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Литва (2335) Науседа Гитанас (234)

Пока из-за агрессии России в Украине гибнут люди, говорить о перезагрузке между ЕС и РФ безответственно, - Науседа

Пока из-за агрессии России в Украине гибнут люди, говорить о перезагрузке между ЕС и РФ безответственно, - Науседа

Говорить о перезагрузке отношений Евросоюза и России безответственно, пока на востоке Украины идет война.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

После заседания Совета Европы в четверг, 25 марта, Науседа отметил, что ситуация в Украине ухудшается, а из-за агрессивных действий России гибнут люди.

"Было бы безответственным... говорить о некоторой перезагрузке в таких условиях", – подчеркнул президент Литвы.

Напомним, 4-6 февраля 2021 года Москву посетил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".

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7 февраля по итогам визита Боррель заявил, что пути России и Евросоюза все больше расходятся.
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Є таке - лежить хворий в комі, у нього травмований мозок, розірвана жопа і ще блохи всякі. Перше питання - від чого кома? Від жопи?
Зрозуміло, що лікують спочатку мозок, а жопа й блохи - може вилікувати й сам, як мозок буде здоровий. Так що засуньте свої ідеї собі в дупу.
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26.03.2021 14:25 Ответить
Дякую особисто... але розумію, що це ситуативна заява. Бо при нагоді, здасть орді Балтію НАТО, що склотару.
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26.03.2021 14:40 Ответить
 
 