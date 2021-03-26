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Новости Коронавирус и карантин
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26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос

С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, на сегодняшний день такого мнения придерживаются 68% опрошенных (в начале марта - 37%). 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

Кроме того, 61% опрошенных граждан поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта - 56%). 37% - противоположного мнения.

Вместе с тем, 68% граждан выступают за введение "жесткого" карантина только в тех регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже 11 регионов в "красной" зоне, в 21 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 01
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 02
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 03
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 04
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 05
26% жителей Украины поддерживают введение локдауна по всей стране, - опрос Рейтинга 06
Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021
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Топ комментарии
+16
Щось забагато сьогодні маніпуляцій свідомістю....
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26.03.2021 12:00
+9
99% граждан поддерживаю арест пид#ров Ляшка и Степанова за провал подготовки больниц к COVID-19, разворованный ковид-фонд, провал вакцинации и т.д., что повлекло тысячи смертей!
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26.03.2021 12:01
+6
це вони серед глядачів плюсів опитування проводили? чи серед клієнтів буковелю????
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26.03.2021 12:00
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Правила форума Совет форумчан
це вони серед глядачів плюсів опитування проводили? чи серед клієнтів буковелю????
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26.03.2021 12:00 Ответить
Щось забагато сьогодні маніпуляцій свідомістю....
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26.03.2021 12:00 Ответить
Це не лише сьогодні - ця схема добре "працює" вже десятиліття. Згадайте "по многочіслєнним просьбам трудящіхся".
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26.03.2021 12:02 Ответить
А ты прям олицетворение этой схемы на Цензоре. Тут вбросишь, там подлизнешь, но итог один - Порох виноват)))
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26.03.2021 12:06 Ответить
Я десь згадував про твою святу свиню?
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26.03.2021 12:07 Ответить
В мене нема свині, сала схотів?
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26.03.2021 12:08 Ответить
Жинка😂😂😂 Яке прикре самогубство кацаплоід. Гугл дав збій? )))
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26.03.2021 12:32 Ответить
По просьбе знатной доярки колхоза "Путь к коммунизму" исполняем арию из оперьі "Аида".
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26.03.2021 12:09 Ответить
Так если бы не было таких манипуляций ты же безработным был бы и стрелял бы пару рубчиков на мивину. А так пару высеров запостишь и шиканешь, шаурмы купишь.
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26.03.2021 12:08 Ответить
Дурнику, ти ще не в лікарні?
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26.03.2021 12:44 Ответить
Очень информативно. Неужели, молодой человек, Вы считаете что такое плебейское поведение может кого то оскорбить? Вы не понимаете что это лишь в очередной раз подтверждает что разделять Вашу точку зрения может лишь необразованное и недалекое быдло?
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26.03.2021 12:52 Ответить
Судячи по підтримці твоєї "точки", то ми бачимо що її не має взагалі. Відпочивай, а краще лікуйся.
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26.03.2021 13:10 Ответить
Вы совершенно правы. Потому что кол-во долбо...в и быдла нас в стране просто зашкаливает, именно поэтому у нас сейчас не президент а клоун. Только даже это вас ничему не учит, вы все так же продолжаете доказывать что то знаете и в чем то разбираетесь и писать бред.
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26.03.2021 13:13 Ответить
99% граждан поддерживаю арест пид#ров Ляшка и Степанова за провал подготовки больниц к COVID-19, разворованный ковид-фонд, провал вакцинации и т.д., что повлекло тысячи смертей!
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26.03.2021 12:01 Ответить
До чого тут Степанов ? Якщо лікарні закривала Супрун й кількість медиків зменшувала - те ж ця неосвітчена особа !

Голубовська про це вже нераз говорила ... Та й інші інфекціоністи . Думка політиків освітчиній людині до дупи ... Думка неуків з "ЖОПоблока" , з "Голосу" , з ЕС ... до дупи !
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26.03.2021 12:20 Ответить
Зєлє не вистачило двух років, щоб запросити нормальних реформаторів і виправити цю дурню? Зєля запросив корупціонера Степанова, який купує для України вакцину дорожче в 20 разів, ніж її купують ті ж європейці. Вже після продажу всіх медмасок з госрезерву треба було цього Степанова садити на довічне з конфіскацією. От і відповідь: Зєля очолив корупцію в Україні.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 13:37 Ответить
А европейцы нибось кинулись перехватывать передовой опыт борьбы Бубочки с Covid? Читали, знаем😁
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26.03.2021 12:02 Ответить
И без того слаборазвитые мозги зелёного лохората решили окончательно добить "исследованиями" бениного рейтинга?
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26.03.2021 12:06 Ответить
у меня есть в киеве знакомые, которые надеются успеть ещё в этом году сьездить на буковель ))
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26.03.2021 12:07 Ответить
Моя знайома попхнулась відмічати свій день народження у Львів, в червону зону.26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2122
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26.03.2021 12:13 Ответить
а могла бы и в польшу сгонять отметить.
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26.03.2021 12:20 Ответить
Ну и? Я собираюсь в конце апреля во Львов. Срок годности моих антител еще минимум 2 месяца :-р
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26.03.2021 13:29 Ответить
Меркельша долокдаунилась- https://www.dw.com/uk/komentar-uriad-merkel-u-vilnomu-padinni/a-56987949
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26.03.2021 12:10 Ответить
В Германии давно поняли- ковид- мировая ложь
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26.03.2021 12:16 Ответить
Давно понятно, что никакие локдауны, маски, комендантские часы, прочие мероприятия не работают.
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26.03.2021 12:12 Ответить
У зелених недоумків взагалі нічого не працює.
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26.03.2021 12:14 Ответить
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку з відповідними наслідками.
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26.03.2021 12:20 Ответить
Как ни крути, а любой опрос показывает одни и те же цифры. Кол-во упоротых имбецилов в стране просто зашкаливает, все те же 73-74%
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26.03.2021 12:12 Ответить
Два года назад клоуна выбрали сейчас орут про заговор мирового олигархиата, и ничему их жизнь не учит, потому что единственная извилина может запомнить только код от домофона.
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26.03.2021 12:15 Ответить
Так залізь в скафандрі впогреб і буде тобі лохдаун. Ковідодрочер, телевізором зомбований...
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26.03.2021 13:06 Ответить
Локдаун по-взрослому на исторической родине правителей Украины./ Не ходят электрички и пригородные поезда. В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться до работы. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Если вы звоните в поликлинику - объясняют: выпейте цитромон и самоизолируйтесь. Другие болезни игнорируются. Отменены плановые операции . Главное: многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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26.03.2021 12:15 Ответить
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2520
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26.03.2021 12:34 Ответить
В Україні не можуть державні органи вводити якийсь локдаун,його тут не існує,а ввести можуть карантин,надзвичайну ситуацію з усіма наслідками і зобов'язаннями.Тих державних службовців які під час епідемій вводять локдаун необхідно арештовувати.
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26.03.2021 12:36 Ответить
Только 26% работать не хотят?
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26.03.2021 12:43 Ответить
эти 26% и есть госслужащие которым все равно будут платить из бюджета!
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26.03.2021 12:58 Ответить
Откуда в бюджете возьмутся денюжки, если все закрыты, не работают и отчислений в бюджет нет???? Себя,родимых, депутаты не обидят. Зряплату будут получать исправно, а за рядовых бюджетников я сомневаюсь, да и другие выплаты из бюджета (пенсии, пособия.......и.т.д) под вопросом
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26.03.2021 13:29 Ответить
А 74% підтримує, щоб 26% ковідодрочерів розбилися головою об бетонну стінку.
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26.03.2021 13:02 Ответить
Звичайна маніпуляція ЗЕвлади, яка полягає в тому, що в цьому опитуванні мав би бути ще й третій варіант відповіді:
3) "Проти введення жодних неконституційних обмежень".


Саме цей варіант і набрав би 80..90% підтримки.
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26.03.2021 13:18 Ответить
 
 