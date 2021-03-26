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Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014

Руководитель движения Медведчука

Один из членов партии "Украинский выбор-Право народа", главой которой является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук - Иван Комелов прокомментировал информацию об объявлении ему подозрения Офисом Генпрокурора Украины в содействии оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать его не собираюсь", - сказал Комелов.

Он также подтвердил, что призвал к выходу полуострова из состава Украины.

В настоящее время Комелов является председателем Севастопольской организации партии "Родина".

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.

Позже Слюсаренко, Синявскому и Комелову объявили о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма.

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Топ комментарии
+14
цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
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26.03.2021 15:10
+14
Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
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26.03.2021 15:11
+13
А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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26.03.2021 15:25
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Так медвежкины или медведкиномачечкины?
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26.03.2021 15:23 Ответить
Ты кацап до белочки допился.
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26.03.2021 15:57 Ответить
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26.03.2021 16:00 Ответить
цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
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26.03.2021 15:10 Ответить
Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
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26.03.2021 15:11 Ответить
Постить слова этого идиота - моветон
https://youtube.com/watch?v=qirDoFkWPYo
https://www.inforesist.org/rasskazyval-o-hunte-i-rabotal-na-sozdatelya-oplota-na-forume-poroshenko-zasvetilsya-skandalnyj-bloger/amp/
https://antikor.com.ua/articles/295488-bloger_prihiljnik_medvedchuka_ta_poroshenka_zajaviv_shcho_vchinitj_samogubstvo_jakshcho_peremohe_zel
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26.03.2021 15:28 Ответить
карлсон пошел в разнос

Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7531
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26.03.2021 15:12 Ответить
Что случилось , что то пошло не так у шлакошвили 😁?
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26.03.2021 15:17 Ответить
Этому охотнику на "барыг" необходимо у психиатра провериться, желательно у хорошего.
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26.03.2021 15:23 Ответить
Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014 - Цензор.НЕТ 3947
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26.03.2021 15:25 Ответить
А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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26.03.2021 15:25 Ответить
Ну це ж не літній театр в Одесі захищати... За це навіть ********* не пришіють...
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26.03.2021 15:28 Ответить
 
 