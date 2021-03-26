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Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам

Бывший начальник Киевской областной таможни Сергей Гила, который во время оккупации Крыма РФ в 2014 г. предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам, восстановлен в должности решением Житомирского окружного админсуда.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший сотрудник украинской таможни, блоггер Павел Верещагин, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Именем Украины восстановлен в должности начальник Киевской таможни Гостаможслужбы коллаборант, предатель, "коррупционер-рецидивист" - Гила Сергей Павлович (Дело № 240/757/21) https://reyestr.court.gov.ua/Review/95204488 

Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам 01

Срок апелляционного обжалования решения Житомирского суда, как положено, истекает 1 апреля, на праздник дураков.

Кроме того, его представителем подано заявление о принятии дополнительного решения по делу №240/757/21, в котором он просит запретить Государственной таможенной службе Украины при исполнении судебного решения применять к предателю ограничения, предусмотренные Законом Украины "Об очистке власти"  (https://reyestr.court.gov.ua/Review/95647831)", - написал он.

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Также блоггер выразил надежду на то, СБУ в курсе, что Гила Сергей Павлович после аннексии Крыма работал в штате ФТС (Федеральная таможенная служба. - Ре.) России: "Где адекватные действия в отношении лиц, которые не только предали свою родину, но и которые являются агентами страны агрессора и ярыми ее сторонниками, цель которых лишь одна - уничтожать любыми путями государство Украина?! Ау, господин Ivan Bakanov!!!!"

Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам 02

"И очень большой вопрос есть к судьям, которые выносят Именем Украины вот такие интересные решения", - добавил Верещагин.

Сайт "Миротворец" о Гиле: https://myrotvorets.center/criminal/gila-sergej-pavlovich/.

Согласно данным "Миротворца", в 2014 году после окупации Крыма Гила сбежал из Киева и поступил на службу в таможню России.

Суд восстановил в должности экс-начальника Киевской областной таможни Сергея Гилу, который предал Родину и сбежал в Крым на службу к россиянам 03
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Топ комментарии
+71
Це "плювок в морду" всій Україні.
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26.03.2021 14:02
+43
Да так же, как и Портнов - приехал в Украину после воцарения ЗЕленого гандона.
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26.03.2021 13:57
+38
все, что нужно знать о "реформированном" украинском "правосудии" и о клане украинских "судей" в этом символичном решении именем Украины.
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26.03.2021 13:55
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Это уже переходит в стадию маразма...
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26.03.2021 21:24 Ответить
Патриоты сидят в сизо. Сепары сидят в ОП и судах. Зеленый лохторат будет внукам рассказывать что мы за него не голосовали, когда внуки спросят кто просрал страну
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27.03.2021 10:23 Ответить
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