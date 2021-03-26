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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок

Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок

Министерство здравоохранения не везде довольно темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.

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"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионеры не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - заявил Ляшко.

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Топ комментарии
+5
Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
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26.03.2021 09:55
+5
города послали ляшка.
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26.03.2021 09:57
+2
Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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26.03.2021 10:01
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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
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26.03.2021 09:55 Ответить
радуцкий к Борису каким боком?
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26.03.2021 10:00 Ответить
то есть хозяин и основатель не имеет отношения ?
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26.03.2021 10:04 Ответить
загугли удивишься, с 2019 года не хозяин
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26.03.2021 10:19 Ответить
ну таки и зеленский с 19 года не имеет отношения к 95 кварталу ?
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26.03.2021 10:31 Ответить
Щоб виправити ситуацію, тепер дозволено вакцинувати водою не лише з Гангу і Янцзи, а й з Дніпра, Дунаю та їх притоків.
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26.03.2021 09:56 Ответить
Тебя вакцинируют водой из унитаза прямо в голову что бы заполнить вакуум.
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26.03.2021 10:07 Ответить
я не вакцинуюсь нічим, на відміну від тебе, троляка нікчемна
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26.03.2021 10:08 Ответить
Вот поэтому вакуум в голове и образовался.
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26.03.2021 10:09 Ответить
Це якась нова методичка? Завалювати опонента образами? Це не працює, лайно ти пусте. Ігнор.
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26.03.2021 10:14 Ответить
Андрей! Ну ты совсем даун? Хочешь остаться без зарплаты? Я тебе вчера эту методичку дал и попросил изучить! Ты ее открывал? Хочешь что бы я Михал Иванычу что ты не отрабатываешь деньги которые мы тебе платим?!
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26.03.2021 10:19 Ответить
Пивом еще можно.
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26.03.2021 11:07 Ответить
города послали ляшка.
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26.03.2021 09:57 Ответить
Вакинация - ответственность минздрава, а не меров. Мер уколы делать не умеет и не должен.

Степашка, правда, тоже не умеет. Но он вообще ничего не умеет.
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26.03.2021 10:15 Ответить
Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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26.03.2021 10:01 Ответить
Пропукал азбукой Морзе.
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26.03.2021 10:17 Ответить
областя почули
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26.03.2021 10:02 Ответить
Пример должен бы подать Киев. Столица как ни как, да еще с самым " прогрессивным" мэром, который каждое утро как " попка" зачитывает цифры ( и медведя можно научить ездить на велосипеде). По идее уж в Киеве вакцинация к сегодняшнему дню должна была бы покрыть как минимум 25% населения. ( минимум). А что по факту - " пшик" и Виталя на утренней " поверке". так что остальным городам и регионам ставить в вину "медленное вакцинирование" как то несолидно.
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26.03.2021 10:05 Ответить
Вакцинацию должен организовать не город, а минздрав. Степашка со шляшком. Но они ни на что не способны.
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26.03.2021 10:13 Ответить
шо воно куре, 500 000тис доз на 4 міста мільйоники?
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26.03.2021 10:20 Ответить
"Министерство здравоохранения недовольно темпами вакцинации"

Ну, так пусть степашка сам себя уволит. Кто отвечает за вакцинацию? Садовой, Кличко, Филатов? Нет. За вакцинацию отвечает степашка. Степашка провалил тестирование, степашка провалил обеспечение болиц оборудованием, а врачей индивидуальной защитой и зарплатой, степашка провалил вакцинацию.
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26.03.2021 10:25 Ответить
Запор не мильонер и не был им
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26.03.2021 10:30 Ответить
Не знаю про что вы,но куртка классная.Мэра запорожья такой нет.
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26.03.2021 10:47 Ответить
Харьков еще миллионник, Одесса уже нет, а Запорожье никогда и не было миллионником. Ляшко, учи географию!
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26.03.2021 11:06 Ответить
Так он не про миллионники сказал, а про миллионеров. Видимо в этих городах их не мало.
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26.03.2021 11:19 Ответить
 
 