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журналистика (3254) МВД (9155) НСЖУ (60) Геращенко Антон (1438)

Мне надо выйти на протест против судебной системы, ведь суды по делам о нападении на журналистов длятся годами, - замглавы МВД Геращенко

Мне надо выйти на протест против судебной системы, ведь суды по делам о нападении на журналистов длятся годами, - замглавы МВД Геращенко

МВД совместно с руководством Национального союза журналистов Украины работает над защитой журналистов в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил замминистра Антон Геращенко в ходе Всеукраинского совещания редакторов печатных СМИ.

"После моего назначения на должность в сентябре 2019 министр Арсен Аваков поручил мне заниматься вопросом защиты журналистов, контактировать с руководством НСЖУ - господином Томиленко, его заместителями. Мы работаем вместе над главным: снижать агрессию в обществе, уменьшать количество нападений на журналистов", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, нападения на журналистов - это проблема воспитания, неуважения человека к обществу, а также негативная работа правозащитной системы в целом.

"Наверное, мне надо выйти на протест против судебной системы, которая не справляется с возложенными на нее задачами. Ведь суды по обидчикам журналистов длятся годами, виновным не выносят приговоры по пять лет и более, и это дает возможность агрессорам избежать наказания", - добавил замминистра.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что в последнее время фиксируется определенный прогресс по оперативному реагированию на случаи препятствования журналистской деятельности, есть прецеденты наказания нападавших.

Также читайте: Глава НСЖУ Томиленко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это чрезвычайная ситуация и информационный взрыв

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так что ли
Мне надо выйти на протест против судебной системы, ведь суды по делам о нападении на журналистов длятся годами, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 6409
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26.03.2021 15:31 Ответить
Дверь не забудь взять, на всякий случай. Если что и разрисуют, то только дверь.
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26.03.2021 15:25 Ответить
и тарелку грязную для облизывания)
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26.03.2021 16:23 Ответить
Перш за все їх турбують шавки Петушарія.
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26.03.2021 15:25 Ответить
Антоша будет протестовать ? Решил превратить протесты в посмешище? Достойная кандидатура в "95 квартал"
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26.03.2021 15:28 Ответить
геращенко системно работает по навешиванию ярлыков - истеричный миникаганович
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26.03.2021 17:21 Ответить
 
 