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Новости Конституционный кризис
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КС (2079) Монастырский (335)

Правового решения о роспуске КС нет, кроме добровольного сложения полномочий судьями, - "слуга народа" Монастырский

Правового решения о роспуске КС нет, кроме добровольного сложения полномочий судьями, -

Президент с самого первого дня предлагал принять решение, признать полномочия судей Конституционного Суда прекращенными. Но вместе с решением этого вопроса сейчас может создаться прецедент для будущего.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в вопросе КС есть грань между законным путем и политической целесообразностью.

По словам парламентария, доверия к КС нет.

"Но правового решения, кроме добровольного сложения полномочий судьями Конституционного Суда, – тоже нет. Есть политическое решение. Его предлагал президент с самого первого дня. Принять решение, признать полномочия судей КС прекращенными. Но мы понимаем, что вместе с решением этого вопроса сейчас мы можем создать прецедент для будущего. Мы говорим о том, что это можно будет сделать и в случае, когда не будет такого кризиса, как сейчас, а просто потому, что будет политическая целесообразность. Как раз таки здесь грань между законным путем и политической целесообразностью является в том, что мы должны добиться изменения состава суда, обновление его на конкурсных основах, но мы не должны разрушить институцию", - объяснил Монастырский.

В то же время, нардеп отметил, что такой путь дольше и в сотни раз сложнее, нежели политическое решение.

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"Но он сохраняет эту институцию, которая нужна Украине и каждому гражданину, потому что, к примеру, институт конституционной жалобы дал право каждому обратиться по поводу вопросов, которые возникают. И этот институт сейчас очень активно работает. Про него мало кто говорит, но там много жалоб рассматриваются и по ним принимаются очень веские решения", - добавил Монастырский.

"Слуга народа" отметил, что президент занимает более радикальную позицию относительно КС.

"Поэтому и подал законопроект, усиливающий ответственность за вранье в декларациях. Поэтому я бы не называл это полумерами. Это поступательный процесс. Первый шаг был сделан для того, чтобы вернуть уголовную ответственность и право НАПК проверять декларации", - сказал Монастырский.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Монастырским читайте здесь.

Также читайте: Денонсация "харьковских соглашений" - это символическое действие, но необходимое, - "слуга народа" Монастырский

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Топ комментарии
+5
Ну які проблеми? Покличте Голоборотьку і він їх постріляє. Всі діла.
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26.03.2021 12:37
+3
По словам парламентария, доверия к КС нет.
а к "парламентарию" есть?
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26.03.2021 12:33
+2
Чому б і "слугам", разом з суддями, не скласти повноваження. ДОБРОВІЛЬНО.
Так сказати, особистим прикладом ...
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26.03.2021 13:08
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Правила форума Совет форумчан
тупик..
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26.03.2021 12:31 Ответить
"Ваше слово -товарищ маузер".
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26.03.2021 13:08 Ответить
Спричинений самою ж владою.
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26.03.2021 13:10 Ответить
Зелений тупік.
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26.03.2021 13:24 Ответить
По словам парламентария, доверия к КС нет.
а к "парламентарию" есть?
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26.03.2021 12:33 Ответить
политическая целесообразность неправового решения... и как это соотносится с полномочиями преза. тоже мне сцарь зекуйло нарисовался, указами править хочет
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26.03.2021 12:37 Ответить
Ну які проблеми? Покличте Голоборотьку і він їх постріляє. Всі діла.
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26.03.2021 12:37 Ответить
Трейдінгова компанія "Д.Трейдінг", що входить до структури групи ДТЕК Ріната Ахметова, за підсумками роботи в 2020 році отримала 1,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 34 рази більше, ніж роком раніше.
Про це свідчить фінансова звітність компанії...
Ось хто знову рулить країною , ось хто купив Буратішку у Бєні
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26.03.2021 12:41 Ответить
Фармкомпанія Дарниця панаЗахарії екс нардеп від БПП отримала в 2020 році 815 млн гривень чистого прибутку , на 37% більше ніж в 2019 році. А ми дивуємося, чому ціни на ліки ростуть. До честі Зєлєні, всі нувориші, незалежно від патрійних уподобань, стали жити значно краще.
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26.03.2021 13:13 Ответить
десяток найодіозніших суддів, що було розстріляно, виправили би ситуацію.
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26.03.2021 12:50 Ответить
Забейте дверь КС большими гвоздями и перестаньте платить им зарплату! Откройте УД о незаконном обогащении - там у каждого есть за что. И не обращайте внимания на из войдот!
Через месяц предложите им написать заявы об отставке...
Примерно так. Простенько и со вкусом.
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26.03.2021 13:00 Ответить
Чому б і "слугам", разом з суддями, не скласти повноваження. ДОБРОВІЛЬНО.
Так сказати, особистим прикладом ...
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26.03.2021 13:08 Ответить
👏👏👏👏👏
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26.03.2021 13:26 Ответить
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26.03.2021 14:01 Ответить
А якже в 1917 році матрос-партизан Желізняк розпустив Державну Думу Росії? Кажуть викотив на сцену кулемет "Максим" і запитав ,"Хто тут прозасідавшиєся?", "Расхадітєсь,караул устал!" , і таки розійшлись!
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26.03.2021 13:29 Ответить
Займіться таким законотворенням, щоб ні одне падло, порушивши закон, не почувалось у безпеці!
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26.03.2021 14:25 Ответить
Порахуйте відповідність статків доходам у всіх членів родин до сьомого коліна та притягніть до відповідальності з утриманням під вартою без права залогу, реальним кримінальним терміном без можливості УДЗ, повною конфіскацією та неможливістю довічно займатись всіма видами діяльності, окрім роботи двірника. Візьміть за кендюх і добровільність не змусить себе чекати, але вона не повинна виключати попередні умови!
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26.03.2021 14:42 Ответить
 
 