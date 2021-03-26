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В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко
В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.
Топ комментарии
+5 Сергій Кулик 2955aac4
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показать весь комментарий26.03.2021 10:17
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За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
Верим Великому Ишаку!
Команда гарантов б*дь! Таких феерических п*здаболов история вообще не знала!!!!
Фишка в том, что через 3 месяца вколоть вторую они тоже будут неспособны. Ну, ничего: решат, что нужно через 3 года.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною COVID.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И украинские власти
Колют нам второй укол.