Реакции международных партнеров на дело "НВФ Семенченко и Шевченко" не было, - Кулеба

Министерство иностранных дел не получало реакции международных партнеров на недавнее разоблачение Службой безопасности Украины не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет реакции (международных партнеров. - Ред.) и, я думаю, что эта история (с разоблачением так называемой НВФ. - Ред.) в дальнейшем будет развиваться исключительно по линии правоохранительных органов", - сказал Кулеба.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.