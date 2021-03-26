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опрос (2651) рейтинг (1558) Батькивщина (2010) Слуга народа (2620) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1039) Оппозиционная платформа - За жизнь (450)

Рейтинг партий: "СН" - 20,7%, "ЕС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батькивщина" - 12,4%, "Сила и честь" - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы шесть партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 15,0%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,8%, партию "Батькивщина" - 12,4%, партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, Е. Мураева "Наши"- 3,1% , партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За будущее" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Рейтинг партий: СН - 20,7%, ЕС - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, Батькивщина - 12,4%, Сила и честь - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова"


Рейтинг партий: СН - 20,7%, ЕС - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, Батькивщина - 12,4%, Сила и честь - 5%, партия Гройсмана - 5%,- опрос 02
Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021.
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Топ комментарии
+31
А що, кругом тебе одні любителі корабельних сосен і депутатських мам, які "любят скорость"? Тоді ти з Кривого Рогу. Нє? 😊
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26.03.2021 11:35
+28
брешут и не краснеют та неужели у наркоманов СН доверие 20% может МИНУС 20 ИЛИ 200% ПОСЛЕ НУЛЯ??? шобла продажные факиры и фокусники эти соцопросники.. каждый 1 мечтает повесить на суку Бубочку.. каждый 1 презирает Бубочку каждый 1 задает вопрос как наркоман и идиот и его банда смогли попасть и всплыть во власти??!!
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26.03.2021 11:34
+17
Нас сереконують, що аріду подобається підвищення цін, тарифів і поява нових поборів, вибачте, податків. А ще наріду подобається лежети у КОВІДному боксі і хапати ротом повітря, чекаючи своєї черги на кисневий концентратори. А ще зубожілим подобаються локдауни.
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26.03.2021 11:38
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Страница 2 из 2
Падіння рейтингу правлячої партії у нас тепер просто національна тадиція, що, зрештою, й не дивно, з огляду не невпинне покращення життя в умовах перманентних реформ. Однак, папєрєднім прольоччікам тішитися особливо нема чого - навіть після гідного провалу чергових наступніків їм, як політичним організаціям, нічого не світить і не залишається нічого іншого, як за давньою традицією перейменуватися-перегрупуватися-перефарбуватися і взятися за розвєдєніє лохората на одномандатому рівні...
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26.03.2021 13:10 Ответить
В Ізраїлі за останні два роки чотири рази проходили парламентські вибори. Останні відбулись 23 березня 2021 і партія прем'єр міністра Нетаньягу отримала всього 30 мандатів із 120.
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26.03.2021 13:21 Ответить
Проукраїнські партії Гройсмана, Ляшка, Кличка, Яценюка, Голос і Свобода разом набирають більше 20%, а окремо тільки один Гройсман начебто проходить у Верховну Раду, всі інші пролітають. Дав би їм Бог мудрості та відповідальності об'єднатись, то разом з "Європейською солідарністю" мали б потужне патріотичне українське, євроатлантичне представництво в парламенті. А підуть окремо, то допоможуть московським слугам (сн, опзж, батьківщина) взяти реванш.
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26.03.2021 13:15 Ответить
На жаль,цього як завжди не станеться,це суперечить давній традиціі українців ходити по граблях !!!)))
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26.03.2021 13:26 Ответить
На Майдані проти Ібуковича найбільшою політсилою була "Батьківщина" , топім "Удар" , потім "Свобода" ... Ніякого БПП , ЕС ніхто на тому Майдані Гідності не чув й не знав .
Ась Харківску зраду в 2010 лідер ЕС йще й підтримав ...
Хроніка тих часів не горить й проти кого ригаблювота тоді билася - Тимошенко , Луценко !
Кого ті суки хотіли закрити за гратами , а кого нагородили хлібним місцем найбільш дерібаного міністетства ?!
Й саме чому лідер ЕС саме в часи перебування в міністрах у Пахла-Ібуковича перейшов з рангу мультіміліонерів в закритий клуб олігархата-міліардерів .
Й чи не за ярликом олігархату від Фірташа Порошенко їздив до Відня в квітні 2014 року ?!
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26.03.2021 13:35 Ответить
Коли був Майдан жулька сиділа в Качанівці, а її партійців на Майдані й видно не було. Найбільшою політсилою на Майдані були "Правий сектор" і "Свобода". Тягнибок, Кличко, Яценюк, Порошенко, Ярош - лідери Майдану.

Розкажи краще, як Тимошенко їздила до Путіна і як за змовою з ним зірвала надання Україні ПДЧ в НАТО у 2008.
А ще краще, сиди собі в Ізраїлі і не сунь свого довгого жидівського носа в українські справи. Там за два роки вже четверті парламентські вибори і прем'єр міністр Нетаньягу ніяк не може створити коаліцію.
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26.03.2021 13:48 Ответить
Останнє попередження перед баном . Не давайте іншим персональні поради, якщо не бажаєте йдти в дуже неприємну еротичну подорож ...

Перехід на персоналії є першою ознакою визнання відсутності будь яких інших аргументів й визнання диспуту абсолютно програнни .

В 2008 році Тимошенко була прем"єром , а не презідентом , а ні МО або МІД . Як прем"єр разом зі спікором й Ющенком заяву в НАТО дійсно підписала . А ось інших підписів Юлі ніде не зафіксованно , крім в збочених уявленнях про "рептілоїдів" які ніде не підписуються але на усе галактиці впливають .
Але за Конституцією України прем"єр не формує порядок денний по зовнєполітичним й тім більш військово-політичним питанням . Тоді в 2008 році референдум по НАТО не набирав й 20% , на превеликий жаль . А ось в жовтні 2014 був історичний максимум (після Іловайська) десь до 72% за НАТО . Й саме тоді Тимошенко й запропонувала провести цей референдум разом з виборами й таким чином йще заощадити державний бюджет .

До Москви тоді (в 2000х) й Байден їздив домовлятися й не тільки по економічних питаннях . Це такі фунції прем"єра ...
А ось їздити до Відня к Фірташу -- то не могла бути ніяка функція крим олігархічної змови міліардерів .
А на рахунок Порошенка як лідера Майдану Гідності один раз завсітився коли віліз на бульдозер , що захистити беркутню від натовпу 1 грудня .
Саме завдяки цьому й нахабна обіцянка (бо заздалагідь невиконанна) "закінчити війну за 2 тиждня" зробила його лідером перегонів й на Харківщині , й на Луганщині , й на Одесчині в квітні 2014 . По суті ЗЕ-піаніст зробив те ж ж саме , крім одного -- Пєтя розумнійший й досвітнійший й не міг не знати заздалагідь , що такая обіцянка (як й 1000 баксів в місяць усім воякам) -- повна й нахабна брехня . ЗЕ-піаніст щиров вірив в "поглянути в очі *****" як й в "просто пєрєстать стрелять" ...
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26.03.2021 15:05 Ответить
Хоч з деякими речами і не погоджуюсь, як наприклад "ЗЕ-піаніст щиров вірив в "поглянути в очі *****", але загалом відсотків на 95 плюс.
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26.03.2021 15:59 Ответить
РЕЙТИНГ СЛУГ 4 УБИТИХ СОЛДАТІВ, ЦИМ ПОКАЗАНИЙ РЕЙТИНГ, НЕ ПОВІРЮ ЩО НАС20ПОЦЕНТВ СЕПАРІВ В УКРАЇНІ.
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26.03.2021 19:14 Ответить
Як прем"єр разом зі спікором й Ющенком заяву в НАТО дійсно підписала .
-------------------
 і знову юлєботський пі...дьож.

https://www.5.ua/polityka/ukraina-mohla-by-vzhe-buty-chlenom-nato-iakby-tymoshenko-pidtrymala-yushchenka-v-borotbi-za-pdch-180293.html УКРАЇНА МОГЛА БИ ВЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ НАТО, ЯКБИ ТИМОШЕНКО ПІДТРИМАЛА ЮЩЕНКА В БОРОТЬБІ ЗА ПДЧ

30.10.2018 19:38
Натомість, Юлія Тимошенко, на посаді прем'єр-міністра України у 2008 році, видумувала якусь міфічну "Систему європейської безпеки". Вкотре вибір шляху розвитку країни та реалізація одного з її стратегічних завдань виявилися заручниками досягнення особистих цілей, а кон'юнктурне рішення однієї людини одним махом перекреслило результати багатомісячної роботи десятків людей"І в цьому сенсі роль Юлії Тимошенко в історії розвитку відносин України з НАТО мало чим відрізняється від ролі Віктора Януковича, який відвідав штаб-квартиру альянсу восени 2006 р. і зірвав отримання Україною ПДЧ на саміті в Ризі. Правда, Віктор Федорович був послідовним у своїх діях і жодних листів на ім'я натовського генсека разом із президентом і спікером не підписував...
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26.03.2021 16:08 Ответить
Як там твій коханий Януковіч, Павло Дудра? Йому пуйло вже послабив ошийник? Бо кажуть, що шию дуже муляє втікачу.
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26.03.2021 16:38 Ответить
Павло Дудра, юлефобский п.здеж нічим не краще юлеботского п.здежа. Вчи матчасть - Юля Вітя Ющенко та спікер підписали звернення до НАТО. Це не афішувалося в Україні, але американський сенатор брякнув десь, це попало швидко в ЗМІ і почались регіональні танці. Вся ВР була в синіх регіанальних кульках тіпа - «НАТО ні!». Невже у Вас така коротка пам`ять? Чи юлефобство не дає думати та жити? Тоді ви спільники з Януковичем та Кучмою. Саме ці покидьки ненавидили Тимошенко до краю, за що і кидали її за грати. А ось Ющенко і Порошенко ці покидьки цінували та поважали. Хлібні місця давали обом Іудам. Співпадіння? Самі знаєте відповідь.
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27.03.2021 06:07 Ответить
Аналогічні "рейтинги" були й до місцевих виборів ....
Але місцеві вибори довели зовсім інший розклад сил .
Бо на виборах не буває конктретних замовників . А ось усякі опитування -- це праця маніпуляцій замовлеників . Усі агенції , що роблять , або замовлюють опитування або прямо належать конкретним олігархам , або якось залежать від олігархів .
Майже у кожній партії - лідерів опитування є конкретний олігарх , що пов"язанний з нею ...

"Слуги" - Ахмєтов , Пінчук , Бєня ... На усі каналал натовп атітаторів .

"ЕС" - Порошенко , Косюк , Свінарчуки . 5-й , Прямий , "Експрессо" , на усіх інших завжди присутні .

"Майбах" - Бєня . 1+1, 2+2 й інші канали Бєні .

"Жопалехайм" - *****, Мертветчук , Бойко , Рабінович . "Наш", "112" , "Ньюс 1", "Зик" , ТРК Україна .

"Голос" - Пінчук , Сорос ... ТСН , 1+1 . Присутні майже на всіх каналах й постійно .

"Сила й честь" -- відносно незалежний ... але є зв"язок через Кучмо - Пінчука . Майже ніде , крім агітатора Гордона , але його 10 млн. підписників . Сітуативно на ТСН (ICTV) .

"Свобода" -- нема оліархів , нема своїх каналів , крім місцевих галицьких грошових кошиків . На каналах з"являються ситуативно - ніколи на Порошенківських . Ніколи на Пінчуківський .
Інколи у Шустера ...

"Батьківщина" - нема олігархів, нема свої каналів , крім середнії середніх й дрібних богатіїв . Ситуативне представлення на каналах . Останні півроку є заборона на 1+1 , інколи у Портникова в "Експресо" й на Україні-24 у Шустера , або у Влащенко - але останні 4 місяца виключно не в ток шоу прайм-тайма .
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26.03.2021 13:17 Ответить
"Свобода" постійно присутня на каналі Порошенка "Прямий". Маруся Звіробій, яка висувалась на довиборах у 87-му окрузі на Прикарпатті від "Європейської солідарності", за рішенням "ЄС" знялась на користь кандидата від "Свободи" Кошулинського.

Також на "Прямому" постійно присутні депутати від "Батьківщини". Юлія Тимошенко раніше регулярно була присутня на 112-му.
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26.03.2021 13:34 Ответить
У Звіробій там було 9% , а у Шевченка 32% . А у Кошулинського 27% . Навіть у "Слуги" там було десь 25% ...
Звіробій не було й вибору особливого , бо крім всього як волонтерка могла боротися з ветераном війни с Московією ?! Галичані її б не зрозуміли би .

Але "Свобода" на цих місцевих виборах як раз з "Батьківщиною" мала домовленності про відмову від боротьби й согласування кандидатур .
Бо як й "Батьківщина" "Свобода" не спиймає (розумово) як орієнацію на Московію , так й на міжнародну спекулятивну мафію (умовних "соросят") .
Категорично проти вільної продажу землі ...
Що до прямого - то дійсно . Але тільки у Миколи Вересеня це виключення . Потрникова я не відношу до Прямого . Як й Шустера до будь якого каналу . Бо ці журналісти диктують керівництву каналів свої умови , а не навпаки . Думаю , що й у Вересня своя особиста думка й смак . Й тільки тому він й запрошує інколи галичан з "Батьківщини" .
"Регулярно на 112" це як ? Раз в пів року ?! Ось у Ахметова на Україна 24 - то регулярно -- раз в два місяця й тільки Тимошенко й тільки до 18-00 . Але що ми бачимо на ток шоу -- 3-5 з "Слуг" , 2 постійно з "Голосу" . "Голос" взагалі то взагалом непристойно , бо при 3% рейтигу вони не злазять з усіх каналів . Крім інтересів Пінчука це усе не пояснити інакше .
Й постійно росповідають , як це добре продавати землю ...
Тільки чомусь в Ізраїлі жодного клаптику землі не продадуть й не залишать без уваги держави ! А при цьому сільске господарство найбільш ефектівнійше в світі !
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26.03.2021 14:00 Ответить
маячня..
1.Юлєчка проти продажу землі лише тому,що зараз"не при ділах"..
2.
Але "Свобода" на цих місцевих виборах як раз з "Батьківщиною" мала домовленності про відмову від боротьби й согласування кандидатур .
це відколи націоналісти домовляються з "підстилкою пуйла"?
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26.03.2021 16:00 Ответить
зебіл брехливий, наприклад, щойно був https://www.youtube.com/watch?v=zchUFVHSPac&list=PL5eQ15vxDEVxUaaSfKjZ0isqdwQKY0XAa Кошулинський на 5-му телеканалі в передачі Романа Чайки "Час Ч" .
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26.03.2021 16:21 Ответить
Шпарь в родногй кибуц порядки наводить. У дебя, зебил, информированность из серии -тут помню, тут не помню. Хотя скорее просто кацапский брехунець.
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26.03.2021 21:21 Ответить
Ось тільки не треба оббріхувати партію "Сила і честь", тому що ви не володієте справжньою інформацією, а збираєте фейки опонентів. По-перше, його лідер -Ігор СМЕШКО- ні з ким з олігархів не співпрацює, тому так важко з рекламою, тому що всі гроші-це благодійні внески він простих громадян, і телеканали Ігора СМЕШКО майже не запрошують. Партії допомагають небайдужі громадяни, яким набридли ці олігархічно-кланові анклави. Тому й Гордон-який дуже поважає СМЕШКО- допомагає. До речі - Лазаренко взяли за сраку як раз коли Ігор СМЕШКО був головою служби зовнішньої розвідки!!!
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26.03.2021 18:53 Ответить
У меня в Фейсбуке где-то 700 "друзей". Если я вижу, что "друг" постит куйню, зраду или если он *******, то я моментально от него отписываюсь. Не сложно догадаться,что два года назад, все кто топил за наркомана - были отправлены в бан. Недавно решил посмотреть, что все эти годы постили эти "друзья" полазив по их ленте новостей. Я думаю никого не удивлю, что 95% тех кто поддерживал бубочку уже никуя не сторонники членограя, некоторые из них уже давно вообще нихера не постят. Но удивило другое: отдельные персонажи так сильно ненавидели мальдивского барыгу 2 года назад, что сегодня репостят порошенковские видосики.
А вы говорите сейчас 25% поддержка у членограя и его партии - откуда если все его фаны разбежались?!!
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26.03.2021 14:05 Ответить
так и есть.. или не постят, а некоторые вообще по моим наблюдениям удалили страницы из ФБ, так как им видимо больно смотреть на весь этот треш, который творит зеленский.. им лучше сидеть в ваккуме теперь и говорить я не интересуюсь политикой... ещё есть которые поудаляли фото свои со страниц, что б не знали в лицо долб**** ))
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26.03.2021 14:27 Ответить
Мародерські тролі за два роки не сказали ЖОДНОГО слова про дострокові президентські. Бо Пєця пролітає з своїм рекордним антирейтингом. А мародерські тролі за безкоштовно не гадять в мережах
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26.03.2021 15:50 Ответить
Слава Богу хоть один зебил вымирающий вид объявился тут..)) я думал их уже надо в красную книгу заносить убогих)) слушай, давай мы тебя поместим в зоопарк с табличкой и напишем "я осел верю зеленскому" люди хоть поржут ))
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26.03.2021 15:59 Ответить
"Зебіли" - це така чупакабра, якої НІКОЛИ не існувало і яка була була вигадана казкарями Пєціної ботоферми. Бо 73% голосували не за Зєлю, а проти російського шпигуна Пєці.
________
Інша справа, що Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном.
______
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 16:08 Ответить
сулима чи тэбэ сковородкой по балде хозяйка ******** . чи ты такый ******* по жизни --- ты **** нэдороблэна хиба нэ чув що зельц на стадионе сказал --що вин твий вырок . а до психиатра сходи на прием он тебе уже мало чем поможет . но таблеток выпишет и положит в палату к русским шпиенам
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26.03.2021 19:33 Ответить
Прошло два года, а Ваня так и не понял, что в избирательном бюллетене не было графа "против"
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27.03.2021 10:10 Ответить
запомни, что ты проголосовал не против Пети, а против независимости Украины и её европейского вектора развития.. ты лишил цивилизованного будущего себя и свой детей
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27.03.2021 16:35 Ответить
тупі порохоботи не можуть відрізити юлєфана Суліму від прихильників зе
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26.03.2021 16:11 Ответить
Тим більш Павла Дудру від запроданця московського
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26.03.2021 16:41 Ответить
Хорошая вы пара с дудрой.
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26.03.2021 21:00 Ответить
та різниця між ними тільки в тому, що одна хитра та в спідниці, а інший - тупий та в штанях. А хазяїн у них той самий
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29.03.2021 00:12 Ответить
Подозреваю, что хотят провернуть трюк в духе ПР - сперва будут давать лживые рейтинги, а, потом, тупо сфальсифицируют, на своё усмотрение. После чего, выпустят люсю, мендельшу и наталку с Г+Г , которые хором сообщат, что, мол, всё было ожидаемо и закономерно, прогнозы подтвердились, нарИд всегда этого хотел, а кто не согласен - враг государства...
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26.03.2021 14:19 Ответить
кто эти 20% дебилов ещё за СН остались...?? тут есть хоть один из них? отзавитесь
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26.03.2021 14:24 Ответить
Бегает тут ещё танька лайф,правда риторику изменила, уже не быкует, но как несла бред, -так и несёт дальше...
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27.03.2021 05:42 Ответить
Більш вражає і хвилює рейтинг 14,3% ОПіЗеЖе ! Це говорить про те ,що в нас 14,3% прямих громадян ворога, ціллю яких Є ЗНИЩЕННЯ нашої Країни ! Це загрозливо під час війни з цим ворогом ! Вихід один : переглянути у всього населення Виборче Право за міжнародними правилами ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА : іспит з Мови , особисте підписання договору "Про права і обов'язки виборця" і нарешті клятва про вірність Ідеології, цілям і Цінностям саме Української Держави ! Бо інакше вони продовжать нас розділяти і знищувати!
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26.03.2021 14:30 Ответить
Це не 14.3 % "насєлєнія" УкрАіни голосують за Рашу та рашизм. Їх тут набагато більше, я би сказав-тьма. Пару років тому я підрахував прорашистське лобі у ВР 7 скликання 2012-2014 рр. Так от, загальна кількіть прямих та прикритих агентів Рашы та й просто вати серед депутатів нарахував я 137 чоловік з 440 депутатів. Це і Оппаблок, це придурочні неуки від Ляшка, це Тигрюліні вихопні, це прикриті агенти Раші зі Свободи з тупими мордами обличчя чи істеричними визгами різних професоринь... А Ви кажете-говорите-14.3%. Як би Путін не віданшлюзив Крим та не віддер кусок Дамбаса, то (якщо би і були передчасні вибори Президента у 2015 році), ми би знов отримали Януковоща, або Азирова. І то абсолютно законно, на демократичних виборах.....
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26.03.2021 15:02 Ответить
Вибори найбільш дерибаного міністра Пахла-Ібуковича ...

Дійсно , україніці чудовий нарід -- вмить бачуть гнилу владу й починають Майдани . Це навіть 22 століття по рівню свідомості .

Але обирати владу -- ось тут 17 століття . То зека оберуть , то олігарха , що за ярликом їздив до Фірташа ... То кловуна ЗЕ-піаніста .

Поки не навчаться читати програми й співставляти дії й обіцянки . Поки не розбируться , що є влада , що опозиція й яка різниця -- буде трохи крайще ніж в Африці ...
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26.03.2021 15:12 Ответить
Поки тут не буде нормальних законів про самозахист та захист своєї власності - тут ЗАВЖДИ буде ОПа
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26.03.2021 20:19 Ответить
слуги пугают Ёжика голой задницей
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26.03.2021 15:10 Ответить
за партію "Голос" - 3,5%
------------------------
https://www.facebook.com/groups/2093391164255244/user/100000034926493/?__cft__[0]=AZWhU53BCqL7I1EnoozAsY02YRs5y6Qf6glw9EkrelUGGZBK3qtC2RPe7pBPWTF7UndSJC3LYZ6Xndxp7KWLpNxPNTdE2dKb5UiIjrJC1k8MyuvPfYwubwe-m_3D3aAxfzuv4_2cbba_xtOhSMwb-**********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Роман Онишкевич ,Адміністратор

https://www.facebook.com/groups/2093391164255244/user/100000034926493/?__cft__[0]=AZWhU53BCqL7I1EnoozAsY02YRs5y6Qf6glw9EkrelUGGZBK3qtC2RPe7pBPWTF7UndSJC3LYZ6Xndxp7KWLpNxPNTdE2dKb5UiIjrJC1k8MyuvPfYwubwe-m_3D3aAxfzuv4_2cbba_xtOhSMwb-**********************************************&__tn__=%2CP-R
Галерея групи ПУП. Художник: Бельміро де Алмейда. Картина: «Кіра Рудик плачеться Вакарчуку, що іі не ******* у партіі»


Рейтинг партій: "СН" - 20,7%, "ЄС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батьківщина" - 12,4%, "Сила і честь" - 5%, партія Гройсмана - 5%, - опитування - Цензор.НЕТ 7049

Раскладка о "чварах" в "Голосе"

Можно вечно смотреть, как горит огонь, течёт река и как раскалывается партия "Голос".
Мы писали https://t.me/shadow_anonymous_insights/1197?fbclid=IwAR38RNqaB6rQfMSyiGfem10pjNZppYVRDZ6VomtEIZah8M5PwhcsHEXIwjw https://t.me/shadow_anonymous_insights/1197 , что "Голос" разделился на "галичан" и "соросят", а Киру Рудык возглавить «Голос» вместо Святослава Вакарчука благословил лично Джордж Сорос в Давосе.

Кира собрала вокруг себя выходцев из грантовой среды (Сашу Устинову, Ольгу Стефанишину, Ярослава Железняка, Ярослава Юрчишина, Лесю Василенко и др). С другой стороны - львовяне из «Украинской Галицкой партии», выигравшие выборы на округах во Львове - Наталья Пипа, Галина Васильченко, Ярослав Рущишин, а также Андрей Осадчук №13, юрист «Киевстара» (Альфа-групп) и пластун Роман Лозинский №15 (тоже УГП). Где-то рядом маячит тень тайного спонсора галичан, "альфиста" Михаила Фридмана.

Во Львове "Украинская Галицкая партия" и "Голос" пошли отдельно на местных выборах-2020. Малозаметный раскол был у них и в Киеве вокруг мемориала в Бабьем Яру. Конфликт проходил между тернопольской группой Сергея Притулы- Андрея Шарашкина - Андрея Гевко и Максом Нефёдовым.

Очередная степень раскола: чистые "соросята" (Кира Рудык и её близкий друг Ярослав Железняк) уходят в коалицию со "Слугой народа", потому что так хочет Виктор Пинчук. Цель Пинчука занять вакантное место главного олигарха при троне в момент, когда у Рината Ахметова жёсткий конфликт с Офисом Президента из-за увольнения Владимира Жмака.

А та часть"соросят", которая на самом деле "супрунята", -- твердо за Стерненко, потому что его девушка -- пресс-секретарь Ульяны Супрун. Ольга Стефанишина от Дмитрия Шерембея из всеукраинской организации «Сеть ЛЖВ» («100% жизни») и Виталий Шабунин идут за Стерненко. Раз идут они, с ними вместе народные депутаты Александра Устинова от ЦПК и Ярослав Юрчишин от "Трансперенси Интернешнл". Кира и Железняк не идут пачкать фасад ОП, потому, что Пинчук ведёт их туда.

Сергей Рахманин, появление которого в лагере "стерненковцев" для многим было удивлением, просто ненавидит Киру её бойфренда Железняка, отобравших у него скипетр лидера фракция"Голос".

По сути, "Голос" раскалывается по оси "пинчуковские соросята" и "соросята-супрунята".
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26.03.2021 15:42 Ответить
Цей "голос" завжди був картавий...
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26.03.2021 15:52 Ответить
ети рейтинги висосані з пальця
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26.03.2021 15:58 Ответить
А конкретніше з пальців тих,хто штовхає "Силу і Честь" Хомячка і "Стратегію" Гройсі...
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26.03.2021 16:48 Ответить
+ Батьківщина - всі з когорти маланців
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26.03.2021 20:16 Ответить
Єдина реальна сила здатна протистояти зеле-ватному реваншу це ЄС і Порох. решта, хоч і патріотичні але низькорейтингові, опосередковано працюватимуть на Зе і Жопу а значить і на погибель для власної країни..
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26.03.2021 16:46 Ответить
Цікаво, що проукраїнські сили, які в опозиції до ЗЕманкрутів, розпорошені, а тому мають сумнівні перспективи на перемогу. А у ЗЕманкрутів голоси відбирають лише бувші риги.
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26.03.2021 18:26 Ответить
В цьому рейтингу радує тільки "За Каломойшу".
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26.03.2021 17:05 Ответить
рузьге тваринко
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26.03.2021 20:15 Ответить
Не верю! Не верю! Не верю!
Эти цифры брехня
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26.03.2021 17:56 Ответить
Чому росте рейтинг слуг народу і особисто головного слуги, одночасно Головнокомандувача українського війська? https://censor.net/ua/news/3255847/*************************************************************************************. Обстріл триває. В ЗМІ тривають суперечки, чи отримали дозвіл наші воїни стріляти у відповідь. Формально, немов би є такий дозвіл. Та волонтери стверджують що телефонне право ніхто не відміняв. А в умовах, коли зруйнована система оборони, відсутня розвідка, заборонена аеророзвідка, наші захисники поставлені в дуже важке становище... В ОП сьогодні зроблено важливу заяву, після якої рейтинг СН ще більше підскочить вгору. В ОП помітили!!! і ВИЗНАЛИ, що за словами Єрмака, більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів, а не внаслідок випадкових осколків або забутих мін. НАРЕШТІ помітили. Це результат свідомого виконання наказів на знищення, заявив Єрмак. Всі ці події змушують українську сторону ще активніше "закликає протилежну сторону сісти за стіл переговорів у рамках підгрупи ТКГ із безпеки", зазначив Єрмак. А ше, Єрмак розповів про збільшення провокацій із боку ворога, про те що в останні два місяці на сході зафіксували ескалацію конфлікту. https://racurs.ua/ua/n152320-vorojyh-snayperiv-na-donbasi-pomityly-v-zelenskogo.html У зв'язку з цим Україна наполягає на поверненні до дотримання досягнутих домовленостей від 22 липня 2020 року про режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Після такої заяви вже безсумнівно рейтинг СН буде недосяжним для будь якого конкурента.
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26.03.2021 18:20 Ответить
Ми з Бутусовим - однодумці. А якщо в тебе, кацапчик, словниковий запас на рівні Людоєдки Єлочки, або Муму, то хто ж тобі лікар?
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26.03.2021 19:32 Ответить
Скорее всего на следующих выборах не будет такой партии как ОПЗЖ.
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26.03.2021 19:21 Ответить
Думаю их голоса пойдут какому нибудь Разумкову.
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26.03.2021 19:23 Ответить
Нихрена не понял с того что ты написал.
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26.03.2021 21:42 Ответить
підростеш - зрозумієш!
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26.03.2021 23:58 Ответить
у Голоса - 3%, а у Сила і Честь - 5%
Засуньте цей прогноз собі знаєте куди?
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26.03.2021 20:13 Ответить
Сила і честь це ватна партія.
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26.03.2021 21:43 Ответить
Из всех кто в этом списке (да и вообще в нашей политике) можно попробовать в президенты только Смешко. И то необходимо сделать так, чтобы следующие президенты и парламенты были только на 1-2 года (и так лет 10-15). Чтобы во власти не задерживались люди обманувшие избирателей. А кто окажутся нормальными, то им никто не помешает быть переизбранными. Остальных и на 1-2 года нет смысла выбирать.
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26.03.2021 23:24 Ответить
Периодичность выборов в 5 лет годятся только для стран развитой и стабильной демократии. Вот нам необходима периодичность 1-2 года, пока мы не станем такими.
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26.03.2021 23:25 Ответить
Ты что пещерный человек? Что не знаешь что после каждого нашего майдана проходят выборы?
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27.03.2021 00:04 Ответить
а що ти встигнеш зробити за 2 роки? Навіть 5 років замало для нормальних інфраструктурних проектів або щоб вичистити шпигунів з якогось міністерства.
А за 2 роки ти встигнеш хіба що запам'ятати як звуть секретарку
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28.03.2021 23:49 Ответить
что за сила и честь кгб ,,, цы одурели чтоли ?? кто за гройсмана , тоже политика нашли,, страна дураков и сказочников
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27.03.2021 00:23 Ответить
Запредельная брехливость Пороха https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
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27.03.2021 00:42 Ответить
Только СН
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27.03.2021 04:27 Ответить
14.8%-долбоебы -серары
20.8%-полные,неисправимые долбойобы.
Как минимум треть изирателей-враги Украины.
Перспектива у Родины не очень
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27.03.2021 08:17 Ответить
Как ни складывай - всё равно 73% за рабство в олигархате
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27.03.2021 09:08 Ответить
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