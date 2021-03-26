НАПК составило еще один протокол на Тупицкого из-за конфликта интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило ещё один протокол на отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК.

"25 марта Председатель Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) составил административный протокол в отношение отстраненного судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.

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НАПК отмечает, что 9 марта 2021 года в КСУ поступило обращение от заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований (ГБР). В письме работник ГБР сообщал о совершении Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи.

Исполняющий обязанности председателя КСУ Сергей Головатый созвал специальное пленарное заседание КСУ для направления обращения ГБР на рассмотрение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ. Со своей стороны Тупицкий, несмотря на отстранение от должности председателя КСУ, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее изданное распоряжение Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил о нем КСУ.

Как сообщалось, 17 марта судьи Конституционного Суда перенесли специальные пленарные заседания, на которых должны были рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности председателя КС Александра Тупицкого и его заместителя Сергея Головатого. В частности, на 14:30 в суде было запланировано рассмотрение вопроса об обращении следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артема Яблонского от 9 марта 2021 года № 10- 8-5316.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.