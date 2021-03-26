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Новости Агрессия России против Украины
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Крым (26005) Черноморский флот РФ (1554) Офис Генпрокурора (2386)

Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что 20-25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, передает Цензор.НЕТ.

"При этом он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия. Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма. ФОТО

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

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Топ комментарии
+19
Выдвигать пидозры кацапам в тумане но, не видеть портнова прямо рядом.
И сажать по надуманым предлогам волонтеров и АТОшников.
Хорошая маланская стратегия
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26.03.2021 12:37
+14
Имитация работы.
Выдвигать подозрения недосягаемым много ума не надо.
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26.03.2021 12:30
+10
І подруге, яке може бути подстрікатєльство людей які прийняли присягу? Порушив присягу - автоматично стаєш державним зрадником. Тут все просто.
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26.03.2021 12:34
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Правила форума Совет форумчан
Имитация работы.
Выдвигать подозрения недосягаемым много ума не надо.
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26.03.2021 12:30 Ответить
І подруге, яке може бути подстрікатєльство людей які прийняли присягу? Порушив присягу - автоматично стаєш державним зрадником. Тут все просто.
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26.03.2021 12:34 Ответить
это кацапский командующий..правда цензор не удосужился написать хфамилии)
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26.03.2021 13:23 Ответить
Выдвигать пидозры кацапам в тумане но, не видеть портнова прямо рядом.
И сажать по надуманым предлогам волонтеров и АТОшников.
Хорошая маланская стратегия
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26.03.2021 12:37 Ответить
Путина,Жириновского почему до сих пор не подали в розыск?ещё работы и работы зелёным клоунам
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26.03.2021 13:12 Ответить
и шо ? теперь будете ждать когда он в Киев на суд приедет? а он не приедет.... а вы зря бумагу переводите.... что мало в Украине в ВР и во владе кому надо подозрения объявлять прямо сейчас негайно. или им сцыкотно лучше будем тем которые не в Украине так и им легче и нам проще!
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26.03.2021 13:51 Ответить
он скоро будет в КИЕВЕ вместе с путиным....с такой позеленевшей политикой....Ну хорошо...ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛА НА МЕСТЕ ЗЕЛЕНСКОГО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ???????Я бы КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОДАВАЛА ЗАЯВКУ ------В НАТО!!!!!!!!в НАТО!!!!!!и войны в УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ!!!!!
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26.03.2021 18:52 Ответить
Які гидотні і сцикливі, навіть прізвище побоялись вказати.
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26.03.2021 14:26 Ответить
Уявляю, як далеко пошлють у ЧФ РФ усі офіси наших прокурорів : нх, вп, вср, кбнм. ..Але ж треба їм бодай щось робити на такі зарплати, пенсії, надбавки, пільги.
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26.03.2021 15:00 Ответить
А Гітлеру... за міжнаціональну ворожнечу, винести підоздру ви не збираєтесь!?...
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26.03.2021 18:39 Ответить
ето не президент..это даже не просто фигня....ЗАЧЕМ ОН МУЧАЕТ НАРОД и СЕБЯ?????
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26.03.2021 18:55 Ответить
И НАГРАДУ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ОБЪЯВИТЬ !!!
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26.03.2021 19:30 Ответить
А самому командующему завели? Почему ждали 7 лет?
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26.03.2021 20:36 Ответить
Если бы ты был тут,а не в https://www.facebook.com/Prague-Czech-Republic-110589025635590/ Prague, Czech Republic,может и быстрее бы очередь подошла к этому делу,а то хорошо чужими руками жар разгребать.
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26.03.2021 22:08 Ответить
 
 