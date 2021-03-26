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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Одесчина - 1545, Днепропетровщина - 1358 и Львовщина - 1304

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Одесчина - 1545, Днепропетровщина - 1358 и Львовщина - 1304

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 26 марта в Одесской области  коронавирусом заболели 1 545 человек.

Общее количество инфицированных составляет 103 328 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 698 человек, за прошедшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 82 738 пациентов.

По состоянию на 26 марта количество активных больных в Одесской области составляет 18 892 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 738 человек, всего - 174 325, - Степанов

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Львовская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 358 человек. Общее количество инфицированных - 87 548. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 290 человек, за минувшие сутки - 25. С начала эпидемии выздоровели 73 502 пациента. Количество активных больных на Днепропетровщине - 11 756.

Во Львовской области коронавирусом заболели 1 304 человека. Общее количество инфицированных составляет 98 744 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 569 человек, за минувшие сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 77 112 пациентов. Количество активных больных во Львовской области составляет 19 063 человека.
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добился таки Степанов первого места
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26.03.2021 09:19 Ответить
Ну так, чемпионы
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26.03.2021 09:26 Ответить
так кретсные ходы, нужно чаще проводить! еще не то будет!!!
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304 - Цензор.НЕТ 3961
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26.03.2021 09:41 Ответить
Надо попам повестки выписывать !
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26.03.2021 12:11 Ответить
 
 