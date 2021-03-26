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Ивано-Франковск планирует с понедельника ослабить карантин: откроют детсады и школы для учеников начальных классов

Ивано-Франковск планирует с понедельника ослабить карантин: откроют детсады и школы для учеников начальных классов

Власть Ивано-Франковская планирует немного ослабить карантинные ограничения, в частности, открыть детсады и школы для учеников начальных классов.

Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вижу все предпосылки смягчать (карантин. - Ред.). Не знаем, сегодня должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, что с понедельника поэтапно будем открывать детские сады и школы (1-4 класс)", - рассказал мэр.

По его словам, местная власть советуется с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.

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не треба осла*****! Вам ще мендєльвошкі не вистачало
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26.03.2021 15:39 Ответить
ну так, захворюваність пішла на спад - всього лишень 400 хворих за добу - пора знову вириватись у лідери
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26.03.2021 15:57 Ответить
 
 