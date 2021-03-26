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В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов

В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие методы лечения коронавируса могут только навредить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас две проблемы. Первое - это иногда несоблюдение на первичном звене, начинают назначать антибиотики в первый день болезни, и второе - самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать. Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях, думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, антибиотики в первые дни заболевания бесполезны.

"Не следует употреблять лекарства, которые вам не нужны. Да, надо контролировать свое состояние, сатурацию. Что касается антибиотиков - первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее", - добавил министр.

Читайте: Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов

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Топ комментарии
+7
Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
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26.03.2021 11:26
+5
говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
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26.03.2021 11:15
+4
Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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26.03.2021 11:13
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заявила главная проблема
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26.03.2021 11:12 Ответить
Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
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26.03.2021 11:26 Ответить
Многим людям прием антибиотиков помог. И это правда. Не знаю какую цель Степанов преследует.
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26.03.2021 11:34 Ответить
Хочу глянуть на клинику крови тем, кому помог антибиотик, но все морозятся.
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26.03.2021 11:48 Ответить
Используйте оксиметры и пейте больше воды. В больницах уже сейчас мест нет. И это совсем не конец этой истории.
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26.03.2021 14:54 Ответить
ну и третья проблема - профпригодность и паталогическая вороватость министра
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26.03.2021 11:13 Ответить
Это первая и главная. И не только министра. Такие бабки украсть без прикрытия сверху просто нельзя.
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26.03.2021 11:15 Ответить
Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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26.03.2021 11:13 Ответить
говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
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26.03.2021 11:15 Ответить
Что касается антибиотиков - первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее",Источник: https://censor.net/ru/n3255731

Ой, а когда раньше на фоне ОРВИ возникала бакинфекция, вы шо писали - ОРВИ? А зачем сейчас пишете - ковид?

Степанов, ты уже даже сам спалился: пугаете ковидлой и вирусной пневмонией, а лечите бактериальные осложнения, как всегда и до этого было.
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26.03.2021 11:27 Ответить
 
 