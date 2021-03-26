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В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ

В возрастной группе

В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Чаще всего жизнь людей в возрасте от 70 лет забирают болезни сердца и онкология.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Центре общественного здоровья.

"В Украине чаще всего жизнь людей в возрасте от 70 лет забирают болезни сердца и онкология. Сегодня в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности, добавился коронавирус. В возрастной группе 70+ от Covid-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", - сказано в сообщении ЦОЗ.

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По данным Государственной службы статистики Украины в 2019 году умерло 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше.

Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти людей в возрасте от 70 лет являются:

1️⃣Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей.
2️⃣Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%.
3️⃣Злокачественные новообразования (онкозаболевания) - 9,3%.
4️⃣Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

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"В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте от 70 лет. И хуже всего то, что оно растет. При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел! ️Снизить вероятность фатального влияния коронавируса на уже имеющиеся болезни у людей старшего возраста может вакцинация! ️Она развивает иммунитет к COVID-19 и должна облегчить течение болезни в случае заражения", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, в пятницу, 26 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитрано врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 производства Sinovac Biotech будет использоваться в первую очередь для вакцинации маломобильных граждан. В частности в приоритете будут маломобильные группы населения пожилого возраста. Мобильные бригады будут ездить по местам проживания маломобильных людей и вакцинировать этих людей, а также их опекунов.
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Топ комментарии
+9
В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8005
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26.03.2021 14:01
+2
Як вони взагалі доживають в нас до такого віку? Кожен 10 в 70 років помирає. Та в такому віці кожен день на рахунку чи то з ковідом чи то з чимсь іншим. Пандемія, яка зслуговує на знищення економіки та потурання правами та свободами тих кому до 70. Сюр.
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26.03.2021 13:49
+2
Чергову "застуду" розкручують.
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26.03.2021 16:14
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Як вони взагалі доживають в нас до такого віку? Кожен 10 в 70 років помирає. Та в такому віці кожен день на рахунку чи то з ковідом чи то з чимсь іншим. Пандемія, яка зслуговує на знищення економіки та потурання правами та свободами тих кому до 70. Сюр.
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26.03.2021 13:49 Ответить
Эдуард, неплохо, только вот где про олигархов? Где про заговор Гереги? Михал Иваныч будет не доволен!
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26.03.2021 13:57 Ответить
Пока Стёпа не припёр вакцину, как-то поспокойней было, а тут понеслось почему-то..
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26.03.2021 13:50 Ответить
Чергову "застуду" розкручують.
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26.03.2021 16:14 Ответить
Геноцид пенсионеров!пенсии платить не надо будет .
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26.03.2021 13:53 Ответить
В возрастной группе "70+" от COVID-19 умирает каждый 10-й из подхвативших вирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8005
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26.03.2021 14:01 Ответить
Жодне пальтечко не покращить невдалу зовнішність. До того ж за таку ціну в пальто, мабуть, вмонтовані міні-туалет, гумовий пісуар і тп необхідні для міністра аксесуари... Адже йому доводиться круглодобово боротися з заздрістю натовпу.
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26.03.2021 14:06 Ответить
Автівку хоч бачите ? Дешева ?
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26.03.2021 14:08 Ответить
Він заслужив цю автівку. Сказав же вам, що в закупці вакцин за наші гроші є його комерційна таємна складова.
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26.03.2021 14:16 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4046983.html Я вам один фокус покажу. Со статистикой.

Итак, берем https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-34-ifr/ научное исследование, которое говорит, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности от Ковид составляет 1,15 процента, а в бедных странах - 0,23 процента.
Дальше мы берем данные о смертности от в Украине. 342 сегодня. Так как Украина бедная страна то предположим процент 0,3. Дадим фору Зеленскому, Степанову и 73% умственно отсталого населения Украины.Это значит, что два месяца тому (https://www.vashezdorovie.dp.ua/2020/03/26/covid-19-2/ среднее время осложнений ) заболевших было не примерно 3900, а около СТА ТЫСЯЧ.
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26.03.2021 14:20 Ответить
Ось тут це є і без обчислень. на 26.01. хворіючих на ковід в Україні було 209215.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/
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26.03.2021 16:05 Ответить
я перестал верить в зе-статистику по ковиду, когда в середине декабря, кажется, в пятницу озвучили цифру 16 тыс. новых заражённых, а в понедельник их вдруг стало 4000...
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26.03.2021 16:13 Ответить
 
 