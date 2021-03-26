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"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией

В пятницу, 26 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят ход вакцинации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Начало третьей волны эпидемии COVID-19: будет ли хуже? Почему вакцинация от вируса в Украине проходит так медленно.

Протесты под Офисом Президента: что привело к таким событиям на акции и кто понесет ответственность?

Гости студии:

- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

- Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

- Виталий Кличко, мэр Киева;

- Борис Филатов, мэр Днепра;

- Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

- Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под ОП.

Также смотрите: "Одна смерть - четыре жизни": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к донорству, а также заявление Байдена о Путине-"убийце"

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Топ комментарии
+6
на манеже будут те же..))
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26.03.2021 16:16
+6
Уберите зелёную шоблу,и штормить перестанет
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26.03.2021 16:17
+4
Зебилы хотят приравнять размалёвку дверей своего сарая к штурму Капитолия или к последнему дню Помпеи. Уже все забыли давно, а они всё носятся со своими дверями как дураки с писаной торбой.
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26.03.2021 16:34
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на манеже будут те же..))
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26.03.2021 16:16 Ответить
и все жиды
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26.03.2021 16:26 Ответить
таки да) с Песахом их и клована заодно)
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26.03.2021 16:33 Ответить
Это только Ахметов знает.
Коммерческая тайна.
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26.03.2021 16:29 Ответить
Уберите зелёную шоблу,и штормить перестанет
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26.03.2021 16:17 Ответить
Ты считаешь, что зе сам себе шторм устраивает?
Мда, странная логика.
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26.03.2021 16:48 Ответить
Я считаю,что столько зашкваров,как у зебила,не было ни у одного из президентов.
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26.03.2021 17:24 Ответить
Сколько можно кормить этими "ужасами" под ОП ? О их причинах поговорить слабо?
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26.03.2021 16:18 Ответить
У вас свой ужас, а у нас - свой.

"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией - Цензор.НЕТ 2005
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26.03.2021 16:28 Ответить
Никого из соевых не пригласили, это радует.
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26.03.2021 16:19 Ответить
А Филатов?
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26.03.2021 16:28 Ответить
Зато зебилов овердохуа
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26.03.2021 16:28 Ответить
А Данилов будет?

"Украину штормит": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят протесты под ОП, третью волну COVID-19 и проблемы с вакцинацией - Цензор.НЕТ 2318
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26.03.2021 16:21 Ответить
И туда двери принесут, или раму разбитого окна? Впрочем шоу, оно и есть шоу.
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26.03.2021 16:22 Ответить
и кусок стены, если Антоша потянет
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26.03.2021 16:23 Ответить
Они эти двери будут теперь по всем ток-шоу таскать три года.
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26.03.2021 16:30 Ответить
Сейчас идет тяжелый бой в районе Шумы,наших погибло четверо...
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26.03.2021 16:24 Ответить
но дверь будем пережевывать еще месяц, это ж так важно..., тьфу, ненавижу эту плесень зеленую, чтоб их этой дверью накрыло...
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26.03.2021 16:31 Ответить
Крыса Ведмедчука Шарий хочет пролезть в Раду по Донецкой области, г.Покровск ,г.Доброполье и села этого района.А ведь проголосуют за этого Мудака...
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26.03.2021 16:27 Ответить
Усіляким Савікам Шустерам краще в Україні,ніж в Швейцарії.
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26.03.2021 16:33 Ответить
нужно Геращенко двери от Мосийчук перевезти к Шустрику
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26.03.2021 16:33 Ответить
Зебилы хотят приравнять размалёвку дверей своего сарая к штурму Капитолия или к последнему дню Помпеи. Уже все забыли давно, а они всё носятся со своими дверями как дураки с писаной торбой.
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26.03.2021 16:34 Ответить
Того шустєра тре копняками гнати до російського кордону, а не давати йому рота роззявляти у телевізорі...
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26.03.2021 16:34 Ответить
Шустік..не журналіст !..Він просто ведучий програми ..яка до речі виходила майже на всіх основних каналах .

На відміну від тих же ПРосоєвих чи ПРокацапських (мертвячукових ) рідко *вставляє та коментує своїх п*ять копійок *
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26.03.2021 16:40 Ответить
Казочку розповів... Молодець...
Візьми бєнінага пірожка на поличці...
Тепер заспівай...
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26.03.2021 17:10 Ответить
Пришла пара вертолетов в район Шумы,заберут погибших и раненых...
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26.03.2021 16:35 Ответить
якась фігня оці всі "обсужденія"
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26.03.2021 16:35 Ответить
Гореть вам в АДУ крысы Мазолейные...
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26.03.2021 16:37 Ответить
Лукашеску провел несколько отвлекающих операций белорусского КГБ на Волыни...Хотят отвлечь внимание от нападения на Донбассе и возможно на севере Крыма...
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26.03.2021 16:39 Ответить
Шотам сонцелікій гавком на це?
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26.03.2021 16:47 Ответить
А хотите я сделаю так.. что Цензор ЗАКРОЮТ...и Быдло Мавзолейное вонять не будет
Элементарно Ватсон...................и Бутусов вам не поможет...
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26.03.2021 16:44 Ответить
Генералы Наев и Заброцкий летят на Донбасс
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26.03.2021 16:52 Ответить
Чи й не подія !
Задовбали обсмоктувати ті двері.
Зелене чмо обгижувало Україну протягом всієї кар'єри. А сьогодні в нас ЧОТИРИ ЗАГИБЛИХ НА ФРОНТІ. От про це треба говорити.
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26.03.2021 16:53 Ответить
Хто дивиться Шустера, той себе не поважає.
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26.03.2021 16:54 Ответить
Рюсский мир и Крысы Путлера...вы хотели войны и весь Донбасс?вы его получите....
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26.03.2021 16:55 Ответить
Шоу, що ведеться російською мовою, є російським шоу.
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26.03.2021 16:59 Ответить
Шустера и его баб проституток советских от КГБ завербовал КГБ СССр в июне 1987 года в Афганистане...Отдел спецопераций "А",а курировал эту матню сынок Евгения Примакова,Евгений Примаков типа младший,по КГБшной кличке "САНДРО"..шакалы Мавзолейное вы ТУПОЕ быдло...
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26.03.2021 17:07 Ответить
втрати на фронті не обговорюватимуть...
Четверо двохсотих...
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26.03.2021 17:15 Ответить
Україна понад Усе....,а не 95 квартал говна за 3 копійки....
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26.03.2021 17:20 Ответить
Завтра отправлю телеграмму Джо Байдену..Сенатора Андрюху с Цензор НЕТ банят 5 раз в неделю,..Бутусов пиши жалобу телегу в ОНН
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26.03.2021 17:33 Ответить
Я особисто дивитимуся https://www.youtube.com/watch?v=SbVS14khlHA "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова" на 5-му телеканалі та на Еспресо
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26.03.2021 18:03 Ответить
ух ты, а сявик шустрый до сих пор вещает? я думал о нем давно никто не вспоминает.
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26.03.2021 18:57 Ответить
 
 