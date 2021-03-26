Мендель о двери ОП в эфире "1+1": Она не является вещдоком, доставили за средства телеканала
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены во время акции 20 марта на Банковой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.
Пресс-секретарь Зеленского заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.
Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.
Напомним, ранее на эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.
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быдлоэлекторат вида "мудрый нарид" выберет самого п.здец политика 21-го века прыпыздентом на второй срок.
Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
жалiсть к двери... а на фронте 4 погибших.
помню Ленка БАНДАренка в декабре 2013 тоже в студию принесла такую каску (кстати, не волчица ли Ленка ее доставила тогда в Москву Соловьеву?)
клоуны в Раде...
Зкспертизу провели и взяли у нее показания?) Маразм крепчает ! Да они больше двух часов,обсуждали эти двери и обидчиков. Потом Мосейчук резко спохватилась, что еще есть самая важная тема - ковид, которую прогнали за 28мин.
https://twitter.com/miroslavgai Мирослав Гай
https://twitter.com/miroslavgai @miroslavgai
https://twitter.com/miroslavgai/status/1375454393814941697 13 хв
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 українських воїна. Війна триває.
У Зеленського головна подія, то матюки на його дверях.
Когда ВАЗеленский достаточно для него заработает на смертях украинцев?
Переходящей дверью награждается....., дверью переходящей награждается......, награждается переходящей дверью......телеканал 1+1 !!!!!