Более 30 человек погибли в результате столкновения поездов в Египте. МИД проверяет наличие украинцев среди жертв аварии

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: по меньшей мере 32 человека погибли, еще 66 получили ранения. Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинцев среди жертв аварии.

Сначала сообщалось о 32 погибших, вскоре число жертв возросло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Министерство здравоохранения и народонаселения объявило, что 32 мирных жителя погибли и 66 получили ранения в результате столкновения поезда в районе Тахта, провинция Сохаг", - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Египта в Twitter.

Авария произошла в пятницу, 26 марта. Как сообщают местные СМИ, один из поездов врезался сзади в другой, в результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов. Причина аварии пока не сообщается.

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По данным Al Arabiya, к месту происшествия направили 49 машин скорой помощи, пострадавших перевозят в ближайшие больницы.

По данным "Интерфакс-Украина", поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении два вагона были разрушены, а еще один - перевернулся.

В сообщениях отмечается, что железнодорожная сеть в регионе является одной из самых древних в Египте.

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"Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter в пятницу.