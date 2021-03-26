Правового решения о роспуске КС нет, кроме добровольного сложения полномочий судьями, - "слуга народа" Монастырский

Президент с самого первого дня предлагал принять решение, признать полномочия судей Конституционного Суда прекращенными. Но вместе с решением этого вопроса сейчас может создаться прецедент для будущего.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что в вопросе КС есть грань между законным путем и политической целесообразностью.

По словам парламентария, доверия к КС нет.

"Но правового решения, кроме добровольного сложения полномочий судьями Конституционного Суда, – тоже нет. Есть политическое решение. Его предлагал президент с самого первого дня. Принять решение, признать полномочия судей КС прекращенными. Но мы понимаем, что вместе с решением этого вопроса сейчас мы можем создать прецедент для будущего. Мы говорим о том, что это можно будет сделать и в случае, когда не будет такого кризиса, как сейчас, а просто потому, что будет политическая целесообразность. Как раз таки здесь грань между законным путем и политической целесообразностью является в том, что мы должны добиться изменения состава суда, обновление его на конкурсных основах, но мы не должны разрушить институцию", - объяснил Монастырский.

В то же время, нардеп отметил, что такой путь дольше и в сотни раз сложнее, нежели политическое решение.

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"Но он сохраняет эту институцию, которая нужна Украине и каждому гражданину, потому что, к примеру, институт конституционной жалобы дал право каждому обратиться по поводу вопросов, которые возникают. И этот институт сейчас очень активно работает. Про него мало кто говорит, но там много жалоб рассматриваются и по ним принимаются очень веские решения", - добавил Монастырский.

"Слуга народа" отметил, что президент занимает более радикальную позицию относительно КС.

"Поэтому и подал законопроект, усиливающий ответственность за вранье в декларациях. Поэтому я бы не называл это полумерами. Это поступательный процесс. Первый шаг был сделан для того, чтобы вернуть уголовную ответственность и право НАПК проверять декларации", - сказал Монастырский.

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