Все дозы вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использованы только для первой прививки против COVID-19, - Ляшко
Все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Covishield" все 500 тысяч доз будут использованы для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Covishield" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая", - отметил Ляшко.
Как сообщалось ранее, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.
Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.
Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.
Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
25 марта в Украину также прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech.
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Імунітет формується через кілька днів після першої дози і зменшує кількість госпіталізацій приблизно в 20 разів.
Друга по-суті тренує імунну систему на швидкість реакції. Це для того щоб госпіталізацій практично не було.
Але 20 днів то вже хтось перестраховується. Якщо пройшло кілька днів після вацинації , то ковід вже запізнився на ті самі кілька днів і шансів у нього дуже мало.
Она уже кастрюлю на плиту поставила.
Если делать ьолько пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!
А то, что полпрививки - как мёртвому припарки - это вопрос другой.
ДОЛОЙ УЛЬЯНУ СУПРУН - ДОКТОРА СМЕРТЬ!
А когда подумаешь - прочитай, что написано - "Если делать только пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!"
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