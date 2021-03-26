"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией
В пятницу, 26 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ход вакцинации в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Начало третьей волны эпидемии COVID-19: будет ли хуже? Почему вакцинация от вируса в Украине проходит так медленно.
Протесты под Офисом Президента: что привело к таким событиям на акции и кто понесет ответственность?
Гости студии:
- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";
- Виталий Кличко, мэр Киева;
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
- Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОП.
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Коммерческая тайна.
Мда, странная логика.
На відміну від тих же ПРосоєвих чи ПРокацапських (мертвячукових ) рідко *вставляє та коментує своїх п*ять копійок *
Візьми бєнінага пірожка на поличці...
Тепер заспівай...
Элементарно Ватсон...................и Бутусов вам не поможет...
Задовбали обсмоктувати ті двері.
Зелене чмо обгижувало Україну протягом всієї кар'єри. А сьогодні в нас ЧОТИРИ ЗАГИБЛИХ НА ФРОНТІ. От про це треба говорити.
Четверо двохсотих...