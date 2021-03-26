Китай просит Украину защитить китайских инвесторов в вопросе "Мотор Сичи"
Китай просит Украину надлежащим образом решать конфликтный вопрос вокруг покупки китайскими инвесторами акций ПАО "Мотор Сич".
Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) на брифинге, отвечая на вопрос российского госагентства о реакции на возможную национализацию предприятия по указу президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Китай просит украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решать соответствующие вопросы", – приводятся слова Чуньин в стенограмме брифинга от 25 марта на сайте МИД Китая.
Спикер уточнила, что МИД проинформирован о соответствующих документах по "Мотор Сичи".
Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".
Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).
Пожалуйста, подождите...
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так и порешали в соответствии с законом-через суд
https://interfax.com.ua/news/economic/705519.html
Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"
Можно поподробнее о 20ых числах 2019 года ?
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/boguslaev-podtverdil-prodaju-motor-sich-kitaytsam
Богуслаев подтвердил продажу Мотор Сич китайцам
14.12.2019, 11:10
Владельцы акций https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao АО Мотор Сич продали свои акции китайским инвесторам. Об этом рассказал президент компании https://file.liga.net/persons/vyacheslav-bogyslaev Вячеслав Богуслаев , передает https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837837-boguslaev-pidtverdiv-peredacu-akcij-motor-sici-kitajskim-kompaniam.html?fbclid=IwAR0dcn2zMZ39q-UUrS32NdariIZZgqdG_7UVuTVHhrzXGBmB5cJ0-hom5n4 Укринформ ......
Ошибся на пару-тройку дней.
Skyrizon в 2016 году купила 56% акций авиастроительной компании https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao Мотор Сич , но до сих пор не может управлять приобретенным активом из-за наложенного СБУ ареста на акции предприятия.
Также, по мнению китайских инвесторов, антимонопольный комитет умышленно затягивает с выдачей разрешения на концентрацию.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29189512.html
24 квітня 2018, 15:19
Щодо обвинувачення в концентрації пакету акцій у руках іноземця, то Богуслаєв заявив, що акції підприємства перебувають у вільному продажі на біржах. Також голова правління ПАТ «Мотор Січ» заявив, що співпраця з китайським бізнесом відбувається в законних рамках.
У липні 2017 року генпрокурор https://www.radiosvoboda.org/a/news/28631049.html Юрій Луценко заявив , що стосовно підприємства «Мотор Січ» https://www.radiosvoboda.org/a/news/28729478.html розслідують кілька кримінальних проваджень . «Одне з них веде Служба безпеки України, і воно зводиться до того, що велику частину акцій, які були раніше виведені на офшорні компанії, у власність передали в не встановленому законодавством порядку», - сказав Луценко.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29187798.html
23 квітня 2018, 21:18
За інформацією СБУ, продаж контрольного пакету акцій стратегічного об'єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв'язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій.
Правоохоронці нагадали, що в межах цього провадження у 2017 році суд наклав арешт на пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» у 56 відсотків.
Так в каком году продали акции Мотор Сичи ?
Как 41% в 2017 году для совместного предприятия превратились в 2019 году в более 72% ?
Как 41% в 2017 году для совместного предприятия превратились в 2019 году в более 72% ?
Т.е. я так понимаю возражений, что акции были выкуплены не в 2019, а в 2017 уже нет ? Вот поэтому в 2018 году СБУ и открыло уголовное дело.
За інформацією СБУ, продаж контрольного пакету акцій стратегічного об'єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв'язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій
https://smida.gov.ua/db/owners/14307794/2018/4
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/article/na-konu-motor-sich-kak-ukraina-kitay-i-ssha-boryutsya-za-zavod-boguslaeva
Может перепутали с 2017 годом ?
На самом деле, это стратегическое предприятие и изначально, вопрос его продажи, иностранному инвестору должен был прогоняться через СНБО и под лупой! А АКМУ тут уже "задним боком". Вы сейчас возразите причем тут СНБО и тут возникает встречный вопрос: Так какого хрена тогда Зеленский объявил национализацию именно решением СНБО! Если действительно, имела место незаконная продажа и ли с существенными нарушениями (например требовалось решение АКМУ а его не было....) то это должен был решить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУД! Нравится вам или нет, но Зеля уже влез в это дерьмо и выйти чистеньким (это не я а бояре) уже не выйдет!!!!
Выкрутиться можно, но нужно идти и договариваться с китайцами, которые на это уже открыто намекают (например предложить им что-то взамен или потребовать взамен от американцев, раз уж этой национализацией мы прикрываем их интересы). Но поскольку Зеленский исключительный идиот, он все сделает через жопу! И Украина (именно Украина, а не Зеленский) будет выплачивать Китаю несколько миллиардов!!!
А вы сами, до того как кидать ссылки, для начала, почитали, что такое "концентрация" и поразмыслили ,попадают ли под нее китайцы!
Если что я экономист по образованию (точнее финансист) и что такое концентрация, поглощение, слияние, диверсификация....знаю довольно неплохо поскольку эти термины основа, которую должен знать любой финансист.
"продали" еще в 2017 без разрешения АМКУ, разрешения так и не получили по сегодняшний день
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/654876/
Богуслаев подтвердил продажу китайской компании "Мотор Сич"
".... Напоминаем:
Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
Глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичус подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", и сейчас соглашение проверяет Антимонопольный комитет. Абромавичус также выразил уверенность, что соглашения с такими стратегически важными предприятиями должно контролировать государство.
Так где были зеленое СНБО и зеленое СБУ?
для покупки нужно сначала получить разрешение в соответствующих органах а не мы купили теперь давайте нам разрешения, кому давали деньги с того пускай и спрашивают
Дело открыто в Украинском Суде и никакой арбитраж не будет рассматривать иски пока не будет решение Украинского Суда
Он США сколько уже ждёт завершения судебных процессов по Фирташу в ЕС и ничего не могут сделать
Все инвестиции связанные с военным производством, критической инфраструктурой, энергетикой и сельским хозяйством подлежат государственному надзору. Китай имеет право проверять, отклонять и даже наказывать иностранных инвесторов, если есть угроза для национальной безопасности.