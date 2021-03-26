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адвокат (1421) взятка (6043) Винницкая область (1009) ГБР (2824)

На Виннитчине задержан адвокат, вымогавший для судьи 15 тыс. долл. взятки за смягчение приговора, - ГБР

На Виннитчине задержан адвокат, вымогавший для судьи 15 тыс. долл. взятки за смягчение приговора, - ГБР

Правоохранители задержали адвоката, который подстрекал обвиняемого к даче взятки в сумме 15 000 долларов судье Винницкого городского суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что адвокат в сговоре с сотрудником полиции за деньги обещали обвиняемому в сбыте наркотиков обеспечить смягчение приговора суда к наказание, которое не будет предусматривать лишение свободы.

26 марта адвоката задержали во время получения части средств. Решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается причастность других сотрудников полиции к указанному преступлению.

На Виннитчине задержан адвокат, вымогавший для судьи 15 тыс. долл. взятки за смягчение приговора, - ГБР 01

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Предварительная квалификация правонарушения - мошенничество, совершенное в крупных размерах и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Топ комментарии
+4
"Ваша честь" звучит как насмешка над людьми.Скорее "Ваше христопродавство".
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26.03.2021 15:28
+2
но пока их назначает ОПГ
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26.03.2021 15:30
+2
Оштрафують на 500 гривень і відпустять.
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26.03.2021 15:35
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на вашингтонщине все спокойно..
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26.03.2021 15:26 Ответить
Судьи перестанут проституировать когда их будет снимать и назначать ОТГ голосованием.
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26.03.2021 15:27 Ответить
но пока их назначает ОПГ
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26.03.2021 15:30 Ответить
На Закарпатті так і буде бо контрабандисти прирівняють ОТГ до ОЗГ.
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26.03.2021 15:39 Ответить
"Ваша честь" звучит как насмешка над людьми.Скорее "Ваше христопродавство".
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26.03.2021 15:28 Ответить
*Ваша честь* осталась абсолютно белой. В вымогательстве виноват адвокат) Вот сам, просто так придумал (и такое бывает) и не собирался делиться с *вашей честью*)))
Наверное заведут 2 дела - вымогательство и покушение на честь *ващей чести*.
Новость ни о чем. Все идет своим чередом.
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26.03.2021 18:47 Ответить
Оштрафують на 500 гривень і відпустять.
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26.03.2021 15:35 Ответить
А суддю затримали?
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26.03.2021 16:04 Ответить
А суддю за шо??
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26.03.2021 16:20 Ответить
Адвокат- це та людина, що заносить кошти безпосередньо судді. Чи Ви вважаєте, що суддя візьме гроші у людини з вулиці?)))
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26.03.2021 16:31 Ответить
адвокат заради бабла , пойдет на любое преступление ( по сути он преступник , которого очень трудно взять , и невозможно закрыть )
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26.03.2021 18:49 Ответить
 
 