированы - 4 826 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 03летальных случаев - 326;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 03выздоровели - 7 138 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 08заболели - 1 614 707 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 08выздоровели - 1 290 158 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 08летальных случаев - 31 461;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г.. Киев (1164)", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине второй день подряд фиксируется самый высокий показатель выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Вчера было 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. До этого рекордными были 16 294 новых случая, зафиксированные за 27 ноября 2020 года.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек 14

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Топ комментарии
+16
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек - Цензор.НЕТ 2292
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26.03.2021 08:18
+13
в Европе совершенно другой карантин - ВСЕ закрыто, в супермаркетах только с дистанцией, у каждого тележка, в транспорте пусто, жуткие штрафы. а у нас ФОПЫ требуют не закрывать рынки и продавцы через одного без маски или с маской на подбородке...про наш транспорт уже молчу.
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26.03.2021 08:27
+11
Цей злочинець знищив ще один Боінг з пасажирами.
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26.03.2021 08:23
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы рекордные 18 132 случая заражения, выздоровели 7 138 человек - Цензор.НЕТ 2292
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26.03.2021 08:18 Ответить
Цей злочинець знищив ще один Боінг з пасажирами.
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26.03.2021 08:23 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб - Цензор.НЕТ 4051
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26.03.2021 08:46 Ответить
Для 95 квартала шутейка - то, что надо!
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26.03.2021 10:06 Ответить
Я конечно против осла.но Европа была на карантинах и локдаунах и все равно там вспышка.это скорее сезонное
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26.03.2021 08:23 Ответить
европейцы локдаун не соблюдают, для этого нужна государственная и военная диктатура, поэтому в Китае сейчас вируса и эпидемии нет, а в Европе эпидемия.
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26.03.2021 08:26 Ответить
в Европе совершенно другой карантин - ВСЕ закрыто, в супермаркетах только с дистанцией, у каждого тележка, в транспорте пусто, жуткие штрафы. а у нас ФОПЫ требуют не закрывать рынки и продавцы через одного без маски или с маской на подбородке...про наш транспорт уже молчу.
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26.03.2021 08:27 Ответить
И один хер эпидемия.
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26.03.2021 08:38 Ответить
В Европе живут цивилизованные люди, которые уважают друг друга и понимают что такое социальная ответственность. А у нас подавляющее большинство неверующее быдло, которое считает всех дураками и орет про заговор олигархов!
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26.03.2021 08:52 Ответить
і нехай би здихали довдбо..би -дурантинофіли...

але ж ні -вони позаражають інших..
бо вони,бл..ді ,легко переносять...як грип..(
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26.03.2021 11:39 Ответить
Карантин вводится не для того что бы избежать вспышку. Ограничения и локдауны вводятся что бы хоть как то уменьшить масштабы подобных вспышек.
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26.03.2021 08:45 Ответить
В Європі курорти були закриті, а у нас Буковель працював аж гай гудів і вони попхнулись до нас з новими штаммами..
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26.03.2021 08:53 Ответить
Не потрібно порівнювати Європу і нас. Там статистика тютельку в тютельку, а в нас дурять і я не вірю нашій статистиці, бо хворих і смертей більше, просто їх показують в іншій графі(інша хвороба). В Європі є купа різних вакцин і людина має змогу вибрати, а в нас 250 000 доз індійського препарату і така ж кількість, тільки вчтора прибувшого китайського. Європа почала вактинацію в грудні, а ми коли? В Європі преЗЕденти не ракламують відсутність віруса і не катаються на лижах по Буковелях, а закривають всі лижні отелі. Тож частина їх потягнулася до нас, додати нам клопоту. Немає в Європі вибіркових бізнесменів, яким можна працювати (Велюри,Буковелі), а яким жорсткий карантин. Та і в Європі не брешуть людям і не використовують ковідні фонди на хотелки якихось занаркочених персон, а роблять своєчастно внески для виготовлення вакцин. Там закупили більше, чим людей - щоб ті могли вибрати.
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26.03.2021 09:22 Ответить
В Европе и зарплаты другие и компенсации и выплаты тоже.
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26.03.2021 12:07 Ответить
Ты эту свою картинку забей один раз прямо на первой странице Цензора. И не придется каждое утро дежурить на сайте, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое остроумие.
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26.03.2021 08:36 Ответить
Желательно прибить ее на лбу зедебилов,что бы помнили за что они голосовали!
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26.03.2021 08:42 Ответить
Ты как маленький, разве не знаешь что у нас за кого не голосуй, все равно получишь ...
Так что не картинки нужно расклеивать, а соблюдать элементарные санитарные меры, а самое первое - поменьше шастать по помещениям, где придурки без масок дышат друг другу прямо в морду.
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26.03.2021 08:49 Ответить
Люди сами по себе нигде не живут.В нормальных странах есть нормальная власть ,которая личным примером показывает как необходимо соблюдать карантинные меры,полиция которая следит за выполнением этих ограничений,правительство которое поддерживает экономику и людей.А голосовать надо головой ,а не ж-пой.Клоун катался на лыжах в Буковеле показывал как надо соблюдать карантин.Все страны начали вакцинацию 24.12.20 года ,а недоумки зеленые не захотели без откатов закупить нормальную вакцину.
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26.03.2021 10:06 Ответить
Не собираюсь встревать в спор про лыжи, Буковель и клоунов - это отдельная тема.
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26.03.2021 10:24 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб - Цензор.НЕТ 3736
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26.03.2021 09:07 Ответить
По среднему показателю за 7 дней обгоняем кацапов с двойным отрывом, у них 9 у нас 18 тыщ, перемига!
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26.03.2021 08:22 Ответить
Обгоняем кацапов?не знаю так как они пиарят свой спутник и каждый день уменшается,чудо то какое, а Европа колит пфайзер и другие и всё равно заражаются,даже если будут умирать кацапы штабелями мы и весь мир никогда не узнаем об этом чтоб показать что у них идеальная вакцина даже ни одной побочки от спутника не слышали,а ещё в случаи на фоне нестачи вакцины,кацапы хотят быть спасителем Европы дать свой спутник,мол Европа санкции но россия добрая душа спасает от смерти европейцев,так как уже идет к завершегию регистрации спутника в Европе а ещё нам,мол хохлы не захотели брать вакцину,а теперь умирают а они наоборот с каждым днем выздоравливают
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26.03.2021 08:34 Ответить
По количеству заражённых за день - обгоняем
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26.03.2021 09:06 Ответить
Вы верите официальным росийским статистам? которые "рисует" правильные цифры,ведь подает отчеты росийские ститисты, у них на футбол внутренний чемпионат разрешен сидят вплотную без масок с конца февраля,стадион набитый на празднования анекссии Крыма был недавно,и каждый день снижаеться ни одной побочки,ни одной это вы думаете реально?,что же это за суперлюди,так как Европа колит сотнями тысяч но там ухудшается,никто не узнает правды власть держит строго по смертям и побочкам чтобы спутнику репутацию не испортить
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26.03.2021 09:57 Ответить
Статистика и переполненные реанимации никак не связаны.
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26.03.2021 10:35 Ответить
статистика на постсовке, а парашная в особенности, абсолютно не имеет дело с реальностью. завтра там могут написать, что ни одного заболевшего. все потери в мирное время официально засекреченны. потери от вируса, по умолчанию попадают в их число.
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26.03.2021 08:37 Ответить
Реальность в больницах, которые переполнены, а не в статистике.
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26.03.2021 09:05 Ответить
Статистику то можно написать любую но есть факты что больницы там уже не битком а полупустые и ограничения потихоньку снимают в городах.
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26.03.2021 09:17 Ответить
есть факты, шо на параше в потёмкинских деревнях уже сотни лет тому назад жизнь была лучше чем в сегодняшних )))
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26.03.2021 09:21 Ответить
В Польше (с примерно равным населением) на 24/03 +30802 новых заболеваний. Но эпидемия - в Украине. Украина для Европы - серая зона, а у них так, "отдельные вспышки" заболевания.
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26.03.2021 08:22 Ответить
Польша ввела жорсткий локдаун .
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26.03.2021 09:04 Ответить
Да, на три недели. Правда, там и подготовились к эпидемии на порядок-другой лучше, чем в Украине.
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26.03.2021 10:06 Ответить
Запад нам поможет. Ждемс. А пока мрём.
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26.03.2021 08:37 Ответить
Мы для них- навоз.
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26.03.2021 08:39 Ответить
Навоз мы сами для себя,выбрали клоунов ,а требуют как от серьезных людей!
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26.03.2021 08:43 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб - Цензор.НЕТ 3113
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26.03.2021 09:09 Ответить
самое страшное что помощи медицинской ждать не приходится от нашей медицины, не европейской и загнанной и обессиленной за год пандемии (потерявшей персонал наполовину - кто мог и захотел уже за кордоном)
больнички (какие-никакие) забиты, место найти - чудо! поэтому - не болейте и берегите себя!!
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26.03.2021 08:50 Ответить
Без локдауну напевно не обійдется,реально.
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26.03.2021 08:51 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб - Цензор.НЕТ 3918
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26.03.2021 08:56 Ответить
Химики аптекари и изобретатели Новичков уже придумали 10 тыщ Ковид дерьма
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26.03.2021 09:03 Ответить
ЗЕбезяны и вирус - понятия несовместимые.
Вот под фонтами побегать, шаурму пожрать, за деньги налогоплательщиков с семьей отдохнуть - вот это СИЛА!!!
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26.03.2021 09:06 Ответить
Уже! Во всех европейских газетах приводятся данные: Украина седьмая в Европе по уровню смертности. Теперь, наверное, детей в Европе пугают Украиной.
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26.03.2021 10:07 Ответить
Детей пугают Зеленским.
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26.03.2021 10:15 Ответить
Когда буде 35 тысяч ОП разошлет приглашения членам РНБО встретиться в Омане и обсудить, закрывать ли базар в Бердычиве и как утешить хазяина Буковеля и шо ему подарить взамен растаявшего снега...
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26.03.2021 11:04 Ответить
Это звучит, конечно, очень страшно... если сравнивать к примеру с февральскими показателями в 3+ тысячи. Если не вспоминать об одной детали:
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-obnaruzhili-eshe-bolee-treh-tysyach-novyh-sluchaev-covid-19

Февраль. Сделано тестов... 20183шт. и 3 206шт. положительных.

Сегодня сделано 119 087 тестов. Т.е. примерно в 6 раз больше. Выявлено 18к больных. То есть в 6 раз больше по сравнению с 3к.
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26.03.2021 12:06 Ответить
Странно даже напомнить. Но буквально две неделе назад особо по востоку страны и в больших городах по принципу *хлеба, вина и зрелищ* заполитизированые мэры и прочие секретари исполкомов (в Харькове) например устроили самовары, лапти, на разлив, лабубайки с ложками перестук по коленам и конечно блины---правда не на лопате хоть. Отгарцевало совковое наследие, нагорлопанилось. Но вот прошли две недели. И помчали скорые. Теперь вот скоро по кладбищам пойдёт кулинарный пир. До красной горки, во время горки и потом после горки пир на костях. Какая Европа---хлопцы?!
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26.03.2021 21:31 Ответить
 
 