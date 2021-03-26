Украинские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм, - министр спорта Гутцайт

Подготовка украинских спортсменов к Олимпийским играм происходит в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Несмотря на сложный год, наши спортсмены активно готовятся к главному событию мира - Олимпийским играм. Спортсмены и тренеры штатной команды национальных сборных команд обеспечены финансово-материальным ресурсом, достаточным для выполнения поставленных задач. Социальной защите спортсменов и тренеров также способствовала своевременная выплата стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины", - отметил министр.

По словам, замглавы Министерства молодежи и спорта Нины Уманец, общая сумма расходов, направленных на виды спорта с 2017 по 2021 год, составляет 3,4 млн грн. В том числе на подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх, в частности в 2020 году на сумму 36,8 тыс. грн, в 2021 году 96,4 тыс. грн.

Уманец также добавил, что качественным условиям подготовки способствовало увеличение денежной нормы расходов на питание спортсменов и тренеров, в том числе для организации питания по типу "шведского стола" (с 353,27 грн до 456,18 грн), на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (с 127 грн до 254 грн).

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