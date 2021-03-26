Рейтинг партий: "СН" - 20,7%, "ЕС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батькивщина" - 12,4%, "Сила и честь" - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы шесть партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова"





Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021.