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Венгрия (1836) Закарпатье (2538) мусор (490) река (107) Ийдярто (22)

Ситуация с загрязнением Тисы ухудшилась: Венгрия пожаловалась на тонны приплывающего из Украины и Румынии мусора

Ситуация с загрязнением Тисы ухудшилась: Венгрия пожаловалась на тонны приплывающего из Украины и Румынии мусора

В Венгрии жалуются на тонны мусора в реке Тиса. Там утверждают, что отходы попадают в страну из Украины и Румынии.

Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам посла, ситуация с загрязнением реки Тиса заметно ухудшилась в последнее время. Только за первые два месяца этого года в реку Тиса попало 1500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Раньше такое количество мусора фиксировали в реке в течение целого года.

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Мусор украинского происхождения попадает в Тису двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии.

Кроме того, из-за высокого уровня воды в Тисе, венгерские водные органы смогли выловить только 70% отходов.

Посол также отметил, что 5 февраля у города Рахов, на венгерской стороне границы у населенного пункта Тисабеч, было зафиксировано 30-40 единиц плавающих неорганических отходов, а по реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер - 60-80 единиц.

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"Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии была вынуждена объявить третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер", - говорится в сообщении.

Посол также напомнил, что в конце января общественная организация "Кубок ПЭТ" обратилась к председателю Закарпатской ОГА Алексея Петрова с просьбой помочь в ликвидации барьера отходов, но ответа так и не получила.

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Топ комментарии
+12
Садовой таки нашел решение проблемы с львовским мусором, красава, аххахах
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26.03.2021 08:57
+8
Значительный вклад в загрязнение рек Закарпатья мусором вносят как раз местные (мАдярские) цыгане. Так что пусть мАдяры их барону жалуются.
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26.03.2021 08:59
+6
Согласен,сейчас как раз там сезон туризма , просто отбоя от них нет! А работающий цыган звучит так же красиво,как еврей на стройке копающий лопатой траншеи.
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26.03.2021 09:35
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Садовой таки нашел решение проблемы с львовским мусором, красава, аххахах
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26.03.2021 08:57 Ответить
Значительный вклад в загрязнение рек Закарпатья мусором вносят как раз местные (мАдярские) цыгане. Так что пусть мАдяры их барону жалуются.
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26.03.2021 08:59 Ответить
Хрень. Мусор в горах разбрасывают туристы и жители сел в которых не решены вопросы вывоза мусора. Таких сел много.
Цыгане наоборот работают в компании АВЕ, которая занимается вывозом мусора. Да и по городам метут мусор, подстригают газоны, и прочее. Да и в горы цыгане не ездят.
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26.03.2021 09:21 Ответить
Согласен,сейчас как раз там сезон туризма , просто отбоя от них нет! А работающий цыган звучит так же красиво,как еврей на стройке копающий лопатой траншеи.
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26.03.2021 09:35 Ответить
Закарпатье срет под себя. Именно местные. С прикарпатьем - огромная разница. Мадьяры жалуются на мадьяр.
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26.03.2021 09:41 Ответить
А цыгане, которые учатся в университете как звучат? Или цыгане участники АТО? ))
Со мной в аспирантуре учится цыган, его дочь учится в университете. Сам он в прошлом журналист, работает в управлении соцзащиты, а после последних местных выборов ещё и депутат горсовета. Знает восемь языков. Постоянный организатор мероприятий то по уборке «туристического» мусора, то высаживанию деревьев. Очень позитивный человек
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26.03.2021 09:58 Ответить
Есть такое понятие,как исключение из правил. Негры так же в фигурном катании изредка проскакивают.
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26.03.2021 10:07 Ответить
То точно "неправильный" цыган.
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26.03.2021 12:23 Ответить
Фірма AVE з Виноградово?
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26.03.2021 09:47 Ответить
Не знаю чья именно фирма, но у нас в Ужгороде вывозит мусор и занимается уборками на улицах. Работают в основном цыгане. Фирма работает в нескольких областях
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26.03.2021 09:52 Ответить
Може в районах?
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26.03.2021 09:56 Ответить
Во Львовской и Ивано-Франковской области точно тоже работают
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26.03.2021 10:03 Ответить
Расскажи! Летом там толпы цыган попрошайничают...
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26.03.2021 12:21 Ответить
На 1 убирающего мусор 100 срут.
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26.03.2021 12:52 Ответить
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 4198
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26.03.2021 12:54 Ответить
і їм є час скаржитись ?
поставте сіярту з сачком - нехай виловлює.
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26.03.2021 09:02 Ответить
ето не мы, ето румыны, кляті цигани, мусор скидають, а мы всё раздельно собираем и перерабатываем, а шо не перерабатываем - то утилизируем згідно регламентам ЕС под протокол и видеозапись.
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26.03.2021 09:08 Ответить
Отвєтка мадярам від України за блокування вступу до НАТИ.
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26.03.2021 09:08 Ответить
5 копеек, ты за всю Украину не расписывайся, старый идиот.
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26.03.2021 09:24 Ответить
Был когда то в Полтавской области на рыбалке с братом и отцом приезжали в гости к одной украинской киноактрисе.Садыбы ухоженные по всему селу,цветники,розарии,все красиво и изящно.Речка Псел красива,а вечерами песни поют соловьи...Батя поколный помню тогда сказал...рюсскае быдло так не умеет ухаживать за домом,селом,рекой и лесом...,не думаю что в Карпатах хуже...
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26.03.2021 09:16 Ответить
Ты почитай, как 5 копеек описывает это "ухаживание" за красивой рекой.
Он пишет, что таким "ухаживанием" Украина мстит Венгрии.
5 копеечный идиот!
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26.03.2021 09:23 Ответить
...давно ты был в Карпатах...
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26.03.2021 09:26 Ответить
Німці кажуть, що в нас чистіше ніж в альпах.
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26.03.2021 09:37 Ответить
Карпаты разные бывают. Реки в закарпатье невероятно загажены, факт.
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26.03.2021 09:44 Ответить
В Карпатах в садибах чисто і прибрано, а от в річках бруду, справді, багато. Ходжу регулярно в турпоходи там, тому бачу це на власні очі
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26.03.2021 10:37 Ответить
Ты не в Украине живёшь? Или с дому не выходишь?
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26.03.2021 12:26 Ответить
Заблокировали про цыганских баранов? Правда глаза колет...
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26.03.2021 09:17 Ответить
Не до сміття! Усі клірінгові Ко відмивають свій власний народний офіс, який в нас позичає ЗЄблан.
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26.03.2021 09:18 Ответить
То Аваков намусорив
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26.03.2021 09:21 Ответить
Не сцы, с козляндии рабов пригоним - сожрут
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26.03.2021 09:39 Ответить
Не, доедят с выгребной ямы - отправлю
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26.03.2021 10:15 Ответить
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 3637
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26.03.2021 09:40 Ответить
Шоб было понятно:

Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 6272
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26.03.2021 09:47 Ответить
Эй *******, будете возмущаться перекроем воду как в Крыму.
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26.03.2021 09:52 Ответить
****** все время чем то недовольны... посылать в место, где чмырям будет комфортно....
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26.03.2021 10:10 Ответить
Гадять там знатно. Варто спуститися з гір до першого села вздовж якогось потічка, як відразу натикаєшся на купи сміття в руслі.
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26.03.2021 09:53 Ответить
Ну так тож гадять - кацапы, поляки, чехи. румуни... та всі хто завгодно! Тільки не щірі та терплячі україньці.
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26.03.2021 13:44 Ответить
це Україна відправляє на експорт! Тому хай угорці не жаліються, а переробляють це сміття і заробляють на ньому гроші - вони ж там всі "зелені" в європах....
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26.03.2021 10:31 Ответить
УМНЫЙ ИЗ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ДЕНЬГИ БЫ ДЕЛАЛ !!! ГДЕ ПОДЕЛИСЬ У ВЕНГРОВ ТУРЕЦКИЕ КОРНИ !? ЦЫГАНИТЬ ЛЕГЧЕ !?)
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26.03.2021 10:40 Ответить
у них никогда турецких корней не было... они угро-финны из северной азии пришли в Европу.
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26.03.2021 13:15 Ответить
ЭТО РОССИЯНИ КАК ВСЕГДА ПРИПЗДЕЛИ В ИСТОРИИ !!!
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26.03.2021 20:06 Ответить
ВОТ РУМЫНЫ !
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 6159
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26.03.2021 20:11 Ответить
А ВОТ ВЕНГР !
Ситуація із забрудненням Тиси погіршилася: Угорщина поскаржилася на тонни сміття, що припливає з України та Румунії - Цензор.НЕТ 4378
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26.03.2021 20:12 Ответить
Стара національна традиція сміття викидати за плотом...
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26.03.2021 10:57 Ответить
Я вважаю, що це роблять кляті москалі, щоб внести розбрат серед братерных євпропейських народів. Укрїнець та мадьяр були на всі часи братами!
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26.03.2021 11:09 Ответить
Найбільшими забруднювачами є місцеві жителі. Вони скидують сміття на берег річки (особливо невеличких річок), а як приходить повінь, все це змивається. І немає проблем. Неодноразово це спостерігав.
Одного разу на Закарпатті спілкувався с адміністраторкою бази відпочинку. Зі сльозами жалілася, що їх замучили перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства. А в цьому ж селі генделик та магазин, що біля річки, просто скидають сміття під берег.
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26.03.2021 12:05 Ответить
И это не только в Карпатах, это повсеместно! Если в городах ещё как-то наладили уборку мусора, то по сёлах жах, что делается. Посадки, овраги, балки это ....Ц!
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26.03.2021 12:30 Ответить
 
 