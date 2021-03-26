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Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в "красной" зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в

По состоянию на 25 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской, Львовской, Николаевской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская и Хмельницкая области.

В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.

При этом по состоянию на 25 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в Киеве и 20 областях. Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 129,3 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (31,0). Показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме лишь в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. Вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.

Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в красной зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в красной зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в красной зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 03

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было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим!/ Всё равно ни маску носить, ни руки мыть, ни дистанцию держать-не будем! Потому что коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов.
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26.03.2021 11:33 Ответить
****
однажды, перебирая вещи в шкафу, ты найдешь старую одноразовую маску в кармане пуховика и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр...
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26.03.2021 11:52 Ответить
Блін, а то і не така вже й хфантастика... Ну і зовсім не жарт.
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26.03.2021 12:03 Ответить
та який там жарт...то лірика з попередженням !
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26.03.2021 12:27 Ответить
половина, час закривати країну!
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26.03.2021 11:56 Ответить
А что предприняли , купили лекарства, кровати, кислород?
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26.03.2021 13:01 Ответить
 
 