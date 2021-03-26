Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба в тестовом режиме запустила чат-бот для приема жалоб о нарушении прав покупателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

"Сегодня мы уделяем много внимания диджитализации процессов, - отмечает председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. - Поскольку защита прав потребителей является одним из ключевых направлений нашей деятельности, нашей задачей было создание удобного инструмента коммуникации. Надеюсь, украинцы будут активно пользоваться этим инструментом для защиты своих прав. Теперь не нужно отправлять письма или терять время в очередях на прием".

Для того чтобы оставить обращение, нужно указать данные заявителя, выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение) и изложить суть вопроса. После этого, в зависимости от сути обращения, необходимо ответить на дополнительные вопросы. К заявлению можно добавлять фото или документы.

По словам заместителя председателя Госпродпотребслужбы Анатолия Вовнюка после завершения тестового периода возможно совершенствование функционала чат-бота.

"Мы хотим, чтобы этот инструмент был удобным, поэтому будем анализировать, насколько активным и эффективным будет его использование", - подчеркнул Вовнюк.

Чат бот является одним из компонентов системы Е-потребитель, внедрение которой было анонсировано недавно. Воспользоваться чат-ботом можно в приложении Telegram по ссылке: @derzhspozhivsluzhba_bot. Ранее Владислава Магалецкая сообщала, что диджитализация является одним из ключевых направлений реформирования Госпродпотребслужбы.

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