Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"

Китай просит Украину надлежащим образом решать конфликтный вопрос вокруг покупки китайскими инвесторами акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) на брифинге, отвечая на вопрос российского госагентства о реакции на возможную национализацию предприятия по указу президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Китай просит украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решать соответствующие вопросы", – приводятся слова Чуньин в стенограмме брифинга от 25 марта на сайте МИД Китая.

Спикер уточнила, что МИД проинформирован о соответствующих документах по "Мотор Сичи".

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).