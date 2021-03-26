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COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, - "слуга народа" Радуцкий

COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, -

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине рекордное количество заражений коронавирусом за сутки среди детей - почти 1 тысяча.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один рекорд - за сутки заболели 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни", - отметил он.

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По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев болезни у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендации Минздрава - как можно больше школ отправить на дистанционное обучение.

Депутат отметил, что хотя Украина постоянно ставит рекорды по количеству новых больных, госпитализированных и летальных случаев, ситуация в странах-соседях не лучше.

Так, в Польше с 27 марта усиливают карантин. Закрывают детские сады, спортивные учреждения, хозяйственные и мебельные магазины, парикмахерские. Глава польского правительства предупредил о возможном коллапсе медицинской системы и призвал всех граждан на пасхальные праздники остаться дома. В Польше за последние сутки выявлено 34 тыс. новых больных, 520 человек скончались.

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"Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируемая", - резюмировал Радуцкий.

COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, - слуга народа Радуцкий 01
COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, - слуга народа Радуцкий 02
COVID-19 молодеет: в Украине за сутки заболело рекордное количество детей, - слуга народа Радуцкий 03

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Топ комментарии
+4
радуцький вже спіз#ив всі маски з держрезерву, тепер зайнявся консультаціями?
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26.03.2021 16:33
+3
Війна, загиблі, а вони з соплями носяться, шоб ви ними врешті вдавились, всякі радуцькі.
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26.03.2021 16:36
+2
Благодаря чуткому руководству величайшего и его сподвижника Крадуцкого
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26.03.2021 16:33
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Правила форума Совет форумчан
радуцький вже спіз#ив всі маски з держрезерву, тепер зайнявся консультаціями?
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26.03.2021 16:33 Ответить
Говоришь контролированная ситуация? Кем и как?
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26.03.2021 17:23 Ответить
Благодаря чуткому руководству величайшего и его сподвижника Крадуцкого
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26.03.2021 16:33 Ответить
Мозго.б..
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26.03.2021 16:34 Ответить
Війна, загиблі, а вони з соплями носяться, шоб ви ними врешті вдавились, всякі радуцькі.
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26.03.2021 16:36 Ответить
Скоро Ковід піде до школи,потім в інститут чи в армію.Зможе навіть на виборах за Зеленського проголосувати.
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26.03.2021 16:37 Ответить
Просто нароблять істуканчиків у вигляді вірусу, пожертви-маски вже є, навіть посвячення вже є і свідоцтва про нього.
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26.03.2021 16:50 Ответить
От подивитесь , так насправді і буде . До речі в Харківській обл . вже майже коллапс . Вільних ліжок для ковід-хворих немає вже ніде ... .
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26.03.2021 16:53 Ответить
Брехня.
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26.03.2021 19:59 Ответить
крадуцкий, когда можно в твой борис заскочить Pfizerом привиться?
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26.03.2021 16:40 Ответить
Цирк на дроті від ЗЕвилупків - через жорсткі "псевдокарантинні" обмеження розлючений КовідЪ почав кидатися на дітей
Сміх та й годі..
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26.03.2021 16:44 Ответить
В нормальних странах половина населения привита, а у нас будут дохнуть пока степанов и его кришующие не станут милиардерами.
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26.03.2021 16:51 Ответить
Дохнуть будут у тебя на родЫне, кацап!
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26.03.2021 16:54 Ответить
мутирует сволочь
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26.03.2021 16:56 Ответить
-ий , -ман, зильберман
-ий , -ман, зильберман
-ий , -ман, зильберман
зильберманят jыдонги
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26.03.2021 17:20 Ответить
На масках крадуцький вже заробив, тепер черга на ядах "піднятись"!?
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26.03.2021 17:40 Ответить
COVID-19 молодшає і дороги дорожчають. Там вся проблема зарита.
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27.03.2021 09:51 Ответить
 
 