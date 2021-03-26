Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в "красной" зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 25 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской, Львовской, Николаевской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская и Хмельницкая области.
В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.
При этом по состоянию на 25 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в Киеве и 20 областях. Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 129,3 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (31,0). Показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме лишь в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. Вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.
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