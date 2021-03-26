"Вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно", - "слуга народа" Монастырский
Нардепы голосовали против любого варианта легализации покупки короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов). Потому что в одном из этих законопроектов было радикальное предложение разрешить практически всем ношение короткоствольного огнестрельного оружия.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский.
Нардеп отметил, что другой законопроект, наработанный в комитете на базе предыдущих версий, был компромиссным и разрешал использовать пистолет только для защиты дома, исключая ношение. Но даже в такой редакции его не поддержали.
"Тем не менее, учитывая недавний скандал, связанный с разрешительной системой в системе МВД, нам нужен закон, который позволит навести в этой сфере порядок", - подчеркнул Монастырский.
По его словам, необходимо создать единый реестр оружия.
"У некоторых людей есть разрешения на несколько разных единиц оружия, выданное в разное время. Можно в таком реестре привязать продление разрешений к единой дате и увеличить само время для продления разрешений. Сейчас такой законопроект об оружии дорабатывается авторами совместно с МВД. ... Голосование в Верховной Раде показало, что вопрос о свободной продаже короткоствольного огнестрельного оружия закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно", - отметил "слуга народа".
Парламентарий подчеркнул, что в Украине "не наведен порядок с основным оборотом оружия", еще не создан единый реестр, не выстроена четкая система контроля за теми, кто получает разрешения, поэтому вводить в свободный оборот пистолеты нельзя.
"Кроме того, нужно подходить к этому вопросу системно – повышать массовую культуру обращения с оружием: в частности, развивать сеть тиров, предоставив им преференции, чтобы они стали доступны для людей, которые хотят научиться обращаться с оружием. Я поддерживаю реформу территориальной обороны и считаю, что нужно поддерживать ту категорию активных людей, которые готовы подключиться к этому проекту и делиться своими знаниями и опытом. Именно в рамках теробороны, можно постепенно подходить и к вопросу о свободном обороте короткоствольного огнестрельного оружия", - отметил Монастырский.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Монастырским читайте здесь.
Напомним, ранее Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Почитав коменти, ті, що вище. Вірніше, той балаган. Тут не на 5 років, а взагалі потрібно тему продажу зброї населенню закрити назавжди!
Питання є?
нет.
Так что ты ноешь, всю ленту своим нытьем зассал, Леша-Вова
Довгоствольна зброя не така зручна у використанні в приміщенні і не така непомітна (відсутній ефект раптовості)
(короткоствольное) - болтовня / всевозможные "разговоры"/дискуссии на
эту тему будут продолжаться до бесконечности!... Но - как ни странно - уже всё (!) и давным-давно (!!)
сказано!!!
1.19.04.15 «Український ринок нелегальної зброї
найбільший в Європі: на руках у населення 4, 5 мільйонів стволів», - Голова
української асоціації власників зброї Георгій Учайкін https://censor.net/ru/resonance/332892/**********************************************************************************************************;
2. 10.04.15 Виктор Трегубов «Шесть мифов о
легализации оружия в Украине» http://zbroya.info/ru/blog/5716_shest-mifov-o-legalizatsii-oruzhiia-v-ukraine/ ;
3. 20.05.15.Игорь Тышкевич «Четыре аргумента в
пользу легализации оружия в Украине» http://hvylya.net/analytics/society/chetyire-argumenta-v-polzu-legalizatsii-oruzhiya-v-ukraine.html ;
4.«Майданутые американцы или сказ о том, как
американский Музычко победил на выборах» https://chest-i-razym.livejournal.com/585693.html ;
Если представители власти не понимают, что такое хорошо/плохо, отказываются
выполнять свои служебные обязанности, действуют против интересов собственного
народа, то народ имеет полное право вынудить власть к «правильному действию»
любым (!) доступным способом...
...А если народ не решается на это (ещё не дорос до этого) - то он не имеет
права называться народом, он - просто - население (чтобы не сказать хуже...)
Само собой разумеется, что «люди с незарегистрированным оружием» -
плохо. Но «обращаясь к власти» хочется сказать: «Ну, так
сделайте так, чтобы все желающие могли приобрести / владеть им без особых
проблем! Или считаете украинский народ инфантильными, недоразвитыми
рабами/скотом/быдлом, а рабам - оружие - не полагается???...»
«Купите
себе винтовку. Это - недорого. Дешевле модного телефона. Армейский карабин
можно купить за 200...300 долларов. Ещё за 50 купите сейф, ещё за 100
- сотню патронов. Купите винтовку на последние деньги. Если их нет, продайте
какую-нибудь ненужную хрень, и купите винтовку. Это - легально. Найдите время
(немного), соберите справки (всего 2 и в одном месте), пройдите курсы, сдайте
экзамен и получите разрешение. Узнайте в https://www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts#_blank www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts , как это сделать правильно. И купите винтовку. И раз
в полгода ходите стрелять на полигон, чтобы не забыть, как это - стрелять.
Чтобы не забыть, как это - быть мужчиной .Это - необходимо. Вам не придётся
думать, чем встретить врага или бандита. Вам не придётся думать, сброситься вам
с крыши или повеситься, после того, как на ваших глазах твари изнасиловали вашу
женщину или ребёнка. Вам не придётся думать, как жить дальше под вражеским
сапогом: вы успеете убить пятерых. Или двоих. Или хотя бы одного. Но их станет
меньше. И, если нас будет много, их ВООБЩЕ не станет. Потому что за каждым
углом их будет ждать пуля. Это - гарантия жизни. Жизни страны, жизни ваших
близких, жизни ваших детей и внуков. Хотя бы один ствол на 2 украинских мужчин
- это 6 000 000 стволов. Это, как минимум, 10 - 12 миллионов убитых солдат
противника. Это, как минимум, 10-12 миллионов мёртвых насильников и убийц. Хотя
бы один ствол на 2 мужчин - и нашу страну не победить. НИКАК. Вы скажете, что
защита страны - прерогатива государства. Неправда. Как богатство страны
начинается с богатства её граждан, так и защита страны начинается с защиты
самих себя.Вы скажете, что государство должно дать вам оружие, когда
понадобится. Не даёт? Ну и хрен с ним. Напоминаю: у нас нельзя легально купить
и носить боевой пистолет. Но винтовку, карабин или ружьё - можно. Нет, НУЖНО.
Государство - это вы. Страна - это вы. Так сделайте же так, чтобы мразь боялась
к нам сунуться, зная, что каждый дом вооружён .Купите винтовку. И научитесь ей
пользоваться, если ещё не умеете. Чтобы однажды не пожалеть о том, что её у вас
нет. Будьте мужчиной. Будьте Гражданином. Купите винтовку».
Автор:
Дмитрий Иванов