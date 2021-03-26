65% опрошенных граждан считают, что возмещать ущерб или отмывать Офис Президента должны участники акции за Стерненко, - опрос "Рейтинга"
65% опрошенных жителей Украины считают, что участники протеста в поддержку осужденного активиста должны нести ответственность за разрисованные стены здания Офиса Президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".
43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненко, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает этих акций.
Вместе с тем, 74% слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента (34% - много, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.
При этом 65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание Офиса Президента, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% за то, что не реагировать на это.
Инфографика: Социологичекая группа "Рейтинг"
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
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Тоді завершувати операцію по затриманню вагнерівнців повинен бойовий блазень та віконт д'Єрмак!
1. "Право налєво"
2. "Слєва-направо"
3. "Всюди Г+Гуано"
4. "Право - це десно" (за участю српских йумористів)
- Слуга народу, але я, пілять, його навіть не дивився!
А обрисовывали не для того, что бы смывать.
Стерненко і Антоненко ще за гратами ..
і не тільки вони..
За розмальовані стіни і побиті вікна у нас ЗАЖДИ давали адмінку - навіть при совку!
PS: Всё визжите что одного пенса кормит столько то работающих, а сколько работающих кормят одну "слугу", а призЕдента??? За что, мы вам платим???
Пояснюю на пальцях.
Вже півтора роки стало добре зрозуміло, що Зєля - російський шпигун. Що треба шпигуну? Щоб Україна була знищена. Ось Зєля і:
- зробив діру в бюджеті розміром в 300 млрд. гр.
- вперше за всі часи Незалежності кількість інвестицій в Україну стала меньшою, ніж за кількість їх втечі
- втеча українців за кордон і зубожіння в Україні збільшується
- шалена корупція, яку Пєця розпліднив, тільки збільшується
- армія не отримує навіть того малого, що було за Пєці
- новітнє озброєння не фінансується і не виробляється
- з Зєлєю наші стратегічні партнери не хочуть не тільки зустрічатись, а навіть і розмовляти по телефону
- українці за Зєлі збіднішали у десятеро, а олігархи збагатились на десятки мільярдів доларів
- Антоненко, торнадівці, Стерненко, Семенченко, Шевченко Євген - Герої, що переслідуються за свою любов і пожертву до України.
- Крапка. Досить. Зєлю геть. Дострокові.
Международный рейтинг счастья: Украина находится на 123 позиции и догоняет Намибию...
Украина занимает самую низкую позицию среди европейских стран.