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Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

Три больницы

Медицинские учреждения "Укрзализныци", которые имеют заключенные договора с НСЗУ и получают средства за оказание помощи больным COVID-19, должны выполнять свои обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил министр Максим Степанов во время встречи с представителями "УЗ".

"Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 млн гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что по состоянию на 24 марта, когда произошел инцидент, все столичные больницы "УЗ" должны были принимать по 50 больных COVID-19, а с понедельника - все по 100. Однако, на сегодня в больнице № 1 Киева выделено для этих целей только 6 коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данные в Меддату.

Представители "Укрзализныци" заверили, что с руководителями больниц провели разъяснительную работу и в дальнейшем подобных инцидентов не будет случаться.

Отмечается, что филиал "Центр охраны здоровья" акционерного общества "Укрзализныця" имеет контракт с НСЗУ на 125 522 438 грн. Помощь больным COVID-19 должны предоставлять все медучреждения общества - три в Киеве, два - в Харькове, по одному - в Одессе и Львове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В лечении COVID-19 есть две главные проблемы: назначение антибиотиков в первые дни болезни и самолечение, - Степанов

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порядку тут не буде поки не буде розстрілів місцевих князьків та їх покровителів...бажано почати саме з останніх.
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26.03.2021 16:01 Ответить
"Із залізничною лікарнею взагалі катастрофа. У них укладені контракти на пакети із НСЗУ. НСЗУ передало гроші, але чомусь не на лікарні (вони відомчі), а на залізницю. Залізниця забирає гроші собі, на лікарні не спускає. У них немає нічого, у другій залізничній лікарні навіть шприців немає в наявності. У п'ятницю я їм привозила засоби індивідуального захисту. Тому що лікарям не доводилося вдягати в ковідное відділення. Ні респіраторів, ні костюмів, ні рукавичок - немає нічого. Харків просто в чорній зоні»." зі статті https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-situatsija-z-hospitalizatsijeju-khvorikh-covid-19-vijshla-z-pid-kontrolju.html У Харкові ситуація з госпіталізацією хворих Covid-19 вийшла з-під контролю (ZN.UA)
М.Стєпанов "рулить"... точніше нарулив...
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26.03.2021 16:46 Ответить
Что этот неуч Зеленский и его опричники Степанов с Даниловым не могут во время пандемии коронавирса, отнять или принудительно заставить больницы и поликлиники ж\д дорог, срочно принять больных с ковидом , для лечения !! Что за АНАРХИЯ в УКраине!! В стране огромное, страшное ЧП, Люди мрут как мухи по 400 человек в день, а президент Зеленский и его свита Степанов и Данилов Спят и проводят брифинги!!! Что?? Боитесь потревожить Чиновников с Ж.Д, дороги?? тогда зачем нам такой беззубый и безвольный президент!!! Тут люди на улице мрут от коронавируса уже на улицах, на фронте солдат убивают , потому, что зеленский запретил стрелять, а Зеленский хрен его знает, что делает!! подумать только!! Государство не может заставить государственные больницы, лечить своих больных граждан Украины!! большего идиотизма и дебилизма власти, я не видел и не слышал!!
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26.03.2021 19:18 Ответить
 
 