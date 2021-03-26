В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие методы лечения коронавируса могут только навредить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"У нас две проблемы. Первое - это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе - самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать. Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам Степанова, антибиотики в первые дни заболевания бесполезны.
"Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков - первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее", - добавил министр.
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Ой, а когда раньше на фоне ОРВИ возникала бакинфекция, вы шо писали - ОРВИ? А зачем сейчас пишете - ковид?
Степанов, ты уже даже сам спалился: пугаете ковидлой и вирусной пневмонией, а лечите бактериальные осложнения, как всегда и до этого было.