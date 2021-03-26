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Украинские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм, - министр спорта Гутцайт

Украинские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм, - министр спорта Гутцайт

Подготовка украинских спортсменов к Олимпийским играм происходит в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Несмотря на сложный год, наши спортсмены активно готовятся к главному событию мира - Олимпийским играм. Спортсмены и тренеры штатной команды национальных сборных команд обеспечены финансово-материальным ресурсом, достаточным для выполнения поставленных задач. Социальной защите спортсменов и тренеров также способствовала своевременная выплата стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины", - отметил министр.

По словам, замглавы Министерства молодежи и спорта Нины Уманец, общая сумма расходов, направленных на виды спорта с 2017 по 2021 год, составляет 3,4 млн грн. В том числе на подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх, в частности в 2020 году на сумму 36,8 тыс. грн, в 2021 году 96,4 тыс. грн.

Уманец также добавил, что качественным условиям подготовки способствовало увеличение денежной нормы расходов на питание спортсменов и тренеров, в том числе для организации питания по типу "шведского стола" (с 353,27 грн до 456,18 грн), на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (с 127 грн до 254 грн).

Также читайте: Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Автор: 
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Топ комментарии
+1
иудей
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26.03.2021 16:58
+1
Иудеем может быть и узкоглазый японец, а я спрашивал об национальности.
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26.03.2021 17:36
+1
еврейской Источник : инет .
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26.03.2021 18:41
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министр спорта Гутцайт

це певно збірна Ізраїлю
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26.03.2021 14:58 Ответить
Гутцайт ???
Тоже из славян ???
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26.03.2021 15:46 Ответить
иудей
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26.03.2021 16:58 Ответить
Иудеем может быть и узкоглазый японец, а я спрашивал об национальности.
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26.03.2021 17:36 Ответить
еврейской Источник : инет .
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26.03.2021 18:41 Ответить
Ну, так типерь фсё стала панятна...
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26.03.2021 18:55 Ответить
Володимир Маркович, переможець Маккабіади 2005 року
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22.06.2021 13:25 Ответить
Оце цікаво! Виявляється, в Україні є міністр спорту! Ура! Шапками всіх закидаємо. Всі медалі наші!
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26.03.2021 18:23 Ответить
Я тоже увлекаюсь спортом. Я играю в футбол, но как и все любители спорта, люблю вечером посидеть, и посмотреть матч любимой команды. И однажды мой знакомый посоветовал мне делать ставки, сказав что лучше всего делать это через капперов , потому что, они полностью посвящают себя спорту. Но как выбрать, я не знал, тогда знакомый скинул мне отличную статью https://kapper-ratings.ru/vybor-kappera/ там все понятно написано. Думаю вам пригодится
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31.03.2021 14:57 Ответить
 
 