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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Реакции международных партнеров на дело "НВФ Семенченко и Шевченко" не было, - Кулеба

Реакции международных партнеров на дело

Министерство иностранных дел не получало реакции международных партнеров на недавнее разоблачение Службой безопасности Украины не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет реакции (международных партнеров. - Ред.) и, я думаю, что эта история (с разоблачением так называемой НВФ. - Ред.) в дальнейшем будет развиваться исключительно по линии правоохранительных органов", - сказал Кулеба.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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ха, а вы так надеялись. Для того, чтобы предательство с вагнеровцами перебить).Не выйдет ребята. Сядут усе)
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26.03.2021 13:52 Ответить
Міжнародні парнтери не зобов'язані реагувати на кожен приступ прокремлівської шизофренії.
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26.03.2021 13:52 Ответить
Реакции международных партнеров на дело "НВФ Семенченко и Шевченко" не было.-Кодлан Коломойского не знает что делать дальше.
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26.03.2021 13:52 Ответить
никакого НВФ Семенченко и Шевченко" не было ,это перепуганная фантазия власти перед публикацией фильма о вагнеровцах
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26.03.2021 13:56 Ответить
хотя Семенченко надо судить за слив маршрута отхода наших войск под Дебальцево лаптям
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26.03.2021 13:58 Ответить
 
 