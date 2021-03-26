Озеро Утиное на Позняках, которое киевляне отстояли в 2016 году, снова хотят засыпать и застроить

Озеро Утиное на киевских Позняках, которое активисты много лет защищали от застройки, снова готовят под строительство.

Об этом стало известно из протокола совещания, проведенного заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый Берег".

Протокол заседания от 23 марта опубликовал на своей странице эксперт по градостроительству и активист Георгий Могильный.

Предметом совещания было возобновление подготовительных работ к строительству жилого дома по ул. Здолбуновской (пересечение с ул. Тепловозной). Застройщик здесь не частный, он принадлежит местной общине - это КП "Житлоинвестбуд - УКБ". Проект называется инвестиционным (инвестдоговор от 31.12.2014) и предусматривает выделение части квартир для пострадавших от "Элита-Центра". Срок действия договора продлили до 2024 года.

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Из протокола совещания ясно, что уже к 30 марта представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии земельного участка и предоставить предложения относительно начала подготовительных работ для строительства.

Участок, о котором идет речь, - это местный водоем, озеро Утиное. В 2015 местные жители увидели, что водоем засыпают строительным мусором. Одновременно с этим появился паспорт объекта "Строительство жилого дома" от КП "Житлоинвестбуд - УКБ". Предварительных общественных слушаний о застройке не проводили, что особенно возмутило местных жителей.

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В период, когда коммунальный застройщик начал сбрасывать мусор в водоем, на озере активно гнездовались птицы - утки и чайки. СМИ обратили внимание на эту ситуацию, и после резонанса застройщик поставил работу на паузу - до конца сезона гнездования.

В том же году происходили очередные выборы в Киевсовет и на должность киевского городского головы, поэтому строительные работы вовсе отложили.

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Но год спустя, в 2016-м, засыпание озера, которое в то время уже получило народное и официальное название "Утиное", возобновили. Это вызвало еще большее сопротивление местной общины, происходили столкновения.

Местные активисты создали инициативу "Парк озеро Утиное", самостоятельно занимались благоустройством озера. А застройщик занимался судебным преследованием части этих активистов за повреждения, нанесенные строительным объектам (забор). Но недавно суд поставил точку в этом деле, полностью оправдав активистов.