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Все дозы вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использованы только для первой прививки против COVID-19, - Ляшко

Все дозы вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использованы только для первой прививки против COVID-19, - Ляшко

Все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Covishield" все 500 тысяч доз будут использованы для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Covishield" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все случаи ухудшения здоровья после вакцинации рассматриваются врачами, - Ляшко

Как сообщалось ранее, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Также читайте: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 738 человек, всего - 174 325, - Степанов

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

25 марта в Украину также прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech.
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Топ комментарии
+7
Схоже що ці виродки розгулялися не на жарт. "Вакцинувати" збираються довго і завзято...
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26.03.2021 11:38
+5
А якщо другу партію індуси не дадуть, то перші вакцинації пропадуть.
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26.03.2021 11:52
+4
Так воно до того і іде. Спочатку, розповідали що повторну вакцинацію, потрібно роботи 24-28 днів, потім коли індуси їх послали куди подалі, почали говорити про 2 місяці. Що там ці зелені ******** назаключали в контрактах ніхто не знає. Так що злебобіки і всі хто голосував за це виродство, хавайте те лайно що вам у вуха сують, воно того варте , за що ви голосували,
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26.03.2021 12:05
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Схоже що ці виродки розгулялися не на жарт. "Вакцинувати" збираються довго і завзято...
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26.03.2021 11:38 Ответить
йоршик ---- єто хорошо! йоршик обично берет как нада!
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26.03.2021 14:08 Ответить
И тут спи... обманул короче. В вашей же статистике как минимум один человек получил 2 дозы уже.
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26.03.2021 11:38 Ответить
ти почитай як отримав, а тоді транди: жінка-лікар першу дозу отримала на Мальдівах, бо там працювала. і тому отримала другу в Україні, коли прийшов строк. тобто Україна на неї витратила одну дозу як і на всіх.
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26.03.2021 11:53 Ответить
А якщо другу партію індуси не дадуть, то перші вакцинації пропадуть.
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26.03.2021 11:52 Ответить
у тому то і проблема. їм би завершити вакцинацію (2 дози), щоб ці люди стали імунітетом нації.
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26.03.2021 11:55 Ответить
Так воно до того і іде. Спочатку, розповідали що повторну вакцинацію, потрібно роботи 24-28 днів, потім коли індуси їх послали куди подалі, почали говорити про 2 місяці. Що там ці зелені ******** назаключали в контрактах ніхто не знає. Так що злебобіки і всі хто голосував за це виродство, хавайте те лайно що вам у вуха сують, воно того варте , за що ви голосували,
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26.03.2021 12:05 Ответить
я не бачу проблеми: виробник дає на повторний укол від 4 до 12 тижнів. усе в рамках норми. ну тримали першу партію, вирішили швидко через 4 тижні, а їм дали пораду не спішити. а дали пораду після того, як вони озвучили про 4 тижня. усе нормально, в рамках норми.
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26.03.2021 12:17 Ответить
взагалі більш ніж дивно, що індуси відмовились від подальшого заробітку. Щось їх неслабо напрягло.
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26.03.2021 14:10 Ответить
Ні. Це брехня і не варто її поширювати.
Імунітет формується через кілька днів після першої дози і зменшує кількість госпіталізацій приблизно в 20 разів.
Друга по-суті тренує імунну систему на швидкість реакції. Це для того щоб госпіталізацій практично не було.
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26.03.2021 12:06 Ответить
он тут один коментатор писав, що 20 днів після уколу треба берегтися, так ві прочитав у флаєрі до вакцини після того, як його укололи. а не кілька днів.
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26.03.2021 12:19 Ответить
Треба берегтися від варіанту вакцина+ковід. Тому що він гірший ніж просто ковід.
Але 20 днів то вже хтось перестраховується. Якщо пройшло кілька днів після вацинації , то ковід вже запізнився на ті самі кілька днів і шансів у нього дуже мало.
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26.03.2021 12:47 Ответить
ну може і так.
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26.03.2021 12:51 Ответить
А може це добре, що в країні половина населення ідіоти і бояться вакцинації? Мені здається, що саме вони обирали наркомана Зеленського.
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26.03.2021 12:20 Ответить
антивакцинати, ті, що просто не хочуть, а не ті, кому протипоказано, є як раз тією гарантією, яка буде тримати наявність вірусу у суспільстві. бо з протипоказаннями можуть не вакцинуватися саме завдяки вакцинованій більшості. а разом з антивакцинатами ця більшість менша.
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26.03.2021 12:53 Ответить
Вторая доза будет от Сары.
Она уже кастрюлю на плиту поставила.
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26.03.2021 11:57 Ответить
ДБЛ БЛД (c)
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26.03.2021 11:59 Ответить
обґрунтуй!
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26.03.2021 12:20 Ответить
Чем вакцинироваться во второй раз?
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26.03.2021 14:23 Ответить
250000 по 2 раза.
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26.03.2021 16:00 Ответить
А хто свистів вже про друге щеплення?
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26.03.2021 12:05 Ответить
на початку казали, потім їм дали пораду до 12 тижнів. Виробник дає, чи дослідження, колоти другу від 4 до 12 тижнів. люди то вже колять, коли Україна лише почала. У інших є досвід.
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26.03.2021 12:22 Ответить
Что этот дрыщь голимый нам втирает?
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26.03.2021 12:06 Ответить
Кароче - вакцины на прививку (два укола) нет. НО!
Если делать ьолько пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!
А то, что полпрививки - как мёртвому припарки - это вопрос другой.
ДОЛОЙ УЛЬЯНУ СУПРУН - ДОКТОРА СМЕРТЬ!
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26.03.2021 12:10 Ответить
як це нєт, коли є. уколото лише до 200 000 з 500 000. іх у будь-який момент можна пустити на другий укол для завершення вакцинації.
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26.03.2021 12:23 Ответить
" уколото лише до 200 000 з 500 000" - это что такое?
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26.03.2021 12:38 Ответить
це називаєтся статистика, баранчику. тугенький у математиці? завезли 500 000 на сьогодні використали 18 740,залишилось - сам порахуй.
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26.03.2021 12:42 Ответить
Ты, мудило полосатое, уверен что все должны знать эти цыфры?
А когда подумаешь - прочитай, что написано - "Если делать только пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!"
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26.03.2021 13:06 Ответить
ти ще продовжуєш демонструвати свою тупорилість: не в точності цифр питання, а в тому, що коли тобі дали ці цифри (у мене вони теж не точні у першому коменті), то не дурак вже пойме, що це статистика, тим паче, що та ще арифметика присутня.
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26.03.2021 13:11 Ответить
Ты - идиот.
994,837 (2017)
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26.03.2021 14:03 Ответить
хаха, у мене більше інфи. ти все ще баран.
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26.03.2021 14:17 Ответить
2,71828182845904
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26.03.2021 16:38 Ответить
давай, ще топи! показуй своє непоніманіє суті.
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26.03.2021 17:20 Ответить
38135
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26.03.2021 17:40 Ответить
ще, мало. ще давай.
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26.03.2021 17:55 Ответить
21
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26.03.2021 18:31 Ответить
слабенько узколобенько.
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26.03.2021 18:45 Ответить
8
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27.03.2021 09:19 Ответить
здуваєшся, мозги усихають?
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27.03.2021 09:52 Ответить
16
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27.03.2021 10:42 Ответить
ти осилило таблицю множення? чи то випадково?
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27.03.2021 10:48 Ответить
250000 по 2 раза.
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27.03.2021 11:02 Ответить
це ти звітуєш про свій розвиток? так я не твій вчитель. мені пофіг як ти розвиаєшся.
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27.03.2021 11:07 Ответить
+
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27.03.2021 11:36 Ответить
але 73%номозглі замість уключити свої недовключені 27% обирають простіше ляпнуть те, що ти у стартовому коменті.
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26.03.2021 13:13 Ответить
Второй раз ширять будут борщом? Или киселём? И нафиг колоть людей первый раз, не имея второго? Видимо, наше попрошайничество достало всю планету.
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26.03.2021 12:36 Ответить
у них ще є час отримати другу партію, так, щоб при проблемах із поставкою другої партії, першу пустити по другому колу.
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26.03.2021 12:49 Ответить
 
 