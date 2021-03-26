Ивано-Франковск планирует с понедельника ослабить карантин: откроют детсады и школы для учеников начальных классов
Власть Ивано-Франковская планирует немного ослабить карантинные ограничения, в частности, открыть детсады и школы для учеников начальных классов.
Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.
"Я вижу все предпосылки смягчать (карантин. - Ред.). Не знаем, сегодня должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, что с понедельника поэтапно будем открывать детские сады и школы (1-4 класс)", - рассказал мэр.
По его словам, местная власть советуется с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.
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Вла
показать весь комментарий26.03.2021 15:39 Ответить Мне нравится 2
Вольдемар Чопик
показать весь комментарий26.03.2021 15:57 Ответить Мне нравится 0
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