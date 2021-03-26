"Вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно", - "слуга народа" Монастырский

Нардепы голосовали против любого варианта легализации покупки короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов). Потому что в одном из этих законопроектов было радикальное предложение разрешить практически всем ношение короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский.

Нардеп отметил, что другой законопроект, наработанный в комитете на базе предыдущих версий, был компромиссным и разрешал использовать пистолет только для защиты дома, исключая ношение. Но даже в такой редакции его не поддержали.

"Тем не менее, учитывая недавний скандал, связанный с разрешительной системой в системе МВД, нам нужен закон, который позволит навести в этой сфере порядок", - подчеркнул Монастырский.

По его словам, необходимо создать единый реестр оружия.

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"У некоторых людей есть разрешения на несколько разных единиц оружия, выданное в разное время. Можно в таком реестре привязать продление разрешений к единой дате и увеличить само время для продления разрешений. Сейчас такой законопроект об оружии дорабатывается авторами совместно с МВД. ... Голосование в Верховной Раде показало, что вопрос о свободной продаже короткоствольного огнестрельного оружия закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно", - отметил "слуга народа".

Парламентарий подчеркнул, что в Украине "не наведен порядок с основным оборотом оружия", еще не создан единый реестр, не выстроена четкая система контроля за теми, кто получает разрешения, поэтому вводить в свободный оборот пистолеты нельзя.

"Кроме того, нужно подходить к этому вопросу системно – повышать массовую культуру обращения с оружием: в частности, развивать сеть тиров, предоставив им преференции, чтобы они стали доступны для людей, которые хотят научиться обращаться с оружием. Я поддерживаю реформу территориальной обороны и считаю, что нужно поддерживать ту категорию активных людей, которые готовы подключиться к этому проекту и делиться своими знаниями и опытом. Именно в рамках теробороны, можно постепенно подходить и к вопросу о свободном обороте короткоствольного огнестрельного оружия", - отметил Монастырский.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Монастырским читайте здесь.

Напомним, ранее Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

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