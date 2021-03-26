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"Шантажировать людей и городские власти - неприемлемо!" - Кличко о намерениях маршрутчиков поднять цены на проезд

Столичные власти последние шесть лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. А заявления частных перевозчиков о повышении стоимости проезда - шантаж людей и городской власти.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга в пятницу 26 марта, передвет Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Киевской городской администрации.

"Относительно намерений перевозчиков повысить тариф на перевозку, то напомню: городские власти последние шесть лет не регулирует установление тарифов на перевозку в частных маршрутках. Частные перевозчики готовят обоснования и предупреждают за 7 дней организатора перевозок (Департамент транспортной инфраструктуры КГГА) и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе, и Антимонопольный комитет. А намерение Ассоциации перевозчиков обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток я уже комментировал и еще раз скажу: это манипуляция! Частные маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти - это неприемлимо", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко

Мэр столицы также обратился к киевлянам.

"С введением строгих ограничений мы видим, какие очереди на остановках общественного транспорта. Те, кому не надо ехать на работу или по неотложным делам, оставайтесь дома. Не пользуйтесь общественным транспортом! Дайте возможность доехать на работу тем киевлянам, которые обеспечивают деятельность критически важных сфер города. Потому что получается, что у нас локдаун, закрыты учреждения, а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?" - отметил Кличко.

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Он также добавил, что сегодня весь общественный коммунальный транспорт работает на маршрутах. С наземного транспорта это - 1 131 единица подвижного состава. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Работает и метро.

"Но - подчеркну - транспорт не останавливали исключительно для того, чтобы пассажиры, которым нужно ехать на работу, работающие в сферах жизнеобеспечения города, могли до нее добраться", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Также глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заявил, что в субботу 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. 
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выход в твоих руках, педаля- закупи автобусы и вытесни маршрутки качественным транспортом.
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26.03.2021 13:15 Ответить
а ямы на дорогах засыпь кучами мусора с тротуаров)
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26.03.2021 13:18 Ответить
А чим дрібні підприємці гірші наприклад за Жеваго? Людська жадність безмежна. Компанія Жеваго Форрєксо збільшила прибутки за минулий рік на 70%, чистоганом бєглєц отримав 680 млн баксів, при обсязі реалізованої продукції (залізорудних окатишів з наших надр)в 1млрд 700 млн доларів. І саме смішне, заплатить податок з цих грошенят в цілих 5%. Закон, є закон!!!
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26.03.2021 14:14 Ответить
"Куда они все едут?"-этот дурак думает все в 7 утра едут на шопинг или на фитнес
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26.03.2021 13:17 Ответить
Віталя, займись, нарешті, дорогами.
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26.03.2021 13:20 Ответить
И это заявляет деятель, за четыре года в шесть раз поднявший цены на проезд в транспорте
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26.03.2021 13:22 Ответить
Интересная позиция у маршрутчиков: когда возили людей, как сельдей в бочке, в своих ржавых, не ремонтируемых, набитых людьми корытах- всех всё устраивало. И сверхдоходы в том числе. Мало того, даже пенсионеров, которым положен бесплатный проезд, брали по 1 человеку на один такой "рейс"! А теперь, когда разрешено заполнять 50% мест в тех корытах, то "вдруг" как резко стало "невыгодно"! И это при том, что переполненные сверх нормы маршрутки были ВСЕГДА!!! Ну так давай, Виталик, лишай их всех лицензий и вводи муниципальный транспорт! Хватит им зарабатывать на здоровье и жизни людей, так ещё и шантажировать в пандемию!
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26.03.2021 13:32 Ответить
Учора, за порушення карантинних обмежень їх добряче потрясли поліціянти, увечорі вони "зганяли пролетарську лють на пасажирах". Такого хамства, я за 15 років на 745 маршруті ще не бачів. Але водії знов були без масок і продовжували порушувати кількість наповнення та і все інше. Пасажири, як сказав один з них, тепер попали "під їх гарячу руку" на виписані 17 000 штрафів. 90-ті відпочивають. Повідомив про їх подвиги керівництво товки, чекаю вибачень. І за некчему, і за тупого, і за пішов на ХХХ, і за висадку з лівої полоси під колеса інших машин. Напевно ми забагато їм дозволяємо, непомічаємо начеб то дріних порушень і постійного хамства. Поліція і місто почало приводити їх до тями і ми повинні допомгти владі зробити цю сферу зразком з надання послуг перевезень у дусі культури і ввічливості. Пора надіти на ниїх маски, бо трохи оборзєлі.
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26.03.2021 13:55 Ответить
Львів.
відбулися публічні обговорення пропозицій перевізників щодо коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті… Отож
10 грн на проїзд у автобусах, а в електротранспорті 10 грн, якщо купити квиток у водія, 9 грн при купівлі квитка в кіоску, та 8 грн 50 коп при купівлі квитка через електронні сервіси - QR-коди Приват24, SMS, Bluetooth, або термінали самообслуговування IBOX та EasyPay.
.... Ці рішення вже розміщені на сайті міської ради.
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26.03.2021 16:18 Ответить
 
 