Ситуация с загрязнением Тисы ухудшилась: Венгрия пожаловалась на тонны приплывающего из Украины и Румынии мусора
В Венгрии жалуются на тонны мусора в реке Тиса. Там утверждают, что отходы попадают в страну из Украины и Румынии.
Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам посла, ситуация с загрязнением реки Тиса заметно ухудшилась в последнее время. Только за первые два месяца этого года в реку Тиса попало 1500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Раньше такое количество мусора фиксировали в реке в течение целого года.
Мусор украинского происхождения попадает в Тису двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии.
Кроме того, из-за высокого уровня воды в Тисе, венгерские водные органы смогли выловить только 70% отходов.
Посол также отметил, что 5 февраля у города Рахов, на венгерской стороне границы у населенного пункта Тисабеч, было зафиксировано 30-40 единиц плавающих неорганических отходов, а по реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер - 60-80 единиц.
"Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии была вынуждена объявить третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер", - говорится в сообщении.
Посол также напомнил, что в конце января общественная организация "Кубок ПЭТ" обратилась к председателю Закарпатской ОГА Алексея Петрова с просьбой помочь в ликвидации барьера отходов, но ответа так и не получила.
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Цыгане наоборот работают в компании АВЕ, которая занимается вывозом мусора. Да и по городам метут мусор, подстригают газоны, и прочее. Да и в горы цыгане не ездят.
Со мной в аспирантуре учится цыган, его дочь учится в университете. Сам он в прошлом журналист, работает в управлении соцзащиты, а после последних местных выборов ещё и депутат горсовета. Знает восемь языков. Постоянный организатор мероприятий то по уборке «туристического» мусора, то высаживанию деревьев. Очень позитивный человек
поставте сіярту з сачком - нехай виловлює.
Он пишет, что таким "ухаживанием" Украина мстит Венгрии.
5 копеечный идиот!
Одного разу на Закарпатті спілкувався с адміністраторкою бази відпочинку. Зі сльозами жалілася, що їх замучили перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства. А в цьому ж селі генделик та магазин, що біля річки, просто скидають сміття під берег.