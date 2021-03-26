Зарплата на госшахтах за год выросла на 5%, а членов НКРЭКУ на 86%, - нардеп
Средняя заработная плата работников государственных угольных шахт в 2020 году выросла всего на 5,2%, в то время как руководство НКРЭКУ за год повысило себе зарплату на 85,8%.
Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Средняя зарплата шахтеров шахт в 2020 году составила 12 089 гривен. По сравнению с 2019 годом она выросла всего на 5,2%. Это официальные данные Министерства энергетики. Заработная плата рядового члена НКРЭКУ в 2020 составила 213 480 грн. По сравнению с 2019 годом зарплата членов НКРЭКУ выросла на 85,8%. Это данные официальных деклараций членов комиссии на сайте НАПК", - сообщил Волынец на своей странице в Facebook.
Он отметил, что эти выплаты членам НКРЭКУ не учитывают регулярные премии, которые составляют около 200 000 грн каждые 3 месяца.
"Почти двукратный рост зарплат руководителей НКРЭКУ в условиях искусственно созданного ими кризиса на энергорынке - даже не безобразие. Преступление, за которое Тарасюк и компания должны ответить перед законом ", - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что парадокс ситуации в том, что уровень зарплат шахтеров и своевременность их выплаты напрямую зависит от работы "независимого регулятора" НКРЭКУ.
"Напомню чиновникам, что на следующей неделе долг перед шахтерами вырастет на мартовский зарплатный фонд - на 540 млн грн и достигнет 1,8 млрд грн", - добавил Волынец.
Ранее сообщалось, что действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года. За первый год работы комиссии все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн.
С ноября 2019 НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк. Летом 2020 разгорелся коррупционный скандал вокруг семейного бизнеса Тарасюка, который в середине 2020 года занимался торговлей электрической энергией.
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Народный депутат, член депутатской группы «За будущее» Виктор Мялик, которому 25 марта вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 97 млн гривен, задекларировал 158 квартир в Киеве, миллион долларов и 150 млн гривен налиными и прочее...
Об этомhttps://368.media/ стало известно из его ежегодной декларации за 2019 год.
Согласно декларации, Мьялику принадлежат 158 квартир, в поселке Софиевска Борщаговка, Киево-Святошинский района, Киевской области, общей площадью 9821 кв.м. Ему также принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки, площадью как 520, так и более 1000 кв. метров, в том же поселке под Киевом. Кроме того, ему принадлежат три особняка в поселке Мотивиловка площадью 128.2 кв.м. и 192,9 кв.м., а также площадью 504,4 кв.м.
Также он задекларировал автосервис площадью 468 кв.м и частный детский сад площадью 1882 кв.м
Согласно декларации, нардеп владеет двумя автомобилями Lexus LS460L 2015 выпуска и Lexus LX570 2016 года. На момент покупки машины стоили 3,4 млн гривен и 3,7 млн гривен соответственно.
Его жена Дарья Мьялик ездит также на двух автомобилях: PORSCHE CAYENNE (2018) и MERCEDES-BENZ (2016). Их стоимость составляет 5,6 млн и 3 млн гривен соответственно.
Доходы Мьялик по 2019 в должности нардепа составили 314 тысяч гривен, а его жена, которая работает в ОО «МДС-БУД», заработала за год 29 тысяч гривен.
Также Мьялик указал доходы от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду, которые составили несколько миллионов.
Его жена также указала доход от сдачи недвижимости в аренду.
На банковских счетах Виктор Мьялик хранит 3,21 млн гривен, а его жена 121 тысячу гривен. Кроме того, согласно декларации, нардеп в виде наличных средств хранит 150 млн гривен и один миллион долларов.
Отметим, мультимиллионер Виктор Мьялик родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области. С 2004 года работал маляром-штукатуром, с 2005 - электросварщиком, с 2011 года - мастер столярного бригады ООО «Инвикта ЛТД». С 1996 года был разнорабочим в колхозе «Заря». В юности работал на стройке в России.
С 2014 года Виктор Мьялик работал финансовым директором ООО «МДС-Строй». А в 2017 основал собственную компанию под названием «МД плюс».
В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 155 округу как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы «За будущее». Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Судя по присхождению, точно, не прошел мимо)
Вы разве не знали?)))
А ну да, нельзя кусать руку тебя кормящую.