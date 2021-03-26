В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях до 6 апреля продлили ограничения по высадке и посадке пассажиров

"Укрзализныця" рассказал о движении поездов в областях Украины, входящих в "красную" зону карантина.

Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в Николаевской области до 01 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, однако "Укрзализныця" вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.

Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.

Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.

Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.

Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадки-посадки в этих регионах продлено до 06 апреля включительно.

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