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Новости Приговор Стерненко
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опрос (2651) вандализм (592) Офис Президента (1775)

65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга"

65% опрошенных жителей Украины считают, что участники протеста в поддержку осужденного активиста должны нести ответственность за разрисованные стены здания Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненко, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает этих акций.

65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос Рейтинга 01

Вместе с тем, 74% слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента (34% - много, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.

При этом 65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание Офиса Президента, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% за то, что не реагировать на это.

65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос Рейтинга 02

Инфографика: Социологичекая группа "Рейтинг"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Также читайте: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
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Топ комментарии
+34
Блін, а чого не 73%?!
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26.03.2021 15:03
+25
Опрос проводили в ОПе?
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26.03.2021 15:03
+25
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6508
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26.03.2021 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Блін, а чого не 73%?!
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26.03.2021 15:03 Ответить
Часть зебилов разочаровалась в голобородьке
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26.03.2021 15:04 Ответить
в следущий раз зэбильё па приколу выберут киву
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26.03.2021 16:15 Ответить
8% не пережила всех Зе-достижений и локдаунов. Как говорится: "дошли не все"
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26.03.2021 15:09 Ответить
Так вони ж і є ці 73
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26.03.2021 15:26 Ответить
8% в очередях за: зарплатами в школах, вакцинациями, компенсациями для ФОПов, растаможкой для БЛЯхеров, кредитами под 7%, краской для ОПы.
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26.03.2021 16:24 Ответить
Считать умеешь? 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать, остальные не поддерживают или безразличны. 100%-23%-4%= 73%
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26.03.2021 18:32 Ответить
Во! А то я вже й хвилюватись почав. Аж ні, все сходиться... 73 то вже якесь сакральне число, типу, вирок вже якийсь...
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26.03.2021 18:37 Ответить
Беспокоиться таки нужно. Зеля который непутевый идет уверенно на второй срок. В огромной стране нет человека который способен возглавить страну.
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26.03.2021 18:42 Ответить
Проблема не в тому, що його нема. Проблема в тому, що він тому наріду НЕ ПОТРІБЕН!
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26.03.2021 18:46 Ответить
Если бы был не нужен то давно бы уже под рашкой были. Но против всех законов логики с убогим Порохом и глупым Зелей Украина держиться. Держиться на энтузиазме обычных людей. И не ведется на заказные акции типа в поддержку Стерненка. Народ таки умный, а вот лидера нет.
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26.03.2021 18:52 Ответить
Статистична похибка
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26.03.2021 19:15 Ответить
3% десь загубилися
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26.03.2021 21:03 Ответить
Опрос проводили в ОПе?
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26.03.2021 15:03 Ответить
Згоден!
Тоді завершувати операцію по затриманню вагнерівнців повинен бойовий блазень та віконт д'Єрмак!
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26.03.2021 15:04 Ответить
за цією логікою Румунія повинна відшкодувати родині чаушеску...
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26.03.2021 15:04 Ответить
Збитки з реальної оцінкою в 50000 грн, чи вигадані ОПУ 2 млн?
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26.03.2021 15:05 Ответить
а памперси для нелоха, теж в копієчку влетіли ?
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26.03.2021 15:34 Ответить
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2460
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26.03.2021 15:06 Ответить
пропоную ще назви:
1. "Право налєво"
2. "Слєва-направо"
3. "Всюди Г+Гуано"
4. "Право - це десно" (за участю српских йумористів)
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26.03.2021 15:08 Ответить
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6508
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26.03.2021 15:11 Ответить
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1736
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26.03.2021 15:16 Ответить
Зачем его отмывать???
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26.03.2021 15:07 Ответить
Социологичекой группе "Рейтинг" больше заняться нечем?! Когда собаке нечего делать, она .... (далее по тексту)
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26.03.2021 15:07 Ответить
Відпрацьовують заплачені за таке "дослідження" гроші. Там і напрямок думок і % - все наперед обговорено...
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26.03.2021 15:10 Ответить
и, главное, подмена главного в этом инциденте и отвлечение внимания на всякую хрень
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26.03.2021 15:14 Ответить
Ну, ни скажите... Разница в том, что собаки лижут яйца себе, а социологическая группа "Рейтинг" - зеле с каломоем... и собачки - просто так, от безделья, а у "рейтинга" - это такая хорошо оплачиваемая работа...
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26.03.2021 15:18 Ответить
Активістам варто подати до суду - хай Г+Г відшкодовує або їм виплатить за перформанс, вони ж на цьому піарилися вчора...
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26.03.2021 15:07 Ответить
так.так.. скільки беня заробив на рекламі під час передачі ?
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26.03.2021 15:20 Ответить
Зеленский нагадил, а оплачивать серьезный рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифы должны...кто, зебилята, должен платить за зеленского? Шо-шо, зеленский? Неа, вы должны платить за зеленского. Он набивает карманы, вы платите. Все просто
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26.03.2021 15:08 Ответить
Дайте подумать....Ну если за раскрытие схемы Ермака, решили сделать виноватым Лероса, за "вагнергейт" решили сделать ответственными, тех кто рассказал про предательство.....то вполне зе-логично, что за рост цен должны отвечать те кто написал про рост цен!
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26.03.2021 15:14 Ответить
пусть будет так. Но тогда и за двери должна отвечать Мосейчук. По всей строгости закона
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26.03.2021 15:18 Ответить
Зеля у нас отвечает только за: видосики, ревизию курортов и прием поздравлений, что он "найвеличніший лідер **********"
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26.03.2021 15:24 Ответить
Роздули помальовані стіни і двері до масштабу національної трагедії. А про "вагнерівців", сотні трупів від "корони" та втрати на фронті - тиша.
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26.03.2021 15:08 Ответить
- Який фільм мав найбільший вплив на ваше життя?
- Слуга народу, але я, пілять, його навіть не дивився!
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26.03.2021 15:09 Ответить
Давление на суд - уголовка.
А обрисовывали не для того, что бы смывать.
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26.03.2021 15:10 Ответить
Зеленський має одмивати. Це його ОПа. Як на мене - хай так і висить. Зеля - лох, хіба не правда? Не подобається - Зелі в руки відро ацетона - хай змиває правду про себе.
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26.03.2021 15:10 Ответить
Вы шо?!!! Сдурели? Наркоману ведро ацетона и тряпку давать!!!
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26.03.2021 15:17 Ответить
нічого, хай вчиться. Два відра винюхає - а одним відмиє.
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26.03.2021 15:21 Ответить
Ну, тогда, пусть зебилы возмещают нормальным людям ущерб от правления зеленой банды!
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26.03.2021 15:10 Ответить
Актуальный опрос и главное во время. Главное что граждан не интересует подороже продуктов, коммуналки и топлива. Граждан интересует кто должен мыть офис ЗЕ.
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26.03.2021 15:12 Ответить
Радует, что хоть 65%, таки, мозги не отсушили.....
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26.03.2021 15:12 Ответить
Вот и чехол на бутылку нарисовался
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26.03.2021 15:14 Ответить
Ты бы убрал слово "секретарь"....
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26.03.2021 15:16 Ответить
Вопрос "рейтингу": А какой у вас рейтинг, только среди украинцев?
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26.03.2021 15:13 Ответить
Зе🔎 сбил золото и стырил люстры с гос дачи, бородатая бабушка стырила двери с ОПы. Так кто мародёры?
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26.03.2021 15:13 Ответить
Порох, естественно,ведь это он их заставил.😄
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26.03.2021 15:30 Ответить
Вірно, хай займеться тим, що вміє - і двері помиє.
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26.03.2021 15:14 Ответить
какие опросы "важные" , прям народ не спит , всё думает гадает - кто отмоет стены ? а других другие опросы проводить не к чему , ни цены , ни медицина ни образование ни ...ни ...ни , главное чтобы рейтинг помог разобраться плебсу кто отмыть стену должен
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26.03.2021 15:14 Ответить
По моему субъективному мнению,большинство народа вообще не знает,что кто-то что-то написал на дверях ОПы.Тем кто знает, по-моему,абсолютно фиолетово было бы,если бы на ОПе даже кровлю сняли.
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26.03.2021 15:35 Ответить
Ясно, що це брехлорейтинг від лоха.
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26.03.2021 15:16 Ответить
дурня.. не треба відмивати ?
Стерненко і Антоненко ще за гратами ..
і не тільки вони..
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26.03.2021 15:17 Ответить
А з іншого боку - відмити і компенсувати - це не кримінал... Тобто 65% не хочуть кримінального переслідування, а лише адміністративного! А в МВС шиють кримінал!

За розмальовані стіни і побиті вікна у нас ЗАЖДИ давали адмінку - навіть при совку!
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26.03.2021 15:22 Ответить
Так при совку і наркоманів в президенти не обирали.
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26.03.2021 15:38 Ответить
А опрос, кто должен ответить за смерть от ковида более 300 украинцев в день никто провести не хочет?
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26.03.2021 15:22 Ответить
а по мне пида#асить должны ган#оша херашенко, сабаков и дЕрмак.
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26.03.2021 15:24 Ответить
Порошенко со своей пусть отмывает!
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26.03.2021 15:25 Ответить
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26.03.2021 15:27 Ответить
Иди помогай.
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26.03.2021 15:31 Ответить
пнх - специально для тупых, туманов саша
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26.03.2021 15:34 Ответить
Ну так вперёд! Я проверю, припаркуюсь только.
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26.03.2021 15:37 Ответить
65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4726
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26.03.2021 15:26 Ответить
ПЕНДЕЛЬ оуела
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26.03.2021 15:28 Ответить
Мендель так интенсивно работает, что Бубочка уже год не то что играть на пианино - смотреть на него не может!
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26.03.2021 15:38 Ответить
65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6959
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26.03.2021 15:29 Ответить
Маніпулятори херові!
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26.03.2021 15:30 Ответить
Когда на 1+1 покажут кино про предателей в ОП и «вагнеровцев»?
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26.03.2021 15:31 Ответить
Нет там таких!
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26.03.2021 15:32 Ответить
А на счёт дверей и прочее, этим должен заниматься только сам провокатор, который спровоцировал такое безобразие! "Слуги" к вам пришли ваши хозяева, которые вам платят и содержат, почему дверь заперта и ни кто не вышел?
PS: Всё визжите что одного пенса кормит столько то работающих, а сколько работающих кормят одну "слугу", а призЕдента??? За что, мы вам платим???
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26.03.2021 15:33 Ответить
PS: КСТАТИ, А СТЕРНЕНКО ОСВОБОДИЛИ ??? Опять провокация!!! Няша№2 бенядиктовна, ты должна первая, двери оттирать!!!
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26.03.2021 15:45 Ответить
@бані раби!
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26.03.2021 15:35 Ответить
Побежали такие геть панду, а Аваков в последний момент ловко увернулся и активисты вляпались лицом в какашки.
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26.03.2021 15:36 Ответить
брехня
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26.03.2021 15:44 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255812/65_oproshennyh_grajdan_schitayut_chto_vozmeschat_uscherb_ili_otmyvat_ofis_prezidenta_doljny_uchastniki...а раньше было 73%
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26.03.2021 15:45 Ответить
Опитування проводили серед прибиральників офісу президента.
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26.03.2021 15:49 Ответить
Да они и не против, только кто им даст отмыть? Как же тогда освоить 2 лимона?
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26.03.2021 15:58 Ответить
Катастрофа, 65% быдла голосуют за белорусский вариант развития, то есть добровольное рабство.
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26.03.2021 16:06 Ответить
Хто має бути нашим лідером, Костя? Є консенсус?
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26.03.2021 16:26 Ответить
Пусть с протестующих возьмут деньги по полной программе, а мыть может кто угодно.
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26.03.2021 16:23 Ответить
Нє, нє, нє! Відмивати офіс мають не виконавці, а замовники! А замовник цього неподобства - Зєля! Це тільки йому це було вигідно!
Пояснюю на пальцях.
Вже півтора роки стало добре зрозуміло, що Зєля - російський шпигун. Що треба шпигуну? Щоб Україна була знищена. Ось Зєля і:
- зробив діру в бюджеті розміром в 300 млрд. гр.
- вперше за всі часи Незалежності кількість інвестицій в Україну стала меньшою, ніж за кількість їх втечі
- втеча українців за кордон і зубожіння в Україні збільшується
- шалена корупція, яку Пєця розпліднив, тільки збільшується
- армія не отримує навіть того малого, що було за Пєці
- новітнє озброєння не фінансується і не виробляється
- з Зєлєю наші стратегічні партнери не хочуть не тільки зустрічатись, а навіть і розмовляти по телефону
- українці за Зєлі збіднішали у десятеро, а олігархи збагатились на десятки мільярдів доларів
- Антоненко, торнадівці, Стерненко, Семенченко, Шевченко Євген - Герої, що переслідуються за свою любов і пожертву до України.
- Крапка. Досить. Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 16:23 Ответить
І Це опитування проводилось серед "насєлєнія", країна якого займає останні щаблі по відчуття щастя ... Країна, в якій більше 50% живе за межею бідності («За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців.1 февр. 2021 г.) І цим ідіотам заважають протестні акціі, а не клоуни та аферисти при владі, не друзі зєлі - бєні і дубінські, єрмаки, сцівохи, татарови, а їм заважають люди, які хочуть справедливості... Да, ху#ло має мрію повернути українських рабів назад, у маЦковську імперію, і це таки зробить руками корисних дурнів!

Международный рейтинг счастья: Украина находится на 123 позиции и догоняет Намибию...
Украина занимает самую низкую позицию среди европейских стран.
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26.03.2021 16:31 Ответить
Остались еще вменяемых 65%, значит есть у Украины теоретическое будущее в Европе.
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26.03.2021 17:23 Ответить
всего то ? сколько раз одного и того же опрашивали ? отмывать стены и менять двери должны за свой счёт те, по чьему решению Стерненко незаконно заключили в СИЗО...то есть - 100% судьи Зеленского во главе со своим наставником с Банковой....тогда в Украине прекратятся справедливые протесты против принятия продажными судьями несправедливых решений против проукраинских граждан..всё очень просто...
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26.03.2021 17:29 Ответить
Полностью поддерживаю. Только не просто за их счет, а тряпку в зубы и пускай отмывают.
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26.03.2021 18:34 Ответить
65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2930
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26.03.2021 18:44 Ответить
Еврейский цирк
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26.03.2021 21:21 Ответить
А я считаю, что отмывать это все должна Опа во главе с зеленским---именно они виновники того, что случилось.
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26.03.2021 21:58 Ответить
То что патриотов сажают сотнями их не волнует? Стерненко вменяют похижение за выкуп в 300 гр.!!!! Кто в это поверит кроме ватных судей и ваты из ОП.
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26.03.2021 22:08 Ответить
Власть полностью охренела!!! Глава ДУК Донбас, человек остановивший агрессию россии сидит в тюрьме! Зе следующий будешь ты! https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20210326-sud-zaareshtuvav-eks-nardepa-semenchenka-bez-mozhlyvosti-vnesennya-zastavy/
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26.03.2021 22:11 Ответить
опзж и слуг олигархов опрашивали.
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26.03.2021 22:19 Ответить
правильно считают.
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28.03.2021 01:21 Ответить
 
 