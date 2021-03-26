Производитель ИФА-тестов судится с иммунологом ПАГ Донским, чтобы скрыть результаты официальных исследований, - Приходько

Компания, которая производит ИФА-тесты на Covid-19, подает в суд на ПАГ и ведущего иммунолога Бориса Донского, исследования которого показали неэффективность их препарата.

Об этом заявил в соцсети Facebook известный волонтер и блогер, аналитик Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько.

"Опять о коррупции в медицине. Есть такая компания по производству ИФА-тестов на Covid-19 - ООО "Эквитестлаб". Сейчас она подает иск по поводу защиты чести и достоинства - на "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А.Н. Лукьяновой Национальной академии медицинских наук Украины", известный как ПАГ, и на ведущего иммунолога этого института - Бориса Донского", - написал Назар Приходько.

Он объяснил причины иска от компании "Эквитестлаб".

"Дело в том, что Донской в ​​лаборатории ПАГ провел эксперимент, в результате которого оказалось, что тест-системы одного отечественного производителя вовсе не обнаруживают антитела, а в другой - "Эквитестлаба"- антитела обнаруживают только в половине случаев", - пояснил аналитик.

Приходько отметил, что "Борис Донской является не только одним из ведущих иммунологов ПАГ, он является одним из ведущих иммунологов в нашем государстве в целом, а сравнительное исследование он проводил, руководствуясь постановлением Кабмина, в котором прямо говорится: "Верификация методики исследования осуществляется с целью определения функциональных характеристик методики, установленных производителем, которые подтверждаются в условиях конкретной лаборатории".

"То есть исследования эффективности проводится каждой конкретной лабораторией, что, собственно и было сделано этим ученым. Но нет! Вместо того, чтобы учесть и исправить недостатки тест-систем, на которые указали ведущие специалисты, недобросовестный производитель идет в суд ... А знаете, почему идет? Там дело не в чести и достоинстве, которых нету. Там дело в том, что государство закупает эти половинчатые тест-системы по вдвое завышенной цене! Коррупция в чистом виде! Так о какой чести и достоинстве говорить ...? " - заявил Приходько.

Резюмируя, он подчеркнул, что в этой ситуации должно разобраться руководство страны и компетентные органы. "И вот что мне интересно: знают ли о всей этой ситуации в ОП, Кабмине и Минздраве? С одной стороны - некачественные тест-системы, которые не помогают, а точнее мешают эффективному преодолению пандемии COVID-19 в Украине, а с другой - коррупция, на которой наживаются как производители, так и те, кто их покрывает... так повторюсь: Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины и Министерство здравоохранения Украины-не в курсе или в судьбе?" - написал Приходько.

Напомним, в феврале в своем интервью "Левому берегу" иммунолог Борис Донской рассказал об эксперименте по сравнению трех тест-систем отечественного производства, которые имеют патент на качество в Украине. "Результаты впечатлили. Тестовая система Vitrotest® поймала 15 из 15 положительных результатов. Система "Эквитест"- 9 из 15, так себе результат, на три с плюсом) А вот система" Диапроф "не поймала ни одного IgM из контрольных положительных образцов NIBSS", - отметил иммунолог.