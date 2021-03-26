COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине рекордное количество заражений коронавирусом за сутки среди детей - почти 1 тысяча.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один рекорд - за сутки заболели 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двухмесячный ребенок умер от COVID-19 на Донетчине, - ОГА

По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев болезни у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендации Минздрава - как можно больше школ отправить на дистанционное обучение.

Депутат отметил, что хотя Украина постоянно ставит рекорды по количеству новых больных, госпитализированных и летальных случаев, ситуация в странах-соседях не лучше.

Так, в Польше с 27 марта усиливают карантин. Закрывают детские сады, спортивные учреждения, хозяйственные и мебельные магазины, парикмахерские. Глава польского правительства предупредил о возможном коллапсе медицинской системы и призвал всех граждан на пасхальные праздники остаться дома. В Польше за последние сутки выявлено 34 тыс. новых больных, 520 человек скончались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет

"Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируемая", - резюмировал Радуцкий.





