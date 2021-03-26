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права потребителей (22) Госпродпотребслужба (258) диджитализация (220)

Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба

Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба в тестовом режиме запустила чат-бот для приема жалоб о нарушении прав покупателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

"Сегодня мы уделяем много внимания диджитализации процессов, - отмечает председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. - Поскольку защита прав потребителей является одним из ключевых направлений нашей деятельности, нашей задачей было создание удобного инструмента коммуникации. Надеюсь, украинцы будут активно пользоваться этим инструментом для защиты своих прав. Теперь не нужно отправлять письма или терять время в очередях на прием".

Для того чтобы оставить обращение, нужно указать данные заявителя, выбрать тип обращения (заявление, жалоба, предложение) и изложить суть вопроса. После этого, в зависимости от сути обращения, необходимо ответить на дополнительные вопросы. К заявлению можно добавлять фото или документы.

По словам заместителя председателя Госпродпотребслужбы Анатолия Вовнюка после завершения тестового периода возможно совершенствование функционала чат-бота.

"Мы хотим, чтобы этот инструмент был удобным, поэтому будем анализировать, насколько активным и эффективным будет его использование", - подчеркнул Вовнюк.

Чат бот является одним из компонентов системы Е-потребитель, внедрение которой было анонсировано недавно. Воспользоваться чат-ботом можно в приложении Telegram по ссылке: @derzhspozhivsluzhba_bot. Ранее Владислава Магалецкая сообщала, что диджитализация является одним из ключевых направлений реформирования Госпродпотребслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей
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Топ комментарии
+3
Це щоб не реєструвати заяву?
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26.03.2021 08:57
+3
Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5220
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26.03.2021 09:02
+2
Как потребитель газа и э/э ,тоже могу пожаловаться на монополию заметки и фирташа ?
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26.03.2021 08:55
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Правила форума Совет форумчан
А запрет на продажу носков, трусов, лампочек и батареек это нарушение прав потребителей или еще нет?
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26.03.2021 08:51 Ответить
Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5220
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26.03.2021 09:02 Ответить
Как потребитель газа и э/э ,тоже могу пожаловаться на монополию заметки и фирташа ?
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26.03.2021 08:55 Ответить
Ахметки*
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26.03.2021 16:32 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо. Ура!
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26.03.2021 08:56 Ответить
Так закона нет. В смысли прав у потребителя практически никаких.
Думаю ни я один через это прошёл. Как только вы отдали деньги,вы их уже не получите.
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26.03.2021 08:56 Ответить
Це щоб не реєструвати заяву?
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26.03.2021 08:57 Ответить
Приходите к нам в гости когда нас небудет дома...работники этой службы - кумы, сваты, братья и сестры.Жалуйтесь!
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26.03.2021 08:59 Ответить
ну всё, теперь все будут слать платижки от зеленского за комульные услуги каждый месяц жаловаться
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26.03.2021 09:05 Ответить
Електронні скарги незмусять державу виконувати законів
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26.03.2021 09:07 Ответить
"И на звонки не отвечай,

Как будто дома нет..."
В колокол еще позвоните - результат тот же будет
Жителі України зможуть подавати скарги про порушення прав споживачів у режимі онлайн, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 3851
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26.03.2021 09:16 Ответить
Когда уже займутся манипуляциями производителей с объёмом и массой товара? Я думаю всех уже задолбало, когда берешь например бутылку кефира, а там написано - 0,84 л...
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26.03.2021 09:39 Ответить
Я тут чайник купил, написано 3,5 литра, залил воды с 3 литровой банки, она вся не влезла, реально 2,8 литра. Это зачем.
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26.03.2021 16:56 Ответить
Тут немножко не та тема, способом, описанным у меня продавцы не дают возможности выбрать более дешевый товар, т.к. не удобно пересчитывать и приводить к одной единице, например к литру когда рядом стоит товар такой-же, но там 0, 87 л или 0,92 л...
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26.03.2021 17:11 Ответить
РНБО, НАБУ, ДБР, МВД, СБУ И ТУТ derzhspozhivsluzhba_bot !!!
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26.03.2021 10:42 Ответить
Это чем то поможет?
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26.03.2021 10:50 Ответить
На мою скаргу подану ще у серпні 2020 досі не відповіли
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26.03.2021 14:56 Ответить
Це спецоперація ФСБ, чи дибілізм ЗЕленки? Особисті дані українців передаються ФСБ через ФСБшний москальський Телеграм!
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26.03.2021 15:56 Ответить
 
 