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Новости Национализация "Приватбанка"
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Антикоррупционный суд назначил экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко 50 млн грн залога

Антикоррупционный суд назначил экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко 50 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Соответствующее решение сегодня приняла судья ВАКС, передает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина.

На подозреваемую, вместе с тем, положили следующие обязательства:

  • прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, судьи и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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"Ходатайство прокуроров удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 22 027 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 50 миллионов 1 тысячу 290 гривен", - заявила судья.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

15 марта 2021 года Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка".

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26.03.2021 13:18 Ответить
Антикоррупционный суд назначил экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко 50 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4484
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26.03.2021 13:19 Ответить
Як завжди застави,підозри ,а в підсумку нуль !!!)))
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26.03.2021 13:34 Ответить
 
 