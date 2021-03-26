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В Киеве растет смертность из-за COVID-19: за последнюю неделю умерли 220 человек, за сутки - 37, - Кличко. КАРТА

За сутки в киеве подтверждены 1 164 случаев заболевания коронавирусом (всего 157 767), умерли 37 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация не улучшается. Количество заболевших не уменьшается", - сообщил он

Так, заболели: 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 461 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели также 15 медиков.

Также зафиксировано 37 летальных случаев от вируса - 19 женщин и 18 мужчин (всего 3235).

За сутки госпитализированы 112 больных COVID-19, 675 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В то же время 431 человек преодолел коронавирус (всего 104 153).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (250), Днепровском (205) и в Деснянском (202) районах.

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"Учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса. Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому младшему из них был 31 год. Самым старшим двум женщинам по 95 лет", - добавил он.

В Киеве растет смертность из-за COVID-19: за последнюю неделю умерли 220 человек, за сутки - 37, - Кличко 01
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но главная проблемма в стране обоссаные двери одного засранца....
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26.03.2021 12:30 Ответить
план Зебилов по уменьшению населения в действии
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26.03.2021 12:35 Ответить
зебіли самі накаркали геноцид
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26.03.2021 12:40 Ответить
Уже есть две жертвы Степановской вакцинации. Два человека погибло после вакцинации. Два дня назад погибла военная 40 лет, здоровая была, потому что на военной службе и после вакцинации вдруг внезапно погибает в Одесской области. Что будет врать Степанов и Кабмин? Послушаем.
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26.03.2021 12:43 Ответить
Вместе с китайской вакциной, Украина получит 500+200= 700 тысяч доз.
Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть. Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.
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26.03.2021 12:57 Ответить
На каждом канале тв.пропагандируют 💉 .люди не хотят и бояться колоть шмурдяк
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26.03.2021 13:40 Ответить
 
 