Озеро Утиное на Позняках, которое киевляне отстояли в 2016 году, снова хотят засыпать и застроить
Озеро Утиное на киевских Позняках, которое активисты много лет защищали от застройки, снова готовят под строительство.
Об этом стало известно из протокола совещания, проведенного заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый Берег".
Протокол заседания от 23 марта опубликовал на своей странице эксперт по градостроительству и активист Георгий Могильный.
Предметом совещания было возобновление подготовительных работ к строительству жилого дома по ул. Здолбуновской (пересечение с ул. Тепловозной). Застройщик здесь не частный, он принадлежит местной общине - это КП "Житлоинвестбуд - УКБ". Проект называется инвестиционным (инвестдоговор от 31.12.2014) и предусматривает выделение части квартир для пострадавших от "Элита-Центра". Срок действия договора продлили до 2024 года.
Смотрите на Цензор.НЕТ:Несмотря на протесты активистов, скандальному застройщику Непопу продлили на три года договор по застройке озера Утиного на Позняках в Киеве. ВИДЕО
Из протокола совещания ясно, что уже к 30 марта представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии земельного участка и предоставить предложения относительно начала подготовительных работ для строительства.
Участок, о котором идет речь, - это местный водоем, озеро Утиное. В 2015 местные жители увидели, что водоем засыпают строительным мусором. Одновременно с этим появился паспорт объекта "Строительство жилого дома" от КП "Житлоинвестбуд - УКБ". Предварительных общественных слушаний о застройке не проводили, что особенно возмутило местных жителей.
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В период, когда коммунальный застройщик начал сбрасывать мусор в водоем, на озере активно гнездовались птицы - утки и чайки. СМИ обратили внимание на эту ситуацию, и после резонанса застройщик поставил работу на паузу - до конца сезона гнездования.
В том же году происходили очередные выборы в Киевсовет и на должность киевского городского головы, поэтому строительные работы вовсе отложили.
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Но год спустя, в 2016-м, засыпание озера, которое в то время уже получило народное и официальное название "Утиное", возобновили. Это вызвало еще большее сопротивление местной общины, происходили столкновения.
Местные активисты создали инициативу "Парк озеро Утиное", самостоятельно занимались благоустройством озера. А застройщик занимался судебным преследованием части этих активистов за повреждения, нанесенные строительным объектам (забор). Но недавно суд поставил точку в этом деле, полностью оправдав активистов.
Пожалуйста, подождите...
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Ну що ж.
Наглядова рада https://www.facebook.com/ucf.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlZz-9AkOEgyCBhcACnMUllWEEGoPTqiSo78uWATbBaWEukcptqV5Gzc8LB5sqTm6Q1o5ibulqm_GsbLMwMqy0oy0-s3b_MD5_vvrWxrq8_Jv26Ch18fLXSdWqxcnD4tioqphNcpXMHQ5s991EoguA62Zy9pqhlYtgNxdAdzBtSK0Hn-AHiEcp1LZUOgAfziWNv02QWU6l&__tn__=K-R Український культурний фонд не визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ та оголосила повторний конкурс.
Доволі неочікуване рішення, зважаючи на те, що фаворитка Мінкульту, як подейкували в кулуарах, Юлія Савостіна набрала лише 1 бал. Найбільше голосів (4) набрала як на мене одна з найбільш слабких (ще й безсоромно сервільних) кандидаток Анастасія Рагімова, перли котрої я занотував раніше.
Це людина, яка обіцяє допомагати хору Верьовки та ансамблю Вірського, посилити експертні ради через долучення авторитетних "людей з іменем" із Академії мистецтв, впровадити цензуру через встановлення "політичної експертизи проектів" та відмовитись від підтримки національних меншин.
Виросла Рагімова (за власним зізнанням) на серіалі "Моя прекрасна няня" та "звісно ж" дивилась серіал "Слуга народу", обидва спродюсовані (за дивним збігом обставин) членом Наглядової ради УКФ Олексієм Кірющенком.
4(!) члени політбюро в глибокій несознанці віддали їй свої голоси. Цікаво, що голова наглядової ради Захаревич не скористався своїм правом додаткового голосу, що вирішило б ситуацію остаточно на користь Рагімової.
Тепер найбільш гостре питання - щодо подальшої долі самого УКФ в короткочасній перспективі.
https://www.facebook.com/yuliia.fediv?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlZz-9AkOEgyCBhcACnMUllWEEGoPTqiSo78uWATbBaWEukcptqV5Gzc8LB5sqTm6Q1o5ibulqm_GsbLMwMqy0oy0-s3b_MD5_vvrWxrq8_Jv26Ch18fLXSdWqxcnD4tioqphNcpXMHQ5s991EoguA62Zy9pqhlYtgNxdAdzBtSK0Hn-AHiEcp1LZUOgAfziWNv02QWU6l&__tn__=K-R Yuliia Fediv подала заяву про звільнення та працює до 1 квітня (до цього часу новий конкурс не провести). Разом з нею звільняються всі її заступники. Права підпису, отже, ні в кого немає. Документообіг та фінансування припиняться. Інституція опиниться в оперативному колапсі.
І все це - наслідок брудної залаштункової політичної гри з витіснення Юлії Федів з позиції виконавчої директорки УКФ. Свого результату заколотники досягли. Але заодно й завалили інституцію.
Цікаво, Мінкульт знов виступить із заявою, що ситуацію має вирішити "третя сторона"?
А еще понравилось: " ... представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии земельного участка и предоставить предложения относительно начала подготовительных работ для строительства". Никто не хочет проконсультироваться у воров какие замки на двери надо ставить?
Сперва нужно добиться официального признания озера!