Рейтинг партий: "СН" - 20,7%, "ЕС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батькивщина" - 12,4%, "Сила и честь" - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы шесть партий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".
В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.
Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021.
Пожалуйста, подождите...
Ась Харківску зраду в 2010 лідер ЕС йще й підтримав ...
Хроніка тих часів не горить й проти кого ригаблювота тоді билася - Тимошенко , Луценко !
Кого ті суки хотіли закрити за гратами , а кого нагородили хлібним місцем найбільш дерібаного міністетства ?!
Й саме чому лідер ЕС саме в часи перебування в міністрах у Пахла-Ібуковича перейшов з рангу мультіміліонерів в закритий клуб олігархата-міліардерів .
Й чи не за ярликом олігархату від Фірташа Порошенко їздив до Відня в квітні 2014 року ?!
Розкажи краще, як Тимошенко їздила до Путіна і як за змовою з ним зірвала надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008.
А ще краще, сиди собі в Ізраїлі і не сунь свого довгого жидівського носа в українські справи. Там за два роки вже четверті парламентські вибори і прем'єр міністр Нетаньягу ніяк не може створити коаліцію.
Перехід на персоналії є першою ознакою визнання відсутності будь яких інших аргументів й визнання диспуту абсолютно програнни .
В 2008 році Тимошенко була прем"єром , а не презідентом , а ні МО або МІД . Як прем"єр разом зі спікором й Ющенком заяву в НАТО дійсно підписала . А ось інших підписів Юлі ніде не зафіксованно , крім в збочених уявленнях про "рептілоїдів" які ніде не підписуються але на усе галактиці впливають .
Але за Конституцією України прем"єр не формує порядок денний по зовнєполітичним й тім більш військово-політичним питанням . Тоді в 2008 році референдум по НАТО не набирав й 20% , на превеликий жаль . А ось в жовтні 2014 був історичний максимум (після Іловайська) десь до 72% за НАТО . Й саме тоді Тимошенко й запропонувала провести цей референдум разом з виборами й таким чином йще заощадити державний бюджет .
До Москви тоді (в 2000х) й Байден їздив домовлятися й не тільки по економічних питаннях . Це такі фунції прем"єра ...
А ось їздити до Відня к Фірташу -- то не могла бути ніяка функція крим олігархічної змови міліардерів .
А на рахунок Порошенка як лідера Майдану Гідності один раз завсітився коли віліз на бульдозер , що захистити беркутню від натовпу 1 грудня .
Саме завдяки цьому й нахабна обіцянка (бо заздалагідь невиконанна) "закінчити війну за 2 тиждня" зробила його лідером перегонів й на Харківщині , й на Луганщині , й на Одесчині в квітні 2014 . По суті ЗЕ-піаніст зробив те ж ж саме , крім одного -- Пєтя розумнійший й досвітнійший й не міг не знати заздалагідь , що такая обіцянка (як й 1000 баксів в місяць усім воякам) -- повна й нахабна брехня . ЗЕ-піаніст щиров вірив в "поглянути в очі *****" як й в "просто пєрєстать стрелять" ...
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і знову юлєботський пі...дьож.
https://www.5.ua/polityka/ukraina-mohla-by-vzhe-buty-chlenom-nato-iakby-tymoshenko-pidtrymala-yushchenka-v-borotbi-za-pdch-180293.html УКРАЇНА МОГЛА БИ ВЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ НАТО, ЯКБИ ТИМОШЕНКО ПІДТРИМАЛА ЮЩЕНКА В БОРОТЬБІ ЗА ПДЧ
30.10.2018 19:38
Натомість, Юлія Тимошенко, на посаді прем'єр-міністра України у 2008 році, видумувала якусь міфічну "Систему європейської безпеки". Вкотре вибір шляху розвитку країни та реалізація одного з її стратегічних завдань виявилися заручниками досягнення особистих цілей, а кон'юнктурне рішення однієї людини одним махом перекреслило результати багатомісячної роботи десятків людей"І в цьому сенсі роль Юлії Тимошенко в історії розвитку відносин України з НАТО мало чим відрізняється від ролі Віктора Януковича, який відвідав штаб-квартиру альянсу восени 2006 р. і зірвав отримання Україною ПДЧ на саміті в Ризі. Правда, Віктор Федорович був послідовним у своїх діях і жодних листів на ім'я натовського генсека разом із президентом і спікером не підписував...
Але місцеві вибори довели зовсім інший розклад сил .
Бо на виборах не буває конктретних замовників . А ось усякі опитування -- це праця маніпуляцій замовлеників . Усі агенції , що роблять , або замовлюють опитування або прямо належать конкретним олігархам , або якось залежать від олігархів .
Майже у кожній партії - лідерів опитування є конкретний олігарх , що пов"язанний з нею ...
"Слуги" - Ахмєтов , Пінчук , Бєня ... На усі каналал натовп атітаторів .
"ЕС" - Порошенко , Косюк , Свінарчуки . 5-й , Прямий , "Експрессо" , на усіх інших завжди присутні .
"Майбах" - Бєня . 1+1, 2+2 й інші канали Бєні .
"Жопалехайм" - *****, Мертветчук , Бойко , Рабінович . "Наш", "112" , "Ньюс 1", "Зик" , ТРК Україна .
"Голос" - Пінчук , Сорос ... ТСН , 1+1 . Присутні майже на всіх каналах й постійно .
"Сила й честь" -- відносно незалежний ... але є зв"язок через Кучмо - Пінчука . Майже ніде , крім агітатора Гордона , але його 10 млн. підписників . Сітуативно на ТСН (ICTV) .
"Свобода" -- нема оліархів , нема своїх каналів , крім місцевих галицьких грошових кошиків . На каналах з"являються ситуативно - ніколи на Порошенківських . Ніколи на Пінчуківський .
Інколи у Шустера ...
"Батьківщина" - нема олігархів, нема свої каналів , крім середнії середніх й дрібних богатіїв . Ситуативне представлення на каналах . Останні півроку є заборона на 1+1 , інколи у Портникова в "Експресо" й на Україні-24 у Шустера , або у Влащенко - але останні 4 місяца виключно не в ток шоу прайм-тайма .
Також на "Прямому" постійно присутні депутати від "Батьківщини". Юлія Тимошенко раніше регулярно була присутня на 112-му.
Звіробій не було й вибору особливого , бо крім всього як волонтерка могла боротися з ветераном війни с Московією ?! Галичані її б не зрозуміли би .
Але "Свобода" на цих місцевих виборах як раз з "Батьківщиною" мала домовленності про відмову від боротьби й согласування кандидатур .
Бо як й "Батьківщина" "Свобода" не спиймає (розумово) як орієнацію на Московію , так й на міжнародну спекулятивну мафію (умовних "соросят") .
Категорично проти вільної продажу землі ...
Що до прямого - то дійсно . Але тільки у Миколи Вересеня це виключення . Потрникова я не відношу до Прямого . Як й Шустера до будь якого каналу . Бо ці журналісти диктують керівництву каналів свої умови , а не навпаки . Думаю , що й у Вересня своя особиста думка й смак . Й тільки тому він й запрошує інколи галичан з "Батьківщини" .
"Регулярно на 112" це як ? Раз в пів року ?! Ось у Ахметова на Україна 24 - то регулярно -- раз в два місяця й тільки Тимошенко й тільки до 18-00 . Але що ми бачимо на ток шоу -- 3-5 з "Слуг" , 2 постійно з "Голосу" . "Голос" взагалі то взагалом непристойно , бо при 3% рейтигу вони не злазять з усіх каналів . Крім інтересів Пінчука це усе не пояснити інакше .
Й постійно росповідають , як це добре продавати землю ...
Тільки чомусь в Ізраїлі жодного клаптику землі не продадуть й не залишать без уваги держави ! А при цьому сільске господарство найбільш ефектівнійше в світі !
1.Юлєчка проти продажу землі лише тому,що зараз"не при ділах"..
2.
Але "Свобода" на цих місцевих виборах як раз з "Батьківщиною" мала домовленності про відмову від боротьби й согласування кандидатур .
це відколи націоналісти домовляються з "підстилкою пуйла"?
А вы говорите сейчас 25% поддержка у членограя и его партии - откуда если все его фаны разбежались?!!
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Інша справа, що Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном.
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Зєлю геть. Дострокові.
Дійсно , україніці чудовий нарід -- вмить бачуть гнилу владу й починають Майдани . Це навіть 22 століття по рівню свідомості .
Але обирати владу -- ось тут 17 століття . То зека оберуть , то олігарха , що за ярликом їздив до Фірташа ... То кловуна ЗЕ-піаніста .
Поки не навчаться читати програми й співставляти дії й обіцянки . Поки не розбируться , що є влада , що опозиція й яка різниця -- буде трохи крайще ніж в Африці ...
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https://www.facebook.com/groups/2093391164255244/user/100000034926493/?__cft__[0]=AZWhU53BCqL7I1EnoozAsY02YRs5y6Qf6glw9EkrelUGGZBK3qtC2RPe7pBPWTF7UndSJC3LYZ6Xndxp7KWLpNxPNTdE2dKb5UiIjrJC1k8MyuvPfYwubwe-m_3D3aAxfzuv4_2cbba_xtOhSMwb-**********************************************&__tn__=%2CP-R
Галерея групи ПУП. Художник: Бельміро де Алмейда. Картина: «Кіра Рудик плачеться Вакарчуку, що іі не ******* у партіі»
Раскладка о "чварах" в "Голосе"
Можно вечно смотреть, как горит огонь, течёт река и как раскалывается партия "Голос".
Мы писали https://t.me/shadow_anonymous_insights/1197?fbclid=IwAR38RNqaB6rQfMSyiGfem10pjNZppYVRDZ6VomtEIZah8M5PwhcsHEXIwjw https://t.me/shadow_anonymous_insights/1197 , что "Голос" разделился на "галичан" и "соросят", а Киру Рудык возглавить «Голос» вместо Святослава Вакарчука благословил лично Джордж Сорос в Давосе.
Кира собрала вокруг себя выходцев из грантовой среды (Сашу Устинову, Ольгу Стефанишину, Ярослава Железняка, Ярослава Юрчишина, Лесю Василенко и др). С другой стороны - львовяне из «Украинской Галицкой партии», выигравшие выборы на округах во Львове - Наталья Пипа, Галина Васильченко, Ярослав Рущишин, а также Андрей Осадчук №13, юрист «Киевстара» (Альфа-групп) и пластун Роман Лозинский №15 (тоже УГП). Где-то рядом маячит тень тайного спонсора галичан, "альфиста" Михаила Фридмана.
Во Львове "Украинская Галицкая партия" и "Голос" пошли отдельно на местных выборах-2020. Малозаметный раскол был у них и в Киеве вокруг мемориала в Бабьем Яру. Конфликт проходил между тернопольской группой Сергея Притулы- Андрея Шарашкина - Андрея Гевко и Максом Нефёдовым.
Очередная степень раскола: чистые "соросята" (Кира Рудык и её близкий друг Ярослав Железняк) уходят в коалицию со "Слугой народа", потому что так хочет Виктор Пинчук. Цель Пинчука занять вакантное место главного олигарха при троне в момент, когда у Рината Ахметова жёсткий конфликт с Офисом Президента из-за увольнения Владимира Жмака.
А та часть"соросят", которая на самом деле "супрунята", -- твердо за Стерненко, потому что его девушка -- пресс-секретарь Ульяны Супрун. Ольга Стефанишина от Дмитрия Шерембея из всеукраинской организации «Сеть ЛЖВ» («100% жизни») и Виталий Шабунин идут за Стерненко. Раз идут они, с ними вместе народные депутаты Александра Устинова от ЦПК и Ярослав Юрчишин от "Трансперенси Интернешнл". Кира и Железняк не идут пачкать фасад ОП, потому, что Пинчук ведёт их туда.
Сергей Рахманин, появление которого в лагере "стерненковцев" для многим было удивлением, просто ненавидит Киру её бойфренда Железняка, отобравших у него скипетр лидера фракция"Голос".
По сути, "Голос" раскалывается по оси "пинчуковские соросята" и "соросята-супрунята".
Эти цифры брехня
Засуньте цей прогноз собі знаєте куди?
А за 2 роки ти встигнеш хіба що запам'ятати як звуть секретарку
20.8%-полные,неисправимые долбойобы.
Как минимум треть изирателей-враги Украины.
Перспектива у Родины не очень