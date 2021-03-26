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Минобороны (9046) Национальная гвардия (2052) Таран Андрей (267)

Нацгвардия образца 2021 года - это тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой, - Таран

Нацгвардия образца 2021 года - это тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой, - Таран

Современная Национальная гвардия Украины - достаточно молодое военное формирование среди силовых структур Украины сектора национальной безопасности и обороны, но уже имеет немало побед и получило положительную международную славу.

Об этом Министр обороны Украины Андрей Таран заявил в своем обращении по случаю 7-й годовщины создания Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В огне боевых действий, защищая территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства против агрессии Российской Федерации, закалилась действительно новая и мощная составляющая сил обороны Украины... Национальная гвардия Украины образца 2021 - это тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой. Это силовая структура, которая перенимает лучшие практики государств-членов НАТО, реформируется и вносит вклад в получение Украиной Плана действий относительно членства в Североатлантическом Альянсе", - отметил Таран.

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"Нас объединяет не только оборона Украины, но и уважение к погибшим Героям. Книга памяти Национальной гвардии Украины находится в Зале Памяти на территории Министерства обороны Украины, имена павших нацгвардийцев звучат вместе с именами военнослужащих Вооруженных Сил. Мы гордимся, что вместе с вами в одном строю сил обороны! Наше государство с нами сильнее! Слава Украине!", - резюмировал глава Минобороны Украины.

Также смотрите: Аваков поздравил воинов НГУ с годовщиной создания Национальной гвардии Украины. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
Відправте в окопи. А то тільки ЗСУ там безвилазно стоять. Ну і НГ за 30 км від 0
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26.03.2021 12:27
+4
Видели четкую и слаженную работу Нацгвардии и Нацполиции под офисом Президента. Как "тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой" выглядывали из за угла... Как и всё в Украине..
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26.03.2021 12:31
+2
Да, натренированные( бить невооруженных стариков и детей ) и хорошо вооруженные в отличии от бойцов на фронте мусорское подразделение! Жаль что в их рядах есть и те кто воевал на передовой, продажных всегда хватало!!!!
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26.03.2021 12:29
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Відправте в окопи. А то тільки ЗСУ там безвилазно стоять. Ну і НГ за 30 км від 0
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26.03.2021 12:27 Ответить
Да, натренированные( бить невооруженных стариков и детей ) и хорошо вооруженные в отличии от бойцов на фронте мусорское подразделение! Жаль что в их рядах есть и те кто воевал на передовой, продажных всегда хватало!!!!
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26.03.2021 12:29 Ответить
Видели четкую и слаженную работу Нацгвардии и Нацполиции под офисом Президента. Как "тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой" выглядывали из за угла... Как и всё в Украине..
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26.03.2021 12:31 Ответить
Наши корабли бороздят просторы вселенной ...
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26.03.2021 12:33 Ответить
https://ord-ua.com/2021/03/26/ministr-oborony-taran-trudoustroil-svoej-pomoshnicej-30-letnyuyu-hostes-foto/

"...Мы гордимся, что вместе с вами в одном строю сил обороны! ", - резюмировал глава Минобороны Украины.
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26.03.2021 12:53 Ответить
У мене одного фейс Тарана викликає рвотний рефлекс?
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26.03.2021 13:13 Ответить
типова морда хронічного алкоголіка
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28.03.2021 09:59 Ответить
я так розумію цього козла чи що-сь пропустив, ці мотивовані авакінські чорти готові ...здити та стріляти свій народ, бо судячи з того озброєння що квартальна мерзота на чолі з авкіним напридбавала для мусарні, то нічого іншого на думку не приходить?
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26.03.2021 14:56 Ответить
диванная гвардия
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26.03.2021 15:18 Ответить
А теперь очередь Авакова спеть серенаду Тарану. Прям басня Крылова.
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26.03.2021 17:22 Ответить
Да не может быть!!Армию же Порошенко разграбил???!!!
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26.03.2021 18:29 Ответить
Тільки воюють із власним народом в тилу, замість того , щоб воювати з ворогом на фронті ...
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27.03.2021 10:59 Ответить
 
 