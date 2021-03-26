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протест (5834) 1+1 (167) Мендель (232) Офис Президента (1775)

Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала

Мендель о двери ОП в эфире

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.

Пресс-секретарь Зеленского заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.

Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.

Напомним, ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

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Топ комментарии
+28
да вы охренели, клоуны, какая то секретарь решает что является вещдоком, а что нет
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26.03.2021 16:01
+27
главное засрать информационное пространство вопросами , которые на качество жизни не имеют никакого влияния ... нехай про двери балакють , а не про "успехи" ЗЕвласти
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26.03.2021 16:00
+21
Та зрозуміло, дон Беніто продовжує оплачувати шоу на захист свого Буратіни.
Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
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26.03.2021 16:01
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зеЛе я его банда подонков будет в тюряге.
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26.03.2021 15:57 Ответить
аха...
быдлоэлекторат вида "мудрый нарид" выберет самого п.здец политика 21-го века прыпыздентом на второй срок.
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26.03.2021 16:05 Ответить
опять за Вавку переживаю долго его дохтура в медицинской коме после очередного передоза держать будут????????
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26.03.2021 16:11 Ответить
главное засрать информационное пространство вопросами , которые на качество жизни не имеют никакого влияния ... нехай про двери балакють , а не про "успехи" ЗЕвласти
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26.03.2021 16:00 Ответить
Вчергове пересвідчуюсь,що телевізор- це зло...
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26.03.2021 16:01 Ответить
да вы охренели, клоуны, какая то секретарь решает что является вещдоком, а что нет
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26.03.2021 16:01 Ответить
дверь уже дала показания
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26.03.2021 16:06 Ответить
причём на Порошенко
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26.03.2021 17:01 Ответить
Та зрозуміло, дон Беніто продовжує оплачувати шоу на захист свого Буратіни.
Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
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26.03.2021 16:01 Ответить
" Не може такого бути", ВАЗеленський же бореться з Ігорьвалерієвичем.
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26.03.2021 16:29 Ответить
дебильный перфоманс с дверью только на сточных плюсах и прокатил
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26.03.2021 16:32 Ответить
Если это вещдок то возникает вопрос , кто дал разрешение? И не повредили ли его? Если нет,то и преступления нет!
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26.03.2021 16:01 Ответить
Эта дверь так раз и есть вещдоком, в таком случае, по логике этой Мендельше, взыскивать нанесенный ущерб за поломанную дверь не имеют права, поскольку это не доказательство.
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26.03.2021 16:39 Ответить
Ніхто навіть не позарився на ті двері, і не поцупив. Не треба в ОПУ дверей - бамбукову сіточку, - там нічого берегти.
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26.03.2021 16:02 Ответить
тупа курка! Якщо Сорду шиють кримінал - то розбиті двері однозначно речдок.
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26.03.2021 16:02 Ответить
Именно. Теперь можно свалить нанесенный ущерб на Г+Г, доставили за свой счет? Ну так и платят пусть ремонт за свой счет.
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26.03.2021 16:40 Ответить
двери пусть железом обобъют ,интересное еще впереди
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26.03.2021 16:05 Ответить
Шоу тупой и еще тупее дебилизм нации правит у руля
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26.03.2021 16:05 Ответить
Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу - Цензор.НЕТ 2768
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26.03.2021 16:06 Ответить
Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу - Цензор.НЕТ 7894
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26.03.2021 16:07 Ответить
ОФис=Каломой дружат
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26.03.2021 16:42 Ответить
Якщо в ОП сидить кловун, то і двері в шапіто повинні виглядати саме так.
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26.03.2021 16:06 Ответить
Зєля і сам як до ОПИ дверцята.
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26.03.2021 16:08 Ответить
Лєнка-Зеленка повідбивала в державній резиденції сусальне золото, то може привести його в клоповник Г+Г і обговорити термін майбутнього ув"язнення громадянина Зеленського?
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26.03.2021 16:08 Ответить
так як Соловьев показував розломану ВВшну каску в москві, ці так само, бьють на жалість. сцикуни.
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26.03.2021 16:13 Ответить
так каска на голове человека хоть была, а тут какие-то двери
жалiсть к двери... а на фронте 4 погибших.
помню Ленка БАНДАренка в декабре 2013 тоже в студию принесла такую каску (кстати, не волчица ли Ленка ее доставила тогда в Москву Соловьеву?)
клоуны в Раде...
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26.03.2021 16:41 Ответить
Да, она могла провезти. В потаенных местах...
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26.03.2021 17:40 Ответить
сама мендель то і є "вещьдок"
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26.03.2021 16:15 Ответить
"...все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией."
Зкспертизу провели и взяли у нее показания?) Маразм крепчает ! Да они больше двух часов,обсуждали эти двери и обидчиков. Потом Мосейчук резко спохватилась, что еще есть самая важная тема - ковид, которую прогнали за 28мин.
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26.03.2021 16:18 Ответить
А хтось ще дивиться Г+Г ? ЦЕ ваша проблеми....
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26.03.2021 16:23 Ответить
Может "специально" и посмотрела, а еще "специальнее" написала,чтобы вы среагировали!)
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26.03.2021 16:34 Ответить
Бьюсь об заклад, что и среди ваших родственников, друзей, сотрудников, соседей и т.д. есть такие.
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26.03.2021 16:40 Ответить
Только пожалуйста не бейтесь, даже об заклад. Окружение чистое. Я одна такая ))
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26.03.2021 16:47 Ответить
Увы, мадам, это не лечиться. Только лоботомия.
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26.03.2021 17:54 Ответить
Племянница Бени, она же пресованная секретутка Мандель настолько тупая, что не понимает, что вещдоки по студиям не возят.
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26.03.2021 16:39 Ответить
наверно она и придумала
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26.03.2021 16:45 Ответить
https://twitter.com/miroslavgai
https://twitter.com/miroslavgai Мирослав Гай
https://twitter.com/miroslavgai @miroslavgai
https://twitter.com/miroslavgai/status/1375454393814941697 13 хв

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 українських воїна. Війна триває.

У Зеленського головна подія, то матюки на його дверях.
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26.03.2021 16:42 Ответить
Ато маэ тривати години!
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26.03.2021 16:50 Ответить
"война не заканчивается, потому что на ней зарабатывают", - по мотивам ВАЗеленского.
Когда ВАЗеленский достаточно для него заработает на смертях украинцев?
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26.03.2021 16:56 Ответить
Мир сошел с ума? Мало обсуждать дверь, нужно ее для этого принести.....
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26.03.2021 16:49 Ответить
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на пєтуха
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26.03.2021 16:50 Ответить
Дорогая Мендель, а как следствие зафиксирует факт разбития двери без самой двери?
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26.03.2021 16:51 Ответить
Зєля замовник цього безладу. Тільки Зєлє він вигідний. Спочатку хтось закликав прийти під офіс з протестами, потім з'явилась група "вандалів", потім поліція навіть не вислала своїх комунікаторів. Що тепер? Зєля забарекодується на вході на Банкову. Щоб навіть і не чути ніяких протестів.
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26.03.2021 16:55 Ответить
Дверь принесли? А 4 погибших сегодня наших воинов не хотите принести и стать перед ними на колени? Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу - Цензор.НЕТ 9030Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу - Цензор.НЕТ 3476
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26.03.2021 17:05 Ответить
Принесли в студію двері, щоб продемонструвати як націоналісти обіжають бідного Бубочку і у зебидла викликати жалість до Клоуна.
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26.03.2021 17:09 Ответить
Вони б ще всраті Вовині штани після погроз Федини і Звіробій показали .
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26.03.2021 17:26 Ответить
вы не понимаете - мандель в курсе что там за вещдоки, бо является пострадавшей стороной, поскольку на здание, в котором она ходит в туалет, напали злые мужланы авакова и написали всякие гадости о ней на стенах ОПы, поэтому теперь прессетутка вынуждена чаще грустить и посещать психотерапевта
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26.03.2021 17:38 Ответить
Ну и пусть эти двери остаются на канале 1+1 как напоминание о бренности всего мирского.
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26.03.2021 18:18 Ответить
А що на рахунок обдрисляних ЗЕпанталон))нам шМєндєль повідає? Вони являються речдоком,чи Лєнка замочила,щоб відкисли)))?
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26.03.2021 18:20 Ответить
Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двериИсточник: https://censor.net/ru/n3255833

Переходящей дверью награждается....., дверью переходящей награждается......, награждается переходящей дверью......телеканал 1+1 !!!!!
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26.03.2021 18:23 Ответить
Вислів "Дурні як двері" таки має право на життя.
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26.03.2021 18:44 Ответить
Возьму дверь с ОП вместе с Мендель на вечер
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26.03.2021 19:09 Ответить
Чекаю на відео Гідранта з дверима, де він буде нити, що було б, якби на місці дверей був він)
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26.03.2021 19:38 Ответить
Еврейский цирк
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26.03.2021 21:20 Ответить
 
 