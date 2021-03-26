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За сутки в ВСУ зарегистрировано 243 новых случая заболевания COVID-19, 9 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 243 новых случая заболевания COVID-19, 9 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 26 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 429 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Всего за время пандемии выздоровели 17 862 человека, летальных случаев 53. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 648 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 738 человек, всего - 174 325, - Степанов

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 17 306 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 101 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 646 человек.
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За сутки в ВСУ зарегистрировано 243 новых случая заболевания COVID-19, 9 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7910
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26.03.2021 14:34 Ответить
 
 