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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок
Министерство здравоохранения не везде довольно темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.
"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионеры не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - заявил Ляшко.
Топ комментарии
+5 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.03.2021 09:55
+5 Yakov Yakov
показать весь комментарий26.03.2021 09:57
+2 Александр Лихошва
показать весь комментарий26.03.2021 10:01
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Степашка, правда, тоже не умеет. Но он вообще ничего не умеет.
Ну, так пусть степашка сам себя уволит. Кто отвечает за вакцинацию? Садовой, Кличко, Филатов? Нет. За вакцинацию отвечает степашка. Степашка провалил тестирование, степашка провалил обеспечение болиц оборудованием, а врачей индивидуальной защитой и зарплатой, степашка провалил вакцинацию.