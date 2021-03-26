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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба

Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба

Очень важно, чтобы собственники земельных участков сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ взамен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Министерство иностранных дел сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины с оккупированного полуострова с параллельной - давайте будем откровенными - руссификацией Крыма", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, все подобные попытки вытеснения являются "заведомо провальными".

"Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты РФ за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных собственников на земельные участки будут, безусловно, восстановлены после возобновления суверенитета нашего государства в Крыму", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ взамен.

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Кроме того, Кулеба добавил, что вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в оккупированном Крыму добавлен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы".

"Одномоментного решения для этой проблемы нет, но решение будет обязательно найдено и все права будут возобновлены", - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.

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Топ комментарии
+2
хорошее заявление, но надо еще добавить недвижимость.
и объявить, что все сделки с недвижимостью и землей за время оккупации будут аннулированы если они не были зарегистрированы в Украине.
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26.03.2021 11:33
+2
Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2714

...
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26.03.2021 11:34
+1
Дмитрий, дату приблизительную озвучьте, а то некоторые за квартиру платят и в неведении.
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26.03.2021 11:29
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Дмитрий, дату приблизительную озвучьте, а то некоторые за квартиру платят и в неведении.
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26.03.2021 11:29 Ответить
откуда он (да и кто либо другой) может знать дату ?
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26.03.2021 11:34 Ответить
Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2714

...
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26.03.2021 11:34 Ответить
Какой красивый!
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26.03.2021 11:35 Ответить
он? или недвижимость? )))))
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26.03.2021 11:38 Ответить
КАКИХ УКРАИНЕВ ....КУЛЕБА .....ТЫ ДЕПИЛ ????
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26.03.2021 11:35 Ответить
І обов'язково потім закон треба замутити про те що кацапня не має права купувати там в Криму будь що !
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26.03.2021 11:32 Ответить
хорошее заявление, но надо еще добавить недвижимость.
и объявить, что все сделки с недвижимостью и землей за время оккупации будут аннулированы если они не были зарегистрированы в Украине.
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26.03.2021 11:33 Ответить
Если они не были зарегистрированы в Украине, то и аннулировать нечего.
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26.03.2021 12:06 Ответить
даже не сомневайтесь - будут нести рашкины акты и купчие и рассказывать как они честно приобрели.
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26.03.2021 12:50 Ответить
А где деоккупированщики?
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26.03.2021 11:34 Ответить
"деоккупированщики", это ******** чф рф. скоро будет.
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26.03.2021 12:16 Ответить
позиція страуса... повинні бути застосовані дзеркальні санкції до власників нерухомості з кацапськими пашпортами по усій території України.
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26.03.2021 11:43 Ответить
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26.03.2021 11:43 Ответить
Отжали кацапы у вас землю в Крыму,построили там жилой комплекс на тысячу квартир. Там есть и коренные крымчане,и окуупанты. Каким путем возвращать собственность?
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26.03.2021 11:48 Ответить
Если кацапы у вас отжали землю, то вы и есть коренной крымчанин. Возвращать в полном обьёме.
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26.03.2021 12:07 Ответить
В Крыму землю мог иметь любой гражданин Украины. Как возвращать, что делать с теми, кто живет уже в построенных многоэтажках?
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26.03.2021 12:23 Ответить
каждый отдельный случай рассматривать в судебном порядке.
если например оккупанты какому-то гражданину построили квартиру - и это не противоречит украинским нормам то признавать это собственностью этого гражданина, а на нет и суда нет, но сейчас это необходимо озвучить.
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26.03.2021 12:53 Ответить
Мид должно сделать реестр собствеников и подать от их имени в суд по защите прав. Вместо этого кулеба х... какую-то несёт
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26.03.2021 11:55 Ответить
Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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26.03.2021 12:00 Ответить
А после весны будет лето.
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26.03.2021 12:12 Ответить
а в Симеизе Мертвечук
при Говнюковиче скиздил детский санаторий..
Так что -)(уйло его тоже земли лишил??
или он не гражданин Украины??
тогда почему он еще депутат и сидит в Раде а не в тюряге??
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26.03.2021 12:24 Ответить
Та в самой Украине люди - БЕСПРАВНЫЕ!!!
Земля есть но ты с ней ничего сделать не можешь ни продать ни в залог дать... Только в оренду агромонополистам на их условиях!!! А налог то земельный державка забирает...
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26.03.2021 12:31 Ответить
Як я теж люблю помріяти. Сижу собі і думаю, зара бац і пачка 10 тис євро. Я такий звільняюся чи беру відпустку за свій рахунок, бо ж звільнятися за 10 тис євро це гарячка. О намрію 100 штук євро і я такий звільняюся і їду жити у Чорногорію. Ларьочок з борщем і шашлічком відкрию. Горілочку в розлив. Ах, які мріїї файні.
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26.03.2021 13:59 Ответить
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26.03.2021 16:57 Ответить
 
 