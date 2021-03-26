Мне надо выйти на протест против судебной системы, ведь суды по делам о нападении на журналистов длятся годами, - замглавы МВД Геращенко

МВД совместно с руководством Национального союза журналистов Украины работает над защитой журналистов в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил замминистра Антон Геращенко в ходе Всеукраинского совещания редакторов печатных СМИ.

"После моего назначения на должность в сентябре 2019 министр Арсен Аваков поручил мне заниматься вопросом защиты журналистов, контактировать с руководством НСЖУ - господином Томиленко, его заместителями. Мы работаем вместе над главным: снижать агрессию в обществе, уменьшать количество нападений на журналистов", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, нападения на журналистов - это проблема воспитания, неуважения человека к обществу, а также негативная работа правозащитной системы в целом.

"Наверное, мне надо выйти на протест против судебной системы, которая не справляется с возложенными на нее задачами. Ведь суды по обидчикам журналистов длятся годами, виновным не выносят приговоры по пять лет и более, и это дает возможность агрессорам избежать наказания", - добавил замминистра.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что в последнее время фиксируется определенный прогресс по оперативному реагированию на случаи препятствования журналистской деятельности, есть прецеденты наказания нападавших.

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