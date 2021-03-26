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дипломатия (1455) МИД (6810) стратегия (189) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба представил первую Стратегию публичной дипломатии МИД Украины и назвал семь ее направлений

Кулеба представил первую Стратегию публичной дипломатии МИД Украины и назвал семь ее направлений

Министерство иностранных дел впервые в истории Украины разработало и утвердило коммуникационную стратегию и Стратегию публичной дипломатии.

Оба документа утверждены решением Коллегии МИД от 24 марта 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИДа.

"Стратегия публичной дипломатии впервые в истории утверждена в нашем государстве. Впервые в едином документе систематизировано что, кому, когда и как Украина говорит о себе в мире: ключевые месседжи, аудитории, форматы и каналы коммуникаций. Теперь укрепление репутации Украины в мире будет не точечным, а системным, последовательным и целостным ", - заявилглава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Стратегия устанавливает четкие и измеряемые цели и задачи на 2021-2025 годы и определяет семь ключевых направлений публичной дипломатии:

- культурная
- экспертная
- экономическая
- кулинарная
- цифровая
- научно-образовательная
- спортивная

Кроме того, министр назвал пять принципов публичной дипломатии, определенных в Стратегии:

- Проектный менеджмент, который ставит четкие цели, перенастраивает рабочее мышления на достижение измеряемых и ощутимых результатов.
- Инновационность, которая позволяет использовать современные способы продвижения интересов Украины в мире и укрепление ее репутации.
- Уважение к культурному разнообразию, которое учитывает все культурные особенности разных народов мира.
- Человекоцентричность, которая возлагает в основу деятельности интересы человека.
- Ответственность, которая предусматривает уважение к национальному и иностранному законодательству, международного права, общепризнанных этических норм.

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По словам Кулебы, в основе стратегии остается национальный бренд Ukraine Now для сохранения устойчивости стратегических коммуникаций государства.

Глава МИД подчеркнул, что эффективная публичная дипломатия требует взаимодействия всех причастных государственных органов, а также неправительственных организаций: "МИД является движущей силой и координирующим органом в сфере публичной дипломатии. Стратегия предусматривает, что через систему посольств и консульств Украины за рубежом, а также сеть контактов в мире Украина продвигает выгодные ей нарративы, выступает единым голосом. В то же время, я призываю всех других субъектов публичной дипломатии активно участвовать, объединять усилия в продвижении интересов Украины в мире ".

Министр также сообщил о принятии коммуникационной стратегии МИД Украины: "Этот документ построен по принципу изученных нами уроков. Это не абстрактный, а вполне прикладной документ на основе реальной жизни. Стратегия создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД".

Коммуникационная стратегия определяет приоритетность цифровых и дистанционных коммуникаций, формирует сталые процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими, но в то же время не отходить от принципов внешней политики Украины, определяет алгоритмы действий работников дипломатической службы в различных коммуникационных ситуациях.

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Стратегия публичной дипломатии и Коммуникационная стратегия непосредственно связаны, и поэтому были приняты в одном пакете.

"Обе стратегии - это новое качество стратегического управления в МИД. Мы работали над ними почти год, проводили широкие консультации с органами государственной власти и экспертами, как национальными, так и международными, и нам удалось создать действительно основательные документы ", - добавил министр.

Разработка коммуникационной стратегии и Стратегии публичной дипломатии стала возможной благодаря поддержке экспертов Группы кризисного управления ПРООН в Украине при МИД Украины.

Стратегии доступны для ознакомления на сайте МИД Украины: https://mfa.gov.ua/pro-ministerstvo/strategiyi-mzs
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Топ комментарии
+2
у зєбидла що не міністр, то дурко.
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26.03.2021 13:01
+2
Это жуть просто.
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26.03.2021 13:53
+1
Так все же, кто является послом Украины в США?)
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26.03.2021 13:02
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титанический труд целого министерства тянет на курсовую работу КИМО
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26.03.2021 12:53 Ответить
у зєбидла що не міністр, то дурко.
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26.03.2021 13:01 Ответить
Так все же, кто является послом Украины в США?)
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26.03.2021 13:02 Ответить
Чем менее значимое государство, тем больше глупого пафоса
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26.03.2021 13:08 Ответить
Дебилизм как и ковид похоже стал передаваться воздушно-капельным путем.... А был вроде бы нормальный дипломат.
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26.03.2021 13:29 Ответить
Він ніколи не був лідером, лише нормальним виконавцем. Не обтяженим патріотизмом. Таким і залишився. Куди хазяїн кулебу послав, туди кулеба і пішов.
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26.03.2021 13:49 Ответить
Это жуть просто.
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26.03.2021 13:53 Ответить
засунь усю цю свою дипломатію собі і квартальному дебілу у сраку.
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26.03.2021 14:49 Ответить
Тепер наше МЗС у світі не посилають нах. хіба що ліниві і ... цигани. Ніхто не приїжджає не телефонує(!) і не запрошує, знають, що тупі брехуни, котрі не відповідають за "базар". С(т)ратегію, кажете? Ну, ну...
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27.03.2021 09:06 Ответить
 
 