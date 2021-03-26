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Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"

Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе

Китай просит Украину надлежащим образом решать конфликтный вопрос вокруг покупки китайскими инвесторами акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) на брифинге, отвечая на вопрос российского госагентства о реакции на возможную национализацию предприятия по указу президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Китай просит украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решать соответствующие вопросы", – приводятся слова Чуньин в стенограмме брифинга от 25 марта на сайте МИД Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал всю недвижимость и акции "Мотор Сич" и передал в управление АРМА

Спикер уточнила, что МИД проинформирован о соответствующих документах по "Мотор Сичи".

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

Также смотрите: Предприятие "Мотор Сич" вернут украинскому народу, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).
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Топ комментарии
+12
А теперь вспоминаем, как чина голосует в ООН по Донбассу, и Крыму.
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26.03.2021 14:05
+11
Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9040
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26.03.2021 14:03
+11
Він сам геморой для України.
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26.03.2021 14:06
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А де ж інвестиційна ЗЕняня?
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26.03.2021 14:02 Ответить
кидалы)
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26.03.2021 14:02 Ответить
Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи" - Цензор.НЕТ 9040
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26.03.2021 14:03 Ответить
пусть КНР отвечает на вопросики--- чей Крым? чей Тайвань? чей Тибет?
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26.03.2021 14:36 Ответить
в соответствии с законом и надлежащим образом решать соответствующие вопросы",Источник: https://censor.net/ru/n3255796

================
так и порешали в соответствии с законом-через суд
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26.03.2021 14:48 Ответить
Зачем Зеле нужно было разрешать продажу в декабре 2019 года чтобы сейчас иметь такой геморрой с Китаем? Дебилы, твою дивизию....
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26.03.2021 14:03 Ответить
Він сам геморой для України.
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26.03.2021 14:06 Ответить
Положили "верховному лидеру" непонятную бумажку на стол, он и подмахнул не глядя. А что там было, пусть взрослые разбираются.
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26.03.2021 14:07 Ответить
Я бы попросил, не верховному, а величайшему
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27.03.2021 00:47 Ответить
Патаму шо в декабре ему беня сказал а сейчас ему дядюшка Джо показал позу из Камасутры в которую его поставят если технологии уйдут в Китай. Как ни крути а вопрос про сос..ть или нет уже давно даже не стоит.
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26.03.2021 14:09 Ответить
Разрешить или запретить покупку акций и концентрацию контрольного пакета акций, может только АМКУ, а не Зеленский. АМКУ таких разрешений не выдавал, можно поподробнее, кто и что купил в декабре 2019 года ?
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26.03.2021 14:19 Ответить
Ага. Покупка акций "Мотор СИЧ" была оформлена в 20х числах декабря 2019 года. Когда у Зели уже была практически абсолютная власть в стране. И СБУ, и прокуратура, и СНБО, и АМКУ управлялись 100% его людьми. Так что все вопросы к "величайшему" и его холуям.
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26.03.2021 14:31 Ответить
23.11.2020

https://interfax.com.ua/news/economic/705519.html

Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"

Можно поподробнее о 20ых числах 2019 года ?
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26.03.2021 14:39 Ответить
а в ответ ТИШИНА
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26.03.2021 14:51 Ответить
Вы прямо пуп земли и кроме вас заняться больше нечем. Не лопните ненароком
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26.03.2021 15:13 Ответить
А пользоваться гуглом религия не позволяет или врожденное скудоумие?

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/boguslaev-podtverdil-prodaju-motor-sich-kitaytsam
Богуслаев подтвердил продажу Мотор Сич китайцам
14.12.2019, 11:10

Владельцы акций https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao АО Мотор Сич продали свои акции китайским инвесторам. Об этом рассказал президент компании https://file.liga.net/persons/vyacheslav-bogyslaev Вячеслав Богуслаев , передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837837-boguslaev-pidtverdiv-peredacu-akcij-motor-sici-kitajskim-kompaniam.html?fbclid=IwAR0dcn2zMZ39q-UUrS32NdariIZZgqdG_7UVuTVHhrzXGBmB5cJ0-hom5n4 Укринформ ......
Ошибся на пару-тройку дней.
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26.03.2021 15:10 Ответить
Все верно, Богуслаев в декабре 2019 года подтвердил продажу акций в 2017 году.
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26.03.2021 16:15 Ответить
Врешь.
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26.03.2021 17:29 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/poslednee-kitayskoe-preduprejdenie-investory-motor-sich-idut-v-mejdunarodnyy-arbitraj

Skyrizon в 2016 году купила 56% акций авиастроительной компании https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao Мотор Сич , но до сих пор не может управлять приобретенным активом из-за наложенного СБУ ареста на акции предприятия.

Также, по мнению китайских инвесторов, антимонопольный комитет умышленно затягивает с выдачей разрешения на концентрацию.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29189512.html

24 квітня 2018, 15:19

Щодо обвинувачення в концентрації пакету акцій у руках іноземця, то Богуслаєв заявив, що акції підприємства перебувають у вільному продажі на біржах. Також голова правління ПАТ «Мотор Січ» заявив, що співпраця з китайським бізнесом відбувається в законних рамках.

У липні 2017 року генпрокурор https://www.radiosvoboda.org/a/news/28631049.html Юрій Луценко заявив , що стосовно підприємства «Мотор Січ» https://www.radiosvoboda.org/a/news/28729478.html розслідують кілька кримінальних проваджень . «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в не встановленому законодавством порядку», - сказав Луценко.

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29187798.html

23 квітня 2018, 21:18

За інформацією СБУ, продаж контрольного пакету акцій стратегічного об'єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв'язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій.

Правоохоронці нагадали, що в межах цього провадження у 2017 році суд наклав арешт на пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» у 56 відсотків.

Так в каком году продали акции Мотор Сичи ?
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26.03.2021 17:40 Ответить
".... В июле 2017 Мотор Сич и компания Skyrizon в китайском Чунцине должны были учредить совместное предприятие и https://biz.liga.net/all/it/novosti/motor-sich-postroit-zavod-v-kitae построить завод по производству двигателей и газотурбинных установок. Но уже в сентябре 2017 https://biz.liga.net/all/it/novosti/sbu-podozrevaet-bogosulaeva-v-nezakonnoy-prodazhe-56-motor-sich выяснилось , что договоренности были значительно шире. Китайская компания через ряд фирм стала крупным акционером Мотор Сичи. В апреле 2018 СБУ провела ряд обысков, после чего по ходатайству ведомства суд https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/sud-nalojil-arest-na-aktsii-inostrannyh-vladeltsev-motor-sich наложил арест на 56% акций. Дело открыли по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению" - речь шла о возможном выводе технологий и ослабление обороноспособности Украины. В декабре 2019 года Богуслаев https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/boguslaev-podtverdil-prodaju-motor-sich-kitaytsam объяснил привлечения китайского инвестора попыткой избежать краха предприятия. Согласно https://smida.gov.ua/db/owners/14307794/2020/3 госреестра , на третий квартал 2020 года более 72% акций Мотор Сичи совокупно владеют семь малоизвестных компаний, 5% оформлены лично на гражданина КНР Он Синьлея. Антимонопольный комитет, куда обратилась Skyryzon, чтобы официально выкупить все акции у родственных компаний, не дал разрешения...."

Как 41% в 2017 году для совместного предприятия превратились в 2019 году в более 72% ?
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26.03.2021 17:49 Ответить
Причем тут завод в в китайском Чунцине, к акциям Мотор Сичи ? Дальше двух строк читать не умеем ? Китайская компания через ряд фирм стала крупным акционером Мотор Сичи. В апреле 2018 СБУ провела ряд обысков, после чего по ходатайству ведомства суд https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/sud-nalojil-arest-na-aktsii-inostrannyh-vladeltsev-motor-sich наложил арест на 56% акций.


Как 41% в 2017 году для совместного предприятия превратились в 2019 году в более 72% ?



Т.е. я так понимаю возражений, что акции были выкуплены не в 2019, а в 2017 уже нет ? Вот поэтому в 2018 году СБУ и открыло уголовное дело.


За інформацією СБУ, продаж контрольного пакету акцій стратегічного об'єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв'язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій
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26.03.2021 18:07 Ответить
Я привел выдержку всей истории "Мотор Сич" с китайцами. И еще раз -- есть разница в понятиях акционер, даже крупный, и хозяин, владеющим абсолютным пакетом акций. Которому уже не мешает никто безраздельно управлять предприятием. И у меня есть вопросы, как государство потеряло в 2019 году блокирующий пакет акций? Т.к. китайцы суммарно в 2020 году по данным госреестра владели уже 77% акций. Хотя еще в 2018 у государства был блокирующий пакет 25%+1 акция. Об этом прямо заявлял Абромавичус в своих интервью. НУ и?
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26.03.2021 18:30 Ответить
У китайцев в 2016 году уже было 56% акций 77% это с учетом акций Ярославского. Вначале хотели отдать государству 25%, потом передумали, отдали или продали их Ярославскому. По поводу хозяина, вы ошибаетесь, без разрешения АМКУ никто не может концертировать больше 10% акций в одних руках. Трудно понять, на что рассчитывали китайцы, или какие то негласные соглашения с Порошенко или что с нашей коррупцией все можно решить, но они сделали заявку в АМКУ на концентрацию 56% акций. Вот в этого все и началось. А если интересно, кому когда какие акции принадлежали, так это открытая информация.

https://smida.gov.ua/db/owners/14307794/2018/4
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26.03.2021 18:58 Ответить
Вот кстати интересная статья на эту тему. На многие вопросы найдете там ответы.

https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/na-konu-motor-sich-kak-ukraina-kitay-i-ssha-boryutsya-za-zavod-boguslaeva
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26.03.2021 19:00 Ответить
Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

Может перепутали с 2017 годом ?
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26.03.2021 14:40 Ответить
Вы сейчас, своими оправданиями Зеленского, сами станете в "цунцванг".
На самом деле, это стратегическое предприятие и изначально, вопрос его продажи, иностранному инвестору должен был прогоняться через СНБО и под лупой! А АКМУ тут уже "задним боком". Вы сейчас возразите причем тут СНБО и тут возникает встречный вопрос: Так какого хрена тогда Зеленский объявил национализацию именно решением СНБО! Если действительно, имела место незаконная продажа и ли с существенными нарушениями (например требовалось решение АКМУ а его не было....) то это должен был решить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУД! Нравится вам или нет, но Зеля уже влез в это дерьмо и выйти чистеньким (это не я а бояре) уже не выйдет!!!!
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26.03.2021 15:03 Ответить
Самое "веселое" нас ждет впереди: мы увидим как тот самый Зеленский, который типа не причем будет выкручиваться из ситуевины!
Выкрутиться можно, но нужно идти и договариваться с китайцами, которые на это уже открыто намекают (например предложить им что-то взамен или потребовать взамен от американцев, раз уж этой национализацией мы прикрываем их интересы). Но поскольку Зеленский исключительный идиот, он все сделает через жопу! И Украина (именно Украина, а не Зеленский) будет выплачивать Китаю несколько миллиардов!!!
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26.03.2021 15:07 Ответить
Я не за Зеленского или против, я так сказать за истину. Факт то, что акции Богуслаев продал в 2017 году. Именно по Закону, концентрация, поглощения, покупка контрольного пакета акций, согласовывается исключительно с АМКУ. Вот специально для Вас нашел ссылку. https://amcu.gov.ua/napryami/kontrol-za-koncentraciyami-ta-uzgodzhenimi-diyami/dozvil-na-koncentraciyu Китайцы купили акции в 2017 году, без разрешения АМКУ, мягко говоря поторопились. Юридически, к государству претензий быть не может, только к Богуслаеву.
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26.03.2021 16:22 Ответить
Еще раз: если причина была в нарушении законодательства, то это должен был решать суд например с подачи той же АКМУ. НО НЕ СНБО!!! И уж точно, речь должна была идти НЕ про НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ!
А вы сами, до того как кидать ссылки, для начала, почитали, что такое "концентрация" и поразмыслили ,попадают ли под нее китайцы!
Если что я экономист по образованию (точнее финансист) и что такое концентрация, поглощение, слияние, диверсификация....знаю довольно неплохо поскольку эти термины основа, которую должен знать любой финансист.
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27.03.2021 09:54 Ответить
Что еще должен был решить суд ? Арест акций и имущества произошел по решению суда, а не РНБО. И почему не национализация ? Это нормальная, мировая практика. Это же не экспроприация. Примут соответствующий закон и собственники получат какие то компенсации. Если Вы знаете термины, тогда не понятно, почему у Вас возникают вопросы. Пока все действия нашей стороны более менее законны, а вот действия китайцев и Богуслаева, не совсем законны. И пока осталось за ширмой, что обещали китайцам от предыдущей власти.
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27.03.2021 12:12 Ответить
По поводу концентрации, да, попадают. Они выкупили акции по пакетам до 10%, что бы не согласовывать с АМКУ. А потом сами подали предоставление разрешения на концентрацию акций.
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27.03.2021 12:17 Ответить
ну опять песик ты брешеш,
"продали" еще в 2017 без разрешения АМКУ, разрешения так и не получили по сегодняшний день
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26.03.2021 14:43 Ответить
Как я люблю тупых зебилов, когда они ни хрена не понимают и по тупому палятся.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/654876/
Богуслаев подтвердил продажу китайской компании "Мотор Сич"



".... Напоминаем:
Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас соглашение проверяет Антимонопольный комитет. Абромавичус также выразил уверенность, что соглашения с такими стратегически важными предприятиями должно контролировать государство.

Так где были зеленое СНБО и зеленое СБУ?
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26.03.2021 15:22 Ответить
покупают и купили это не одно и тоже,

для покупки нужно сначала получить разрешение в соответствующих органах а не мы купили теперь давайте нам разрешения, кому давали деньги с того пускай и спрашивают
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26.03.2021 15:44 Ответить
Они именно и купили. Богуслаев это четко сказал. И теперь они и спрашивают, вернее требуют почти 4 млрд.баксов с государства Украина. А платить придётся всем. Это примерно по 100 баксов с каждого.
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26.03.2021 17:37 Ответить
Они ничего не могут требовать как не было разрешения на покупку от АМКУ.
Дело открыто в Украинском Суде и никакой арбитраж не будет рассматривать иски пока не будет решение Украинского Суда
Он США сколько уже ждёт завершения судебных процессов по Фирташу в ЕС и ничего не могут сделать
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26.03.2021 20:24 Ответить
клоун работал четко по кацапским методичкам, в кремле были уверены что кукла трамп останется в цирковом строю и в ближайшие 5 лет имея дело с двумя клоунами можно было смело двигаться в старом направлении.
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26.03.2021 16:13 Ответить
А теперь вспоминаем, как чина голосует в ООН по Донбассу, и Крыму.
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26.03.2021 14:05 Ответить
пусть китайцы забирают Богуслаева..
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26.03.2021 14:07 Ответить
у него и так есть паспорт Кипра)
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26.03.2021 14:26 Ответить
міняємо на Тайвань...
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26.03.2021 14:08 Ответить
Китай,не надо только политизировать....,отправьте ещё раз своих промоскальских торговцев трусамы в Крым,пусть ещё там повы*буються,получите ещё больший хрен...
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26.03.2021 14:09 Ответить
питання в тому, що пакет акцій продавав громадянин Богуслаєв, багато років до того генеральний директор та по суті власник підприємства, а претензії Китаю чомусь стосуються України
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26.03.2021 14:12 Ответить
наверное было заверение китайцам от власти тогдашней что все будет в порядке с разрешениями на покупку но США предупредили панамского офшорника о последствиях для него в случае продажи
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26.03.2021 14:50 Ответить
а от нехай китайці зараз повідомять, про що тоді домовлялися. А все інше - припущення. Особисто для мене є одне-єдине питання: як акції стратегічного підприємтсва, що має оборонне значення, опинилися в руках особи, яка навіть не приховувала своїх ************** поглядів та довгі роки состояла в партії ригів?
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26.03.2021 15:02 Ответить
Продайте им по бронежилету Темп-3000. Раз уж так просят защитить. Можно еще и каски.
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26.03.2021 14:31 Ответить
обломайтесь, желтые империалисты...и вообще, долги отдают только трусы...(с)
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26.03.2021 14:35 Ответить
Конечно страна поможет отобрать деньги у тех кто их получил и вернуть взад !
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26.03.2021 14:41 Ответить
не берут. Они требуют исполнения условий сделки. Или выплаты огромного миллиардного штрафа за неустойку.
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26.03.2021 14:57 Ответить
Китай есть Китай, они просят, не дадут запомнят, горе будет. Нашли с кем шутить.
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26.03.2021 14:45 Ответить
Лезут везде. https://www.pnp.ru/politics/gosti-iz-kitaya-ocenili-vina-i-kurorty-kryma.html?fbclid=IwAR0VLKTGb9dHXBAOD_w9t3YLOM1OnBHJP4AsixBykgXfGpZjP47pwCnvKFU Китайская делегация оценила вина и курорты Крыма
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26.03.2021 15:12 Ответить
Ещё и завуска хорошая - от мёртвого осла уши.
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26.03.2021 15:26 Ответить
ссылки на рашка новости оставь себе, бот
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26.03.2021 15:35 Ответить
В декабре 2020 Китай принял новые правила для иностранных инвестиций.
Все инвестиции связанные с военным производством, критической инфраструктурой, энергетикой и сельским хозяйством подлежат государственному надзору. Китай имеет право проверять, отклонять и даже наказывать иностранных инвесторов, если есть угроза для национальной безопасности.
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26.03.2021 15:20 Ответить
идите нахер, собаки косоглазые
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26.03.2021 15:40 Ответить
УЖЕ ЗАЩИТИЛИ !)
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26.03.2021 19:52 Ответить
Какие инвестиции?Сп&здят документацию ,завод обанкротятся.Богуслаев,предатель,на нары.
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27.03.2021 08:17 Ответить
Гепу и за меньшее инвалидом сделали. Могут набежать граждане Панамы, Белиза, Кипра и других островов и поставить под угрозу здоровье семьи Богуслаевых.
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27.03.2021 11:42 Ответить
 
 